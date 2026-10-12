Wielka promocja w Biedronce tylko dziś! Druga sztuka gratis
Biedronka przygotowała jednodniową promocję na awokado Hass. W poniedziałek, 12 października, klienci mogą skorzystać z oferty „1+1 gratis”. Przy zakupie dwóch owoców cena jednego wynosi zaledwie 3,49 zł, zamiast 6,99 zł. Trzeba się jednak pospieszyć — promocja obowiązuje tylko dziś.
Biedronka przecenia awokado Hass. Dwie sztuki za 6,98 zł
To oferta, która może zainteresować miłośników zdrowych śniadań, sałatek i domowego guacamole.
W ramach promocji „1+1 gratis” klienci kupują dwa awokado Hass, płacąc łącznie 6,98 zł. Oznacza to cenę 3,49 zł za sztukę.
Dla porównania cena przed obniżką wynosiła 6,99 zł za jeden owoc. Przy zakupie dwóch sztuk oszczędność wynosi więc 7 zł.
Tylko 12 października. Klienci mają jeden dzień
Najważniejszym warunkiem promocji jest jej ograniczony czas obowiązywania.
Oferta została przygotowana wyłącznie na poniedziałek, 12 października 2026 roku.
Osoby, które regularnie kupują awokado, mogą więc skorzystać z okazji i zaopatrzyć się w owoce w niższej cenie.
Warto pamiętać, że promocyjna cena jednostkowa dotyczy zakupu dwóch sztuk.
Co zrobić z awokado kupionym na promocji?
Awokado Hass świetnie nadaje się do przygotowania past kanapkowych, sałatek oraz guacamole. Można podać je również z jajkiem, pomidorami lub pieczywem.
Kupując kilka owoców, warto wybierać egzemplarze o różnym stopniu dojrzałości. Dzięki temu nie trzeba wykorzystywać wszystkich od razu.
Promocja w Biedronce. Najważniejsze informacje
- Produkt: awokado Hass.
- Oferta: 1+1 gratis.
- Cena promocyjna: 3,49 zł za sztukę przy zakupie dwóch.
- Cena przed obniżką: 6,99 zł za sztukę.
- Termin: poniedziałek, 12 października 2026 roku.
Promocja kończy się wraz z dzisiejszym dniem. Klienci zainteresowani zakupem powinni sprawdzić dostępność produktu w swojej Biedronce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.