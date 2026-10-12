Saperzy wezwani na warszawską Białołękę. Pod ziemią znaleziono około 300 sztuk amunicji
Niebezpieczne znalezisko na warszawskiej Białołęce. Podczas prac budowlanych robotnicy natrafili na około 300 sztuk amunicji strzeleckiej, prawdopodobnie pochodzącej z czasów II wojny światowej. Na miejsce skierowano policję oraz patrol saperski. Pomimo odkrycia tak dużej ilości amunicji nie było konieczności ewakuowania mieszkańców pobliskich budynków.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 12 października, przy ulicy Kopijników 13 na warszawskiej Białołęce. Jak informuje Miejski Reporter, służby otrzymały zgłoszenie około godziny 9:50.
Podczas prowadzonych w obrębie drogi prac budowlanych robotnicy natrafili na zakopane w ziemi przedmioty przypominające amunicję. O odkryciu natychmiast powiadomiono odpowiednie służby.
Około 300 sztuk amunicji. Na miejsce przyjechali saperzy
Ze wstępnych ustaleń wynika, że robotnicy odkryli około 300 sztuk amunicji strzeleckiej z okresu II wojny światowej.
Na miejsce skierowano funkcjonariuszy policji oraz patrol saperski, którego zadaniem było zabezpieczenie niebezpiecznego znaleziska.
Pomimo dużej liczby odnalezionych przedmiotów służby nie zdecydowały o ewakuacji mieszkańców pobliskich budynków.
Nikt nie został poszkodowany. Interwencja zakończyła się bez obrażeń wśród osób znajdujących się w rejonie odkrycia.
Warszawa wciąż skrywa pozostałości po II wojnie światowej
To kolejne odkrycie amunicji pochodzącej z czasów II wojny światowej na terenie stolicy. Podobne znaleziska regularnie pojawiają się podczas remontów, wykopów i inwestycji budowlanych.
Warszawa była miejscem intensywnych działań wojennych, dlatego pod ziemią nadal mogą znajdować się pociski, naboje oraz inne niebezpieczne przedmioty.
Upływ ponad 80 lat od zakończenia wojny nie oznacza, że amunicja stała się bezpieczna. Niektóre pozostałości wojenne nadal mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.
Co zrobić po znalezieniu amunicji lub niewybuchu?
Służby przypominają, że przedmiotów przypominających amunicję, granaty czy pociski nie wolno dotykać, przenosić ani samodzielnie wydobywać z ziemi.
W przypadku odkrycia podejrzanego przedmiotu należy natychmiast przerwać prace, oddalić się od znaleziska i uniemożliwić dostęp osobom postronnym.
O zdarzeniu należy niezwłocznie poinformować służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
Takie przedmioty powinny być zabezpieczane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.