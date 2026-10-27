Nowy trend podbija internet. Gotówka i podpisane koperty. Ten sposób ma jednak pułapkę
Na rachunku pieniądze wyglądają jak jedna wspólna pula. W kopertach od razu widać, ile zostało na zakupy, dojazdy i przyjemności. Na tym polega cash stuffing, czyli metoda dzielenia gotówki między konkretne cele. Może pomóc osobom, które regularnie wydają więcej, niż zakładały, ale samo wypłacenie pieniędzy z bankomatu niczego jeszcze nie naprawia. Jeden z najprostszych błędów pojawia się już przy dzieleniu miesięcznego budżetu na tygodnie. Inny — gdy w kopertach wszystko się zgadza, a kolejne zakupy nadal przechodzą przez kartę.
Polacy nadal planują wydatki z kartką i długopisem
Domowy budżet nie musi zaczynać się od instalowania kolejnej aplikacji. W raporcie Smartney Grupa Oney opublikowanym w 2026 roku najczęściej wskazywanym narzędziem planowania finansów były zeszyt i długopis. Taką odpowiedź wybrało 66,4 proc. badanych, wobec 27,2 proc. korzystających z Excela lub własnych plików i 16,4 proc. wskazujących aplikacje budżetowe. Badanie SW Research przeprowadzono przez internet w grudniu 2025 roku na próbie 1006 osób. Wyniki dotyczą deklarowanych narzędzi, a nie skuteczności oszczędzania; nie pokazują też, ile osób stosuje koperty z gotówką.
|Narzędzie do planowania budżetu
|Odsetek wskazań w badaniu
|Zeszyt i długopis
|66,4 proc.
|Excel lub własne pliki
|27,2 proc.
|Aplikacje do zarządzania budżetem
|16,4 proc.
Źródło: raport Smartney Grupa Oney, SW Research, CAWI, grudzień 2025, N=1006. Odpowiedzi nie należy traktować jako rozłącznych grup i sumować do 100 proc.
W cash stuffingu zwykłe koperty przejmują rolę kategorii wydatków. Napis „spożywcze” oznacza pieniądze na zakupy, „transport” — na dojazdy, a „przyjemności” — na wydatki, z których można zrezygnować. Po każdej płatności zostaje widoczna kwota, zamiast samego wspomnienia o kilku drobnych transakcjach. Gdy pula na przyjemności się wyczerpie, kolejne takie zakupy czekają do następnej zaplanowanej wpłaty. Zmiana limitu powinna być świadomą korektą całego budżetu, zapisaną razem z informacją, skąd pochodzą dodatkowe pieniądze. Do rozpoczęcia wystarczą zwykłe papierowe koperty i kartka do notowania wydatków.
Co naprawdę mówią badania o płaceniu kartą i gotówką?
Za przekonaniem, że sposób płacenia może wpływać na wydatki, stoją również badania naukowe. Metaanaliza opublikowana w 2024 roku w „Journal of Retailing” objęła 71 prac i 392 oszacowania efektu, pochodzące z ponad czterech dekad badań. Jej autorzy stwierdzili niewielki, ale istotny statystycznie efekt: płatności bezgotówkowe wiązały się przeciętnie z większymi wydatkami niż gotówkowe. Zależność różniła się jednak w zależności od okoliczności, a jej siła malała z upływem czasu. Nie jest to dowód, że każdy użytkownik karty przepłaca ani że przejście na koperty pozwoli konkretnej rodzinie oszczędzić określony procent pensji.
Koperty dokładają do samego płacenia gotówką jeszcze jeden element: wcześniejszą decyzję o limicie. Gdy przed wyjściem do sklepu widać, że do kolejnej wypłaty zostało 180 zł na przyjemności, łatwiej ocenić zakup za 120 zł. Po jego dokonaniu zostałoby już tylko 60 zł, co wymusza wybór między obecnym zakupem a następnymi. Taką kontrolę można też prowadzić cyfrowo, jeśli sprawdzanie pozostałej kwoty rzeczywiście poprzedza płatność. Przytoczona metaanaliza dotyczyła sposobów płacenia, nie była natomiast badaniem skuteczności samego cash stuffingu.
