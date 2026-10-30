Nowy sposób zabezpieczania grobów przed Wszystkimi Świętymi. Pomysł może zaskakiwać
Przed dniem Wszystkich Świętych na cmentarzach trwają intensywne porządki. Niektórzy decydują się na nietypowy sposób zabezpieczenia nagrobków: po dokładnym umyciu przykrywają je folią, aby ochronić powierzchnię przed zabrudzeniami. Czy taki sposób rzeczywiście działa? Okazuje się, że pomysł ma również swoje wady.
Najpierw dokładne mycie, później folia
Końcówka października to czas, kiedy Polacy przygotowują groby bliskich na 1 listopada. Czyszczą płyty nagrobne, usuwają opadłe liście, wymieniają znicze i układają świeże kwiaty.
Jednym z pomysłów na utrzymanie porządku jest przykrywanie umytych nagrobków folią ochronną. Założenie jest proste: zamiast ponownie szorować kamień tuż przed świętem, można spróbować zabezpieczyć go przed opadającymi liśćmi, kurzem czy ptasimi odchodami.
Sposób może zainteresować szczególnie osoby, które odwiedzają cmentarze kilka dni przed 1 listopada i nie mają możliwości ponownego przyjazdu przed świętem.
Czy folia rzeczywiście chroni nagrobek?
Choć pomysł wydaje się praktyczny, eksperci zajmujący się pielęgnacją kamienia zwracają uwagę na znaczenie właściwego zabezpieczenia powierzchni.
Szczelne owinięcie nagrobka nieprzepuszczalną folią może zatrzymywać wilgoć. To szczególnie niekorzystne w przypadku niektórych rodzajów kamienia naturalnego, zwłaszcza materiałów porowatych.
Pod folią może gromadzić się skroplona para wodna, a przy niskiej temperaturze wilgoć może zamarzać. Ryzyko zależy od materiału, stanu nagrobka i sposobu zastosowania osłony.
Dlatego nie należy traktować zwykłej folii spożywczej czy budowlanej jako uniwersalnego sposobu ochrony każdego grobu.
Co zrobić, żeby grób pozostał czysty na 1 listopada?
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest odpowiednie oczyszczenie nagrobka środkiem przeznaczonym do konkretnego rodzaju kamienia. Warto też usunąć liście, ziemię i pozostałości po wypalonych zniczach.
Jeśli ktoś chce zastosować dodatkową osłonę, powinien wcześniej upewnić się, że jest ona odpowiednia dla materiału nagrobka i nie zatrzymuje wilgoci. Należy również sprawdzić regulamin cmentarza.
Warto pamiętać, że granit, marmur i piaskowiec wymagają odmiennej pielęgnacji. Niektóre popularne detergenty mogą pozostawiać plamy lub uszkadzać powierzchnię.
Nowa moda czy niepotrzebne ryzyko?
Pomysł foliowania nagrobków może budzić mieszane reakcje. Z jednej strony chodzi o utrzymanie czystości i ograniczenie pracy przed Wszystkimi Świętymi. Z drugiej — nieodpowiednie zabezpieczenie może przynieść więcej szkody niż pożytku.
Jedno pozostaje niezmienne: dla wielu rodzin przygotowanie grobu jest ważnym elementem pamięci o zmarłych. Niezależnie od wybranej metody najważniejsze jest, aby pielęgnacja nie prowadziła do uszkodzenia pomnika.
Zjawisko jest prawdziwe. Zdjęcia z Sopotu wywołały dyskusję
Praktyka foliowania nagrobków nie jest jedynie internetową ciekawostką. 29 października 2026 roku media opisały zdjęcia z jednego z cmentarzy w Sopocie, opublikowane przez pisarkę Magdalenę Grzebałkowską.
Na fotografiach widać pomniki owinięte folią. Pisarka zastanawiała się, czy rodziny zamierzają zdjąć zabezpieczenia dopiero 1 listopada, aby odsłonić idealnie czyste nagrobki.
Jej publikacja wywołała dyskusję. Część komentujących dostrzegła praktyczne zastosowanie takiego rozwiązania, inni zwracali uwagę na niepotrzebne zużywanie plastiku.
Dzień Dobry TVN+1
Co ciekawe, podobne praktyki opisywano już w 2025 roku. Nie jest to więc zupełnie nowy wynalazek, ale zwyczaj, który ponownie zwraca uwagę przed Wszystkimi Świętymi
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.