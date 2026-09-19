Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe w 2027 roku. Nawet 200 tysięcy wezwań i 30 dni bez pensji od pracodawcy
Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia określający maksymalne limity powołań do służby wojskowej na 2027 rok. Na ćwiczenia rezerwy może zostać wezwanych nawet 200 tysięcy osób. Dla zatrudnionych na etatach wezwanie z Wojskowego Centrum Rekrutacji oznacza konieczność udania się na urlop bezpłatny. W tym okresie pracodawca nie wypłaci normalnego wynagrodzenia, jednak żołnierzom pasywnej rezerwy przysługuje uposażenie wojskowe oraz specjalne świadczenie rekompensujące utracony zarobek.
Limity MON na 2027 rok i zasady wyliczania rekompensaty finansowej
Zgodnie z projektem MON, górne limity powołań w 2027 r. obejmują: zawodową służbę wojskową (do 20 tys.), dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (do 35 tys.), terytorialną służbę wojskową (do 40 tys.), aktywną rezerwę (do 5,8 tys.) oraz obowiązkowe ćwiczenia wojskowe (do 200 tys. osób). Liczba 200 tysięcy stanowi przy tym maksymalny pułap prawny, a nie wskaźnik gwarantujący wezwanie dla każdej osoby w rezerwie.
Kwestie nieobecności w pracy oraz rekompensaty reguluje ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248 z późn. zm.). Pracownik powołany na ćwiczenia trafia na urlop bezpłatny, zachowując uprawnienia pracownicze, ale tracąc prawo do pensji od pracodawcy. W zamian państwo wypłaca uposażenie żołnierskie oraz rekompensatę. Przepisy stanowią, że bazą wyliczenia stawki dziennej dla pracownika jest 1/22 miesięcznego wynagrodzenia brutto z miesiąca poprzedzającego służbę. Przykładowo, przy zarobkach 8000 zł brutto, dzienna kwota bazowa wynosi około 363,64 zł. Świadczenie to jest jednak pomniejszane o otrzymane z wojska uposażenie i ograniczone ustawowym limitem (1/22 z 2,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw).
Kto dostanie wezwanie z WCR w Warszawie? Realia na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Wzywani na ćwiczenia krótkotrwałe (do 30 dni) lub długotrwałe (do 90 dni) będą przede wszystkim żołnierze pasywnej rezerwy z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi, ale także osoby posiadające kwalifikacje szczególnie przydatne dla armii. Do Wojskowych Centrów Rekrutacji (m.in. WCR Warszawa-Mokotów czy WCR Warszawa-Ochota) na wezwania mogą trafić specjaliści mieszkający i pracujący w stołecznych zagłębiach biurowych na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu – w tym lekarze, informatycy, telekomunikowcy, psycholodzy, weterynarze czy tłumacze.
Warto pamiętać, że decyzja o powołaniu jest decyzją administracyjną. Przedsiębiorcy i pracownicy ze stolicy, którzy otrzymają kartę powołania, muszą dopełnić formalności w wyznaczonym terminie, a wypłata rekompensaty wymaga złożenia odpowiedniego wniosku oraz zaświadczenia o zarobkach w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń.
Jak krok po kroku uzyskać rekompensatę za czas ćwiczeń wojskowych
Zobacz zestaw praktycznych instrukcji, które pozwolą sprawnie rozliczyć nieobecność w pracy i odebrać świadczenie z wojska:
- Zgłoś pracodawcy decyzję o powołaniu z WCR – dostarcz kartę powołania, aby pracodawca udzielił Ci urlopu bezpłatnego na czas trwania ćwiczeń.
- Wystąp do pracodawcy o zaświadczenie o zarobkach – zakład pracy ma obowiązek wydać dokument określający Twoje wynagrodzenie brutto w ciągu 7 dni.
- Odbyj wyznaczone ćwiczenia wojskowe – pobierz z jednostki wojskowej zaświadczenie o odbyciu służby oraz kwocie wypłaconego uposażenia.
- Złóż wniosek o rekompensatę do dowódcy jednostki – dołącz zaświadczenie od pracodawcy i złóż komplet dokumentów w terminie do 3 miesięcy od zakończenia służby.
- Oczekuj na wypłatę świadczenia na konto bankowe – dowódca jednostki wojskowej ma 30 dni od złożenia wniosku na weryfikację i przelew należnej rekompensaty.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.