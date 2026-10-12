Nowy komunikat straży pożarnej. Chodzi o stanowiska, od których zależy szybka pomoc
Ważna informacja dla osób poszukujących zatrudnienia na Mazowszu. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie poinformowała o naborze na stanowisko operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. To praca związana z obsługą zgłoszeń alarmowych i bezpieczeństwem mieszkańców. Szczegóły rekrutacji zostały opublikowane na stronie mazowieckiej straży pożarnej.
Straż pożarna szuka pracowników. Ruszył nabór w Radomiu
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej ogłosił nabór na stanowisko operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu.
Informacja pojawiła się w oficjalnym komunikacie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie opublikowanym w mediach społecznościowych.
To propozycja dla osób zainteresowanych pracą w systemie powiadamiania ratunkowego, którego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń od osób potrzebujących pomocy.
Centra Powiadamiania Ratunkowego stanowią ważny element systemu bezpieczeństwa publicznego. To właśnie z ich pracą związana jest obsługa połączeń kierowanych na numer alarmowy 112.
Na czym polega praca operatora numerów alarmowych?
Operator numerów alarmowych to osoba, która przyjmuje zgłoszenia dotyczące sytuacji wymagających interwencji odpowiednich służb.
Do typowych zadań na tym stanowisku należy ustalanie miejsca zdarzenia, zbieranie informacji od zgłaszającego, ocena charakteru zgłoszenia oraz przekazywanie niezbędnych danych właściwym służbom.
W praktyce mogą to być informacje o wypadkach drogowych, pożarach, zagrożeniach zdrowia i życia czy innych niebezpiecznych zdarzeniach.
Praca wymaga odpowiedzialności, koncentracji, umiejętności komunikacji i zachowania spokoju w stresujących sytuacjach.
Operator często rozmawia z osobami, które potrzebują natychmiastowej pomocy i znajdują się pod wpływem silnych emocji.
Gdzie będzie można pracować?
Ogłoszony nabór dotyczy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu.
To właśnie tam mają pracować osoby wyłonione w procesie rekrutacyjnym.
Informacja jest szczególnie istotna dla mieszkańców Radomia i okolicznych miejscowości, którzy poszukują zatrudnienia w sektorze związanym z bezpieczeństwem publicznym.
Jak zgłosić się do pracy?
Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie poinformowała, że szczegóły dotyczące naboru znajdują się na jej oficjalnej stronie internetowej.
Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z pełnym ogłoszeniem, w którym należy sprawdzić wymagania wobec kandydatów, potrzebne dokumenty, sposób ich składania oraz termin zakończenia rekrutacji.
W udostępnionym komunikacie w mediach społecznościowych nie podano wysokości wynagrodzenia ani szczegółowych warunków zatrudnienia.
Nie należy więc zakładać, że każdy kandydat spełni wymagania lub że rekrutacja odbywa się bez dodatkowych etapów kwalifikacyjnych.
Ważna informacja dla kandydatów z Mazowsza
Osoby rozważające podjęcie pracy jako operator numerów alarmowych powinny korzystać z oficjalnych informacji publikowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie.
Pozwoli to sprawdzić aktualne zasady rekrutacji i uniknąć pomyłek przy składaniu dokumentów.
Nabór został ogłoszony oficjalnie. Zainteresowani pracą w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu powinni zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia i obowiązującymi terminami.
Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie — oficjalny komunikat o naborze na stanowisko operatora numerów alarmowych w CPR w Radomiu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.