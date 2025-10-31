Nowy kierunek Ryanaira z Warszawy. To będzie hit kolejnych miesięcy?
Ryanair ponownie zaskakuje nową trasą z Polski. Już od 29 marca 2026 roku z lotniska Warszawa–Modlin będzie można polecieć bezpośrednio do Bratysławy, stolicy Słowacji. To pierwsze od lat regularne połączenie między Polską a naszym południowym sąsiadem – i jak zapewnia przewoźnik, ceny biletów mają zaczynać się od 129 zł w jedną stronę.
Bratysława nowym hitem tanich podróży
Loty do Bratysławy będą odbywać się codziennie, co czyni to połączenie wyjątkowo atrakcyjnym zarówno dla turystów, jak i osób podróżujących służbowo. Stolica Słowacji, położona zaledwie godzinę drogi od Wiednia, może stać się alternatywą dla tych, którzy chcą poznać dwa kraje w ramach jednej podróży.
Bratysława kusi klimatycznym starym miastem, zamkiem położonym nad Dunajem i restauracjami, które łączą kuchnię środkowoeuropejską z nowoczesnymi trendami kulinarnymi. Dzięki nowemu połączeniu Ryanaira, stolica Słowacji stanie się łatwiej dostępna dla polskich turystów niż kiedykolwiek wcześniej.
Nowe trasy Ryanaira z Modlina
Połączenie z Bratysławą to trzecia nowość w letnim rozkładzie Ryanaira z Modlina. Wcześniej linia zapowiedziała rejsy do Alghero na Sardynii oraz do szwedzkiego Malmö. Wszystkie trasy wystartują w ostatnich dniach marca, co wpisuje się w strategię przewoźnika przygotowującego się do intensywnego sezonu letniego.
Ryanair i Wizz Air omijają Wiedeń
Jak zauważa portal Fly4free.pl, rosnące opłaty na lotnisku w Wiedniu sprawiły, że tanie linie zaczynają przenosić swoje bazy do Bratysławy. Wizz Air zapowiedział już aż 24 nowe trasy ze stolicy Słowacji, a Ryanair uruchomi tam osiem połączeń – w tym właśnie z Warszawy i Gdańska.
To dobra wiadomość dla pasażerów – niższe koszty operacyjne oznaczają tańsze bilety, a podróżni zyskają szansę, by zobaczyć dwa kraje podczas jednej wyprawy. Z Bratysławy do Wiednia można dojechać pociągiem w niespełna godzinę, a bilety kosztują około 50 zł w jedną stronę.
Nowa trasa Ryanaira z Modlina do Bratysławy to kolejny dowód, że Europa Środkowa staje się coraz popularniejszym kierunkiem krótkich podróży z Polski – tanich, szybkich i coraz bardziej różnorodnych.