Najpierw rachunki. Dopiero później pieniądze do kopert
Największą pomyłką byłoby potraktowanie całej wypłaty jako kwoty do rozdzielenia na codzienne zakupy. Najpierw trzeba uwzględnić mieszkanie, raty, media, wymagane spłaty zadłużenia i pozostałe zobowiązania, a także zaplanowane oszczędności, na które pozwala budżet. Pieniądze potrzebne do przelewów i poleceń zapłaty powinny zostać na rachunku. Warto sprawdzić również terminy obciążeń: wysoki stan konta dzień po wypłacie nie oznacza, że wszystkie widoczne środki można wydać. Część z nich może być już przeznaczona na rachunek, który zostanie pobrany dopiero za dwa tygodnie.
Punktem wyjścia powinny być rzeczywiste wydatki z ostatnich miesięcy. Takie podejście zaleca również amerykańskie Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów, CFPB: najpierw przejrzeć historię rachunku i karty oraz paragony, uwzględnić rzadsze koszty, a dopiero później szukać oszczędności. Jeżeli zakupy spożywcze regularnie kosztują 2200 zł, wpisanie do pierwszej koperty 1200 zł nie sprawi, że potrzeby domowników znikną. Trzeba ustalić, które zakupy można ograniczyć i czy przyjęta kwota w ogóle wystarczy. Plan powinien też obejmować wydatki gotówkowe, których nie widać w historii bankowości.
Jak podzielić 4000 zł? Przykładowy budżet z rezerwą
Załóżmy, że po uwzględnieniu rachunków, zobowiązań oraz odłożonej już kwoty na oszczędności gospodarstwu domowemu pozostaje 4000 zł na wydatki zmienne. Tę pulę można podzielić na kilka kategorii, zostawiając część na drobne potrzeby, które trudno przewidzieć. Nie ma obowiązku wypłacania całej kwoty: kategorie opłacane przez internet mogą pozostać w banku, a do papierowych kopert trafią tylko pieniądze na wybrane zakupy. Ważne, żeby każda kategoria miała jeden wspólny limit, niezależnie od sposobu płatności. Poniższe kwoty są symulacją, a nie wyliczeniem przeciętnych kosztów utrzymania rodziny.
|Kategoria
|Limit w przykładowym miesiącu
|Co obejmuje
|Żywność i podstawowe artykuły domowe
|2000 zł
|Zakupy spożywcze i bieżące środki do domu
|Transport
|600 zł
|Paliwo, bilety lub inne dojazdy
|Zdrowie
|300 zł
|Zaplanowane leki i bieżące potrzeby zdrowotne
|Wydatki na dzieci
|300 zł
|Drobne koszty szkolne i bieżące zakupy
|Zwierzęta
|200 zł
|Karma i podstawowe potrzeby
|Jedzenie poza domem
|200 zł
|Restauracje, przekąski i zamówienia
|Rozrywka i przyjemności
|150 zł
|Dobrowolne wydatki w tej kategorii
|Bufor na drobne niespodzianki
|250 zł
|Nieprzewidziane wydatki w bieżącym miesiącu
|Łącznie
|4000 zł
|Cała założona pula wydatków zmiennych
Kto nie ma samochodu, dzieci lub zwierząt, podzieli tę samą kwotę inaczej. Osoba wymagająca stałego leczenia powinna z kolei najpierw zabezpieczyć rzeczywisty koszt potrzebnych leków. Koniec pieniędzy w kopercie nie jest powodem do rezygnowania z leczenia ani podstawowego jedzenia. W takiej sytuacji trzeba zmienić podział środków i ograniczyć wydatki mniej pilne, zamiast kurczowo trzymać się źle dobranego limitu. Rezerwa 250 zł z przykładu jest przy tym tylko buforem na bieżący miesiąc — nie zastępuje oszczędności na utratę dochodu czy poważną awarię.
Pułapka czterech tygodni. W planie może zabraknąć 1600 zł rocznie
Miesiąc nie składa się z dokładnie czterech tygodni, choć tak bardzo łatwo podzielić budżet. Jeśli ktoś przeznacza na daną kategorię 1600 zł miesięcznie i rozdziela je na cztery koperty po 400 zł, pieniądze wystarczą na 28 dni. W dłuższym miesiącu pozostają jeszcze dwa lub trzy dni, a przy wypłacie wpływającej w różnych terminach przerwa może wyglądać inaczej. To właśnie wtedy pojawia się dodatkowa wypłata z bankomatu albo sięgnięcie do innej koperty. Początkowy plan wydaje się przestrzegany, lecz rzeczywista suma wydatków zaczyna go przekraczać.
