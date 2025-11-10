Nowy dodatek od rządu już zatwierdzony. Polacy dostaną nawet 3500 zł. Sprawdź, czy ci się należy
Sejm przyjął ustawę o bonie ciepłowniczym, który ma pomóc Polakom poradzić sobie z coraz wyższymi kosztami ogrzewania. Rząd zapewnia, że wsparcie trafi przede wszystkim do seniorów i osób o niższych dochodach. W zależności od sytuacji finansowej i cen ciepła, można otrzymać nawet 1750 zł jeszcze w tym roku i aż 3500 zł w przyszłym.
Ciepło w domu bez strachu o rachunki
Wysokie rachunki za ogrzewanie od lat spędzają sen z powiek wielu rodzinom. Dlatego rząd uruchamia nowy program, który – jak podkreśla Ministerstwo Energii – ma zapewnić „realną ulgę w sezonie grzewczym”. Bon ciepłowniczy obejmie około 420 tysięcy gospodarstw domowych, z czego większość stanowić będą osoby starsze, samotne i o ograniczonych dochodach.
Nowe świadczenie ma chronić Polaków przed skutkami rosnących cen energii i inflacji. Program obejmie tych, którzy korzystają z ciepła systemowego, czyli ogrzewania dostarczanego przez miejskie przedsiębiorstwa ciepłownicze.
Kto może dostać pieniądze – dokładne kryteria
Bon ciepłowniczy nie przysługuje automatycznie – trzeba spełnić określone warunki dochodowe:
-
dla osób samotnych: miesięczny dochód nie może przekroczyć 3272,69 zł,
-
dla gospodarstw wieloosobowych: dochód na osobę nie może być wyższy niż 2454,52 zł.
Dodatkowo wymagane jest, by koszt ogrzewania przekraczał 170 zł za gigadżul. Osoby, które przekroczą próg dochodowy o niewielką kwotę, nie zostaną jednak pozbawione wsparcia – działa tu zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że świadczenie zostanie odpowiednio pomniejszone, ale nie cofnięte całkowicie. Minimalna wypłata to 20 zł.
Ile wyniesie bon ciepłowniczy
Kwoty świadczenia są uzależnione od wysokości cen ciepła:
-
przy cenie od 170 do 200 zł/GJ – bon wyniesie 500 zł,
-
przy cenie od 200 do 230 zł/GJ – 1000 zł,
-
przy cenie powyżej 230 zł/GJ – 1750 zł.
Od 2026 roku progi wsparcia będą wyższe. Wtedy beneficjenci otrzymają:
-
1000 zł,
-
2000 zł,
-
lub maksymalnie 3500 zł, jeśli koszty ciepła będą najwyższe.
To jedna z największych form pomocy energetycznej, jaką dotąd wprowadzono dla gospodarstw domowych.
Jak i kiedy złożyć wniosek
Bon nie zostanie przyznany automatycznie – trzeba o niego zawnioskować w urzędzie gminy.
-
Za 2025 rok wnioski można składać od 3 listopada do 15 grudnia 2025 roku.
-
Za rok 2026 – od 1 czerwca do 31 lipca 2026 roku.
Gminy będą miały 90 dni na rozpatrzenie wniosków. Pierwsze pieniądze mają trafić do beneficjentów już na początku 2026 roku, a kolejne transze latem.
Co ważne – świadczenie jest wolne od egzekucji komorniczej i nie wpływa na prawo do 14. emerytury ani innych dodatków socjalnych.
Co to oznacza dla Polaków
Rządowy bon ciepłowniczy ma być odpowiedzią na rekordowe podwyżki kosztów ogrzewania, które szczególnie dotykają seniorów i rodziny z niskimi dochodami. Według zapowiedzi, pomoc ma być kontynuowana w kolejnych latach, a jej wysokość dostosowywana do zmian cen energii.
To wsparcie może okazać się kluczowe w nadchodzącym sezonie zimowym. Warto już teraz sprawdzić, czy spełniasz kryteria i kiedy możesz złożyć wniosek, bo w niektórych gminach liczba wniosków może znacznie przekroczyć możliwości budżetowe.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.