Nowy skandal w otoczeniu Karola Nawrockiego. Rolnicy: ‘Nie dostaliśmy ani złotówki!’

Doradca prezydenta Karola Nawrockiego, Tomasz Obszański, znalazł się w ogniu krytyki po publikacji „Gazety Wyborczej”, która ujawniła, że od lat zalega z płatnościami wobec rolników z całej Polski. Mimo że został powołany na stanowisko doradcy ds. rolnictwa, wielu producentów żywności twierdzi, że nie otrzymało od niego zapłaty za dostarczone plony. Sam Obszański odpiera zarzuty, tłumacząc problemy gospodarstwa pandemią, wojną w Ukrainie i trudnymi warunkami pogodowymi.
Doradca prezydenta Karola Nawrockiego pod ostrzałem. Rolnicy: „Nie płaci za dostawy od miesięcy”
Doradca prezydenta RP ds. rolnictwa, Tomasz Obszański, znalazł się w centrum kontrowersji po publikacji „Gazety Wyborczej”, która ujawniła, że od lat zalega z płatnościami wobec rolników z całej Polski. Jak ustalili dziennikarze, Obszański skupował od dostawców setki ton owoców, warzyw i roślin strączkowych, ale wielu z nich nigdy nie otrzymało zapłaty. Sam zainteresowany odpiera zarzuty, twierdząc, że jego gospodarstwo przechodzi proces restrukturyzacji i „nie ma mowy o żadnym oszustwie”.
Setki ton bez zapłaty
Według ustaleń „Gazety Wyborczej”, Tomasz Obszański od kilku lat prowadzi działalność skupu płodów rolnych. Rolnicy z różnych regionów kraju przekazali mu łącznie setki ton towarów – od agrestu i porzeczek, po zboża i warzywa. Problem w tym, że wielu z nich nie otrzymało pieniędzy za dostawy, mimo licznych wezwań do zapłaty, prób mediacji, a nawet postępowań sądowych.
Jeden z rolników cytowany przez „Wyborczą” mówi wprost: „Nie mogłem uwierzyć, gdy zobaczyłem go w telewizji u boku prezydenta RP. To ten sam człowiek, który od roku nie oddał mi prawie 100 tysięcy złotych za warzywa”.
Według ustaleń gazety, w podobnej sytuacji znajduje się kilkunastu innych dostawców, choć nieoficjalnie mówi się, że liczba poszkodowanych może być znacznie większa.
Rolnicy bez pieniędzy, doradca w luksusowym aucie
Jak podaje „GW”, po objęciu stanowiska doradcy w Kancelarii Prezydenta RP, Obszański miał przesiąść się do luksusowego samochodu terenowego o wartości około 700 tys. zł. Sam zainteresowany potwierdza, że jeździ land roverem, ale – jak tłumaczy – pojazd został wzięty w leasing przez firmę, z którą obecnie nie jest już związany.
Wśród pokrzywdzonych jest m.in. Małgorzata Gromadzka, obecna wiceminister rolnictwa, która – według „Wyborczej” – przez trzy lata próbowała odzyskać należność za kilka dostaw agrestu.
„Czuję się, jakbym był złodziejem”
W rozmowie z portalem farmer.pl, Tomasz Obszański odrzuca zarzuty o celowe działanie i zapewnia, że jego gospodarstwo zmaga się z problemami finansowymi, które wynikają z czynników zewnętrznych.
– Moje gospodarstwo jest w restrukturyzacji. Mamy problemy finansowe spowodowane pandemią COVID-19, wojną w Ukrainie i trudnymi warunkami pogodowymi. Walczymy, żeby wyjść na swoje i spłacamy należności. Od nikogo nie uciekam – zapewnia.
Doradca dodaje, że wszystkie zobowiązania są objęte układem z wierzycielami, zatwierdzonym przez sąd.
– Czuję się, jakbym był złodziejem, a przecież nikomu nic nie ukradłem. Pieniądze są w depozycie sądowym, a proces spłaty przebiega zgodnie z przepisami – tłumaczy.
Kancelaria Prezydenta reaguje
Biuro Prezydenta RP potwierdziło, że Tomasz Obszański złożył wyjaśnienia w sprawie doniesień medialnych. Według komunikatu, problemy finansowe jego gospodarstwa „nie mają charakteru umyślnego działania” i wynikają z niezależnych czynników, takich jak susze i gradobicia.
Obszański utrzymuje, że publikacja „Gazety Wyborczej” to „atak polityczny” wymierzony w niego ze względu na pełnioną funkcję doradcy.
– Trafiłem na świecznik i teraz łatwo się we mnie bije – podsumował.
Kontekst polityczny
Tomasz Obszański jest przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych i od lat znany jest z krytycznych wypowiedzi wobec rządowej polityki rolnej. W lipcu 2025 roku został powołany przez prezydenta Karola Nawrockiego na stanowisko doradcy ds. rolnictwa.
Afera wokół jego długów wobec rolników wywołała burzliwą dyskusję w środowisku wiejskim i politycznym. Opozycja domaga się wyjaśnień ze strony Pałacu Prezydenckiego i ujawnienia, czy przed nominacją sprawdzono sytuację finansową doradcy.