|Sposób liczenia
|Obliczenie
|Wynik
|Budżet miesięczny
|1600 zł × 12 miesięcy
|19 200 zł rocznie
|Regularny budżet tygodniowy
|400 zł × 52 tygodnie
|20 800 zł w 52 tygodnie
|Różnica między planami
|20 800 zł − 19 200 zł
|1600 zł
|Tygodniowy limit odpowiadający puli 19 200 zł
|19 200 zł ÷ 52 tygodnie
|Około 369,23 zł
To symulacja porównująca 12 miesięcznych wpłat z 52 tygodniowymi limitami, a nie prognoza straty każdego użytkownika kopert. Pokazuje jednak, dlaczego 400 zł tygodniowo i 1600 zł miesięcznie nie oznacza tego samego budżetu. W praktyce można podzielić pieniądze według liczby dni do następnego wpływu albo pozostawić osobną kwotę na końcówkę miesiąca. Przy nieregularnych dochodach trzeba dodatkowo uwzględnić terminy rachunków. Nawet prawidłowa miesięczna suma nie pomoże, jeśli pieniądze potrzebne na opłatę w pierwszym tygodniu pojawią się dopiero w trzecim.
Koperty mogą wyglądać dobrze, a karta nadal zwiększać wydatki
Druga pułapka pojawia się wtedy, gdy gotówka pozostaje nietknięta, ale domownicy kupują te same rzeczy przez internet. Jeżeli limit na ubrania wynosi 300 zł, a zamówienie opłacone kartą kosztowało 120 zł, do wykorzystania zostało 180 zł. W papierowej kopercie nadal może jednak leżeć pełne 300 zł, co daje mylne poczucie dostępności pieniędzy. Trzeba więc odjąć zakup od zapisu i odpowiednio zmniejszyć gotówkę przeznaczoną do dalszego wydawania albo prowadzić całą kategorię cyfrowo. Podobnie zakup z odroczoną płatnością należy uwzględnić już przy podjęciu zobowiązania oraz zabezpieczyć środki na termin jego spłaty.
Nie można też liczyć tego samego wydatku dwa razy. Wypłata 500 zł z bankomatu jest przesunięciem pieniędzy z rachunku do portfela; dopiero zakupy pokazują, na co środki zostały zużyte. Z kolei przełożenie 100 zł z koperty „rozrywka” do „transport” zmienia plan, ale nie tworzy oszczędności. Przy wspólnym budżecie obie osoby powinny widzieć aktualną kwotę dostępną w danej kategorii. Inaczej jedna zrobi zakupy kartą, druga zabierze gotówkę i każda będzie przekonana, że mieści się w limicie.
Święta i ubezpieczenie nie muszą obciążać jednej wypłaty
Osobne pule przydają się również na koszty, które wracają rzadziej niż co miesiąc. Roczne ubezpieczenie, wyprawka szkolna czy prezenty świąteczne mają przybliżony termin, dlatego można odkładać na nie po części z kolejnych wypłat. Najważniejsza jest liczba wpłat, które rzeczywiście pozostały do zapłaty, oraz kwota już zgromadzona. Gdy na cel za 1200 zł zostały dwie wpłaty, odkładanie po 100 zł miesięcznie nie wystarczy. W poniższej symulacji zakładamy zerowy stan początkowy i przykładowe koszty, które każdy powinien zastąpić własnymi kwotami.
|Przykładowy cel
|Potrzebna kwota
|Liczba wpłat przed terminem
|Kwota jednej wpłaty
|Ubezpieczenie samochodu
|1800 zł
|12
|150 zł
|Wyprawka i wydatki na początek szkoły
|1200 zł
|12
|100 zł
|Święta planowane z rocznym wyprzedzeniem
|1200 zł
|12
|100 zł
|Te same święta, gdy zostały tylko dwie wpłaty
|1200 zł
|2
|600 zł
|Planowana naprawa lub wymiana wyposażenia
|2400 zł
|12
|200 zł
Jeżeli część pieniędzy jest już odłożona, potrzebna wpłata spada. Przy celu 1200 zł, zgromadzonych 400 zł i dwóch pozostałych wpłatach wystarczy odkładać po 400 zł. Gdy wyliczona kwota nie mieści się w możliwościach gospodarstwa domowego, trzeba zmienić koszt lub termin planowanego zakupu. Sam napis na kopercie nie zapewnia finansowania. Przy większych kwotach „koperta” może być po prostu nazwą osobnego celu oszczędnościowego w banku, bez przechowywania banknotów przez wiele miesięcy.
