Zakładasz firmę po 1 listopada? Wielkie zmiany w Polsce. Dotyczą wszystkich przedsiębiorców
Osoba, która od 1 listopada 2026 roku będzie chciała założyć jednoosobową działalność gospodarczą, co do zasady nie zaniesie już papierowego wniosku do urzędu gminy. Rejestracja w CEIDG przechodzi na tryb elektroniczny. Nową firmę będzie można założyć m.in. przez Biznes.gov.pl, aplikację mObywatel lub bankowość elektroniczną. To pierwszy etap pełnej cyfryzacji CEIDG – kolejne papierowe formularze mają zniknąć w 2028 roku.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przypomniało o zmianie 15 września 2026 roku. Przepisy nie są już projektem – wynikają z ustawy z 13 marca 2026 roku, opublikowanej w Dzienniku Ustaw pod pozycją 507.
Od 1 listopada papierowy wniosek o założenie firmy znika
Zmiana dotyczy wniosku o rozpoczęcie działalności gospodarczej i wpis do CEIDG.
Od:
1 listopada 2026 roku
taki wniosek będzie składany elektronicznie. Ministerstwo określa tę datę jako pierwszy etap elektronizacji CEIDG.
W praktyce oznacza to odejście od dotychczasowego modelu, w którym przyszły przedsiębiorca mógł wypełnić formularz i złożyć go osobiście w urzędzie.
Firmę będzie można założyć nawet z telefonu
Brak papierowego formularza nie oznacza konieczności korzystania wyłącznie z komputera.
Resort wskazuje trzy główne drogi elektronicznej rejestracji:
Biznes.gov.pl, aplikację mObywatel oraz bankowość elektroniczną.
Od kwietnia 2026 roku w mObywatelu działa usługa Firma, która pozwala już m.in. zarejestrować działalność, sprawdzić jej dane i pobrać zaświadczenie z CEIDG. W kolejnych miesiącach dodano również możliwość zawieszania i wznawiania działalności oraz zarządzania częścią informacji o pełnomocnikach.
Większość Polaków już wybiera internet
Zmiana może być mniej rewolucyjna, niż się wydaje.
Ministerstwo podawało, że jeszcze dziesięć lat temu przez internet składano około 9 proc. wniosków dotyczących założenia działalności.
Obecnie udział ten wzrósł do około:
74 proc.
Jednocześnie Biznes.gov.pl ma około 1,8 mln użytkowników, którzy miesięcznie składają około 250 tys. różnych wniosków online.
Oznacza to, że ustawodawca formalnie likwiduje papier w procedurze, którą większość przyszłych przedsiębiorców już dziś przeprowadza cyfrowo.
Jest jeden ważny wyjątek
Hasło „od listopada żadnych papierowych wniosków” wymaga jednego istotnego zastrzeżenia.
Ministerstwo wskazuje wyjątek dotyczący sytuacji, w której działalność gospodarczą rejestruje osoba małoletnia. W takich przypadkach obowiązują szczególne zasady związane m.in. z reprezentacją przez przedstawiciela ustawowego.
Dlatego prawidłowo należy mówić, że od 1 listopada elektroniczne składanie wniosku stanie się zasadą dla nowych wpisów do CEIDG, z ustawowymi wyjątkami.
Masz już firmę? Nie wszystkie papierowe formularze znikną od listopada
To kolejne ważne rozróżnienie.
1 listopada 2026 roku cyfryzowany jest przede wszystkim proces rozpoczynania działalności.
Jeżeli firma już istnieje, nie oznacza to, że od tego dnia każdy możliwy wniosek CEIDG będzie musiał być składany wyłącznie elektronicznie.
Drugi etap przewidziano dopiero na:
1 listopada 2028 roku.
Wtedy wyłącznie elektroniczne mają stać się również pozostałe wnioski, m.in. dotyczące zmiany wpisu, zawieszenia, wznowienia czy zakończenia działalności.
W 2028 roku CEIDG ma być już praktycznie całkowicie cyfrowe
Docelowo papier ma zostać niemal całkowicie wyeliminowany z obsługi CEIDG.
Ministerstwo zapowiada również dalszą automatyzację. Część danych przedsiębiorcy ma być aktualizowana bez konieczności składania kolejnych formularzy – dzięki wymianie informacji pomiędzy państwowymi rejestrami.
Przykładowo system ma korzystać z danych pochodzących z innych rejestrów publicznych, tak aby właściciel firmy nie musiał wielokrotnie przekazywać administracji informacji, które państwo już posiada.
Spółki cywilne też czeka duża zmiana
Drugi etap reformy obejmie także tzw. jedno okienko dla spółek cywilnych.
Założenie jest takie, że przedsiębiorca złoży jeden wniosek, a potrzebne informacje zostaną automatycznie przekazane pomiędzy właściwymi instytucjami.
Ma to ograniczyć konieczność oddzielnego przekazywania danych m.in. do:
ZUS, urzędu skarbowego i GUS.
Rozwiązanie to ma wejść w życie w 2028 roku.
Jesienią przedsiębiorcy dostają dwie ważne daty
Elektronizacja CEIDG nie jest jedyną zmianą tej jesieni.
Ministerstwo wskazuje dwa terminy, które przedsiębiorcy powinni zapamiętać:
1 października 2026 r. – rozszerzenie obowiązku posiadania adresu do e-Doręczeń,
1 listopada 2026 r. – nowe firmy rejestrowane w CEIDG co do zasady wyłącznie elektronicznie.
Pierwsza zmiana dotyczy sposobu odbierania urzędowej korespondencji, druga – samego zakładania działalności.
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Dla przyszłego przedsiębiorcy najważniejsza zmiana jest więc bardzo praktyczna.
Po 1 listopada zamiast wizyty w urzędzie trzeba będzie skorzystać z elektronicznego kanału rejestracji.
Najprostszym rozwiązaniem będzie Biznes.gov.pl albo mObywatel. W przypadku portalu przedsiębiorca może korzystać z Konta Przedsiębiorcy, natomiast aplikacja mObywatel pozwala już przeprowadzić podstawową rejestrację firmy bezpośrednio z telefonu.
Zmiana jest więc nie tylko likwidacją papierowego formularza. To kolejny etap przenoszenia obsługi firm do systemów elektronicznych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.