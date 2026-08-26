Od 1 września BLIK zablokuje część przelewów. Koniec z anonimowymi transakcjami. Sprawdź nowe zasady w Warszawie
Polski Standard Płatności, operator najpopularniejszego systemu płatności mobilnych BLIK, wprowadza od 1 września przełomowe aktualizacje w systemie bezpieczeństwa transakcyjnego. Nowe regulacje mają na celu wyeliminowanie oszustw typu vishing i phishing oraz ukrócenie nielegalnego obrotu finansowego. Zgodnie z nowymi wytycznymi system zacznie automatycznie blokować wybrane przelewy na telefon oraz płatności Kodem BLIK, które nie spełniają rygorystycznych kryteriów weryfikacji tożsamości odbiorcy. W stołecznych centrach finansowych na warszawskiej Woli oraz w Śródmieściu banki dostosowują swoje systemy bankowości mobilnej do nowych wymogów bezpieczeństwa.
Co dokładnie zablokuje BLIK od 1 września? Nowe procedury antyfraudowe
Zmiany wdrożone od 1 września uderzają przede wszystkim w transakcje charakteryzujące się podwyższonym ryzykiem oszustwa oraz brakiem pełnej identyfikacji stron przelewu. System BLIK zacznie automatycznie blokować przelewy na telefon (P2P) kierowane do numerów odbiorców, które nie zostały uprzednio zweryfikowane w bazie danych powiązanej z numerem PESEL oraz dowodem osobistym w polskim systemie bankowym. Blokadą zostaną objęte również natychmiastowe transfery środków realizowane do podmiotów zagranicznych oraz na zagraniczne giełdy kryptowalut i nielicencjonowane platformy hazardowe, które nie posiadają autoryzacji Komisji Nadzoru Finansowego.
Kolejną kluczową nowością jest wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podglądu i potwierdzenia pełnych danych odbiorcy (tzw. zwrotnej weryfikacji tożsamości) przed zatwierdzeniem kodu w aplikacji. Jeżeli nazwisko lub nazwa firmy odbiorcy przelewu nie zgadzają się z danymi przypisanymi do numeru telefonu w systemie centralnym, transakcja zostanie natychmiast odrzucona. Rozwiązanie to ma całkowicie wyeliminować popularne wyłudzenia na „pracownika banku” lub „amerykańskiego żołnierza”, w których ofiary nieświadomie przelewały oszczędności na konta przestępców.
Podstawą prawną dla wprowadzenia nowych obostrzeń jest ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2024 r. poz. 30 z późn. zm.) oraz unijne rozporządzenie w sprawie operacyjnego bezpieczeństwa cyfrowego sektora finansowego (DORA). Przepisy te nakładają na dostawców usług płatniczych bezwzględny obowiązek stosowania silnego uwierzytelniania klienta (SCA) oraz automatycznego blokowania transakcji noszących znamiona prania pieniędzy na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.).
Przedstawiciele operatora BLIK podkreślają, że uczciwi użytkownicy wykonujący codzienne zakupy w sklepach stacjonarnych, płacący za parkowanie czy przesyłający drobne kwoty znajomym nie odczują utrudnień, o ile ich konta bankowe i numery telefonów są w pełni zweryfikowane.
Sektor bankowy i stołeczni użytkownicy pod ochroną KNF. Wola, Mokotów i Śródmieście
Warszawa jest niekwestionowaną stolicą polskiej bankowości mobilnej, gdzie co sekundę realizowanych jest kilkadziesiąt transakcji BLIK. Największe polskie banki, posiadające swoje centrale w wieżowcach w dzielnicy Wola w rejonie Ronda Daszyńskiego oraz przy ul. Konstruktorskiej na Mokotowie, wysyłają do swoich klientów komunikaty informujące o konieczności aktualizacji aplikacji mobilnych przed 1 września.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) z siedzibą przy ul. Pięknej w dzielnicy Śródmieście pozytywnie ocenia zaostrzenie procedur BLIK, wskazując, że automatyczna blokada podejrzanych przelewów uchroni Polaków przed utratą setek milionów złotych rocznie. Stołeczni policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KSP odnotowują, że oszustwa przy użyciu przelewów na telefon stanowiły w ubiegłym roku ponad 35 proc. wszystkich zgłoszeń dotyczących kradzieży cyfrowych w mieście.
Przedsiębiorcy prowadzący drobny handel oraz usługi w stolicy muszą pamiętać, że przyjmowanie płatności prywatnym przelewem BLIK „na telefon” bez posiadania firmowego konta bankowego i zgłoszonej działalności gospodarczej również może zostać zablokowane przez algorytmy antyfraudowe jako transakcja o nienaturalnym charakterze komercyjnym.
Miejscy eksperci do spraw finansów osobistych zalecają sprawdzenie poprawności swoich danych rejestrowych w banku, aby zapobiec niespodziewanemu odrzuceniu płatności przy kasie czy podczas płacenia za rachunki.
Co zrobić w przypadku zablokowania przelewu i procedura odwoławcza
W sytuacji, gdy system BLIK automatycznie zablokuje transakcję z powodu braku zgodności danych lub wykrycia ryzyka, użytkownik otrzyma w aplikacji mobilnej natychmiastowy komunikat o braku możliwości zrealizowania płatności wraz z kodem błędu. Środki nie zostaną pobrane z konta nadawcy, a transakcja otrzyma status anulowanej.
Jeżeli blokada nastąpiła omyłkowo na skutek błędu w systemie weryfikacji tożsamości, klienci mogą złożyć natychmiastowe zastrzeżenie lub reklamację za pośrednictwem infolinii swojego banku. Zgodnie z art. 144 ustawy o usługach płatniczych, dostawca usługi płatniczej ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji dotyczącej zablokowanej transakcji w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
Prawnicy zwracają uwagę, że próby omijania blokad systemowych poprzez dzielenie kwot na mniejsze przelewy lub stosowanie zewnętrznych pośredników płatności mogą skutkować całkowitym zawieszeniem funkcji BLIK na danym rachunku bankowym na okres do 90 dni.
Nowe procedury mają na celu zbudowanie w pełni bezpiecznego środowiska płatności cyfrowych, w którym każdy użytkownik ma 100-procentową pewność, do kogo trafiają jego pieniądze.
Jak krok po kroku przygotować się do zmian w BLIK i bezpiecznie wykonywać przelewy
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci uniknąć blokady płatności i bezpiecznie korzystać z BLIK od 1 września:
- Zaktualizuj aplikację bankową do najnowszej wersji – pobierz oficjalną aktualizację swojego banku ze sklepu Google Play lub App Store przed 1 września.
- Potwierdź zgodność danych osobowych w banku – upewnij się, że w profilu bankowym na Woli, Mokotowie czy Śródmieściu widnieje Twój aktualny numer telefonu, PESEL i dowód osobisty.
- Zawsze sprawdzaj dane odbiorcy przed zatwierdzeniem kodu – dokładnie weryfikuj imię, nazwisko oraz kwotę przelewu wyświetlaną na ekranie potwierdzenia w telefonie.
- Unikaj przelewów na niezarejestrowane numery zagraniczne – nie przesyłaj środków BLIK-iem na numery bez powiązanej tożsamości w polskim systemie bankowym.
- Zgłaszaj błędy blokady bezpośrednio na infolinii banku – w przypadku nieuzasadnionego odrzucenia transakcji skontaktuj się z konsultantem w celu weryfikacji konta.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.