Całej pensji nie trzeba wypłacać. Można połączyć gotówkę z bankowością
Cash stuffing nie wymaga rezygnacji z karty i telefonu przy każdej płatności. Skala ich wykorzystania pozostaje duża: według danych NBP w pierwszym kwartale 2026 roku przeprowadzono 2,6 mld transakcji kartami płatniczymi o łącznej wartości 333,2 mld zł. Statystyka obejmuje transakcje kartowe, w tym wypłaty gotówki, więc nie jest liczbą samych zakupów w sklepach. Dla własnego budżetu ważniejsze od wyboru jednej metody na wszystkie okazje jest ustalenie, gdzie najczęściej dochodzi do przekroczenia planu. Właśnie tę kategorię można na próbę przenieść do gotówki.
Rachunki i oszczędności mogą pozostać na kontach, zakupy internetowe w osobnym limicie cyfrowym, a gotówka służyć na przykład wyłącznie jedzeniu poza domem. Przed tworzeniem dodatkowych rachunków warto sprawdzić opłaty oraz sposób korzystania z nich, podobnie jak prowizje za wypłaty z bankomatu. Zwykła kartka z limitem bywa wystarczająca, jeśli jest aktualizowana po każdej transakcji. Osobne subkonto nie rozwiązuje problemu, gdy można bez namysłu zasilać je kolejnym przelewem. Papierowa koperta także nie pomoże, jeżeli jest stale uzupełniana bez odnotowania tej zmiany.
Gotówka na zakupy i oszczędności awaryjne mają inne zadania
Przechowywanie dużych sum w domu wiąże się z ryzykiem kradzieży, zgubienia lub zniszczenia pieniędzy. CFPB w poradniku dotyczącym funduszu awaryjnego zwraca uwagę na te zagrożenia i podkreśla, że rezerwa powinna być bezpieczna oraz dostępna wtedy, gdy jest potrzebna. Zastosowanie kopert do zakupów nie wymaga przenoszenia do mieszkania całej poduszki finansowej. Można wypłacać mniejsze kwoty na krótszy okres, pozostawiając resztę zgodnie z planem na rachunku. Nie ma jednej właściwej wielkości takiej wypłaty dla wszystkich gospodarstw domowych.
Podobnie niewykorzystana kwota w kopercie nie musi zostać wydana przed końcem miesiąca. Można pozostawić ją na następny okres albo przenieść na uzgodniony cel, odnotowując zmianę. Inaczej warto potraktować pieniądze na ubrania, które mogą być potrzebne dopiero za kilka tygodni, a inaczej nadwyżkę z kategorii jednorazowych przyjemności. Wykorzystanie rezerwy na rzeczywistą awarię nie jest złamaniem zasad oszczędzania — właśnie do tego służy. Problem pojawia się wtedy, gdy każda zachcianka otrzymuje nazwę „nagły wydatek” i nie zostaje uwzględniona w rozliczeniu.
Jak sprawdzić po miesiącu, czy metoda w ogóle pomaga?
Warto porównać trzy liczby: początkowy limit, wszystkie poniesione wydatki w danej kategorii oraz pozostałą kwotę. W rozliczeniu muszą znaleźć się zakupy opłacone gotówką, kartą i przez internet, a także nowe zobowiązania z odroczonych płatności. Sam widok banknotów w kopercie nie świadczy jeszcze o sukcesie. Jeżeli udało się rzeczywiście ograniczyć wydatki o 150 zł miesięcznie, utrzymanie takiej różnicy przez 12 miesięcy daje 1800 zł — to proste wyliczenie, nie obietnica skuteczności metody. Przesunięcie potrzebnego zakupu na kolejny miesiąc oznacza natomiast zmianę terminu wydatku, a niekoniecznie oszczędność.
Na początek wystarczy jeden pełny okres między wypłatami i kilka kategorii, które najtrudniej kontrolować. Raz w tygodniu można sprawdzić stan kopert, dopisać transakcje i ocenić, czy limit odpowiada rzeczywistym potrzebom. Gdy pieniędzy zabrakło przez nieplanowane leczenie, sytuacja wymaga innej reakcji niż po serii spontanicznych zamówień jedzenia. Jeśli natomiast konieczne koszty stale przewyższają dochody, bardziej szczegółowy segregator nie usunie tej różnicy. Najbardziej użyteczny rezultat pierwszego miesiąca to wiedza, ile naprawdę kosztuje codzienne życie, gdzie można ograniczyć zakupy i jakiej kwoty nie wolno naruszyć przed następną wypłatą.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.