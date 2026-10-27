Trend z 2023 roku dopiero teraz zdobywa internet. Jedno zdanie może uchronić przed wydatkiem
Słyszeliście o loud budgeting? Znajomi wybierają drogą restaurację, współpracownicy organizują zrzutkę na prezent, a rodzina proponuje wspólny wyjazd. Takie zaproszenia mogą szybko uszczuplić portfel, ale ten sam problem znają mieszkańcy całej Polski. Coraz więcej osób przekonuje się, że zamiast wymyślać wymówki, można zwyczajnie powiedzieć, ile chce się wydać.
Wszystko zaczyna się niewinnie. Ktoś proponuje sobotnią kolację, ktoś inny podsyła link do lokalu, a po chwili stolik jest już zarezerwowany. Nikt nie pytał wcześniej o maksymalny rachunek. Można wydać 150 zł, odmówić w ostatniej chwili albo wymyślić historię o pilnej sprawie rodzinnej. Podobnie bywa ze zbiórką na prezent, który miał być symboliczny, a kosztuje kilkaset złotych. Właśnie w takich sytuacjach sprawdza się zdanie: „Nie mam tego w budżecie”. Nie musi oznaczać braku pieniędzy, lecz decyzję, aby nie wydawać ich na ten cel.
Takie podejście dostało w mediach społecznościowych angielską nazwę loud budgeting, czyli w wolnym tłumaczeniu głośne mówienie o swoim budżecie. Określenie spopularyzował amerykański twórca Lukas Battle pod koniec 2023 roku, a w 2024 roku temat podchwyciły media finansowe. Nie jest to więc wynalazek ostatnich tygodni. Zmiana jest prosta: zamiast udawać, że nie ma się czasu, otwarcie przyznajemy, że dana propozycja nie pasuje do planu finansowego. Bez pokazywania stanu konta czy tłumaczenia wysokości pensji.
Wspólny prezent, restauracja i wyjazd. Tu najłatwiej wydać pieniądze pod presją
Najbardziej niezręczne bywają zrzutki, bo decyzja podejmowana jest przy innych osobach. Wyobraźmy sobie 10 współpracowników, którzy chcą kupić przełożonemu prezent za 1200 zł. Ktoś dzieli kwotę przez liczbę uczestników i ogłasza, że każdy wpłaca po 120 zł. Tymczasem 1 osoba planowała wydać najwyżej 40 zł, a kolejna wcale nie zamierzała uczestniczyć w zakupie. Czasem płaci się tylko po to, żeby uniknąć komentarzy. Można jednak powiedzieć: „Mogę dołożyć 40 zł, więcej nie przewidziałem na ten cel”. Organizatorzy mogą wybrać skromniejszy prezent lub zebrać inną kwotę. Ważne jednak, aby powiedzieć o swoim limicie, zanim pozostali coś kupią i zobowiążą się do zapłaty.
Przy restauracyjnym stoliku dochodzi jeszcze inny problem. Jedna osoba zamawia danie i wodę, druga kilka drinków, a na koniec ktoś proponuje podzielenie całego rachunku po równo. Gdy nie uzgodniono takiego rozliczenia, nie trzeba dopłacać do cudzych zamówień tylko po to, żeby uniknąć niezręczności. Można spokojnie zaproponować, że każdy płaci za swoje. Najlepiej ustalić zasady przed spotkaniem: „Chętnie przyjdę, ale tym razem wybieram coś niedrogiego”. Taka wiadomość daje znajomym szansę na zmianę miejsca, a osobie zapraszanej pozwala uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki.
Największe kwoty pojawiają się przy weekendowych wyjazdach, weselach i wieczorach panieńskich lub kawalerskich. Nocleg może być niedrogi, ale dochodzą transport, jedzenie, atrakcje i składka na niespodziankę. Kiedy organizator pisze, że „wyjdzie po 300 zł”, łatwo zapomnieć o reszcie wydatków. Rzeczywisty koszt może okazać się kilkukrotnie wyższy. Dlatego przed potwierdzeniem udziału lepiej zapytać o pełny plan i przybliżoną cenę. Jeżeli kwota przekracza własny limit, odmowa nie jest brakiem sympatii do jubilata ani lekceważeniem znajomych. To decyzja o własnych wydatkach.
Wydatki rosną, chociaż sytuacja finansowa Polaków się poprawiła
Dane pokazują, że gospodarstwa domowe mają coraz więcej pieniędzy do dyspozycji, ale jednocześnie więcej wydają. Według Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych wyniósł w 2025 roku 3500 zł, a wydatki osiągnęły przeciętnie 2015 zł. Te ostatnie były nominalnie o 7,3 proc. wyższe niż rok wcześniej. Nie oznacza to, że pozostała kwota jest budżetem na przyjemności. Rzeczywisty budżet zależy od kosztów mieszkania, liczby domowników i zobowiązań. Pokazuje jednak, dlaczego drobne, nieplanowane decyzje zakupowe zasługują na uwagę.
Spróbujmy policzyć tylko wydatki towarzyskie. Kolacja za 130 zł, składka na prezent w wysokości 100 zł, 2 wyjścia po 80 zł i spontaniczny wyjazd kosztujący 350 zł dają razem 740 zł. To przykład, nie średnia statystyczna. Każda z tych kwot rozpatrywana osobno może wydawać się do zaakceptowania. Dopiero po podliczeniu miesiąca okazuje się, że zabrakło pieniędzy na zaplanowany zakup, odłożenie oszczędności albo zwyczajną rezerwę na nieprzewidziane wydatki. Osoba, która zarabia dobrze, może mieć dokładnie ten sam kłopot, jeśli większość jej pieniędzy ma już inne przeznaczenie.
Warszawa: koszt spotkania to nie tylko jedzenie i napoje
W Śródmieściu czy na Powiślu łatwo umówić się na kolację po pracy i uznać, że rachunek w restauracji będzie jedynym kosztem wieczoru. Dochodzi jednak dojazd, czasami powrót taksówką, a po drodze kawa lub jeszcze jedno miejsce zaproponowane przez znajomych. Nawet sam transport ma konkretną cenę. Zgodnie z taryfą Warszawskiego Transportu Publicznego normalny bilet 75-minutowy w 1 strefie kosztuje 4,40 zł, czyli 2 takie bilety to 8,80 zł. Przy kilku wyjściach w miesiącu koszty się sumują. W przypadku osób mieszkających dalej, wracających nocą lub korzystających z samochodu rachunek może wyglądać inaczej.
Najnowsze dane Urzędu Statystycznego w Warszawie pokazują również, że przeciętne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych województwa mazowieckiego wyniosły w 2025 roku 2259,85 zł miesięcznie, o 4,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Przeciętny dochód rozporządzalny sięgnął 4033,85 zł. To dane dla Mazowsza, nie osobna średnia dla stolicy. Warszawski kontekst jest jednak istotny: w mieście można wybierać między bardzo różnymi sposobami spędzania czasu, a droższa propozycja nie musi być domyślną opcją dla całej grupy. Spotkanie przy kawie może zamienić się w spacer nad Wisłą, a weekend w płatnym lokalu w odwiedziny u znajomych. Chodzi o zmianę miejsca i kosztu, a nie rezygnację z kontaktów.
Najtrudniej powiedzieć „nie” bliskim. Szczególnie gdy stać nas na wydatek
W grę wchodzą nie tylko pieniądze, ale również obawa przed oceną. Ktoś nie chce uchodzić za skąpca, ktoś inny boi się, że znajomi przestaną go zapraszać. W rodzinie bywa jeszcze trudniej, bo decyzja o wspólnym prezencie czy wyjeździe może zostać odebrana jako brak zaangażowania. Tymczasem dostępna kwota na koncie nie jest automatycznie budżetem na wszystkie cudze propozycje. Oszczędności na remont, leczenie, wakacje z dziećmi czy zabezpieczenie finansowe mają swoją funkcję. Można mieć 10 000 zł odłożone na konkretny cel i jednocześnie nie chcieć wydawać 250 zł na kolację, która nie sprawia nam przyjemności.
Nie trzeba wyjaśniać, na co zbiera się pieniądze. Zdanie „Dzięki za zaproszenie, ale nie planowałem takiego wydatku” jest wystarczająco uprzejme i konkretne. Przy ważnej okazji można dodać propozycję innego terminu lub tańszego sposobu świętowania. Jeżeli ktoś nalega i zapewnia, że „raz się żyje”, nie ma potrzeby wdawać się w dyskusję o stanie swoich finansów. Powtórzenie decyzji bez podnoszenia głosu bywa skuteczniejsze niż przedstawianie kolejnych argumentów, które druga strona będzie próbowała podważyć. Organizator także powinien zaakceptować, że nie każdy chce uczestniczyć w kosztownym planie.
Jak odmawiać wydatków, nie psując relacji ze znajomymi
Najprościej zacząć jeszcze przed nadejściem kolejnego zaproszenia. Trzeba sprawdzić, ile pieniędzy pozostaje po opłaceniu mieszkania, rachunków, zakupów i innych koniecznych wydatków, a następnie zdecydować, jaka część tej sumy może pójść na spotkania, prezenty oraz rozrywkę. Ten limit nie musi być identyczny w każdym miesiącu. Kiedy zbliżają się święta albo rodzinne uroczystości, można go wcześniej dostosować. Ważne, aby nie traktować każdej propozycji jako wyjątku od zasad. W przeciwnym razie ustalony budżet istnieje tylko na papierze. Pomaga też oddzielenie pieniędzy przeznaczonych na przyjemności od oszczędności, których nie chcemy ruszać.
Przy zaproszeniach najlepiej reagować wcześnie, zanim ktoś kupi bilety, wpłaci zaliczkę lub zamówi prezent w imieniu całej grupy. Zamiast niejasnego „Zobaczę, może się uda” lepiej powiedzieć: „W tym miesiącu mam na wyjścia 100 zł i nie chcę tego przekraczać”. Gdy plan kosztuje więcej, można zaproponować tańszą wersję albo odmówić bez długiego uzasadnienia. Przy wspólnych zakupach dobrze jest od razu określić maksymalną składkę. Jeżeli natomiast ktoś wcześniej zgodził się na konkretny wydatek, nie powinien po fakcie jednostronnie przerzucać swojej części kosztów na pozostałych. Otwarte mówienie o pieniądzach działa najlepiej wtedy, gdy każda osoba zna zasady przed podjęciem zobowiązania.
Warto także przyjrzeć się własnej reakcji, gdy to ktoś inny mówi, że nie ma czegoś w budżecie. Nie trzeba dociekać, ile zarabia, dlaczego nie może zapłacić ani czy rzeczywiście brakuje mu pieniędzy. Można zwyczajnie zapytać, czy woli inny termin, miejsce lub formę spotkania. Niekiedy tańszy plan okaże się wygodniejszy dla większej części grupy, tylko wcześniej nikt nie chciał wychodzić z taką propozycją. A jeśli przyjaciele nadal wybiorą droższy wariant, każdy może podjąć własną decyzję bez obrażania się. Właśnie na tym polega praktyczna wartość loud budgeting: pieniądze przestają być tematem wstydliwych wymówek, a stają się zwyczajnym elementem ustaleń między ludźmi.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.