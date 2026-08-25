Od 1 września wielka zmiana dla milionów rodzin. Nowe przepisy są już podpisane i obejmą szkoły oraz przedszkola
Koniec wakacji przyniesie dużą zmianę dla rodziców i uczniów. Od 1 września 2026 roku w całej Polsce zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach. W podstawówkach uczeń co do zasady nie będzie mógł korzystać ze smartfona nawet podczas przerwy. Ustawa została już uchwalona, a przepisy mają wejść w życie wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Zmiana jest istotna, bo nie będzie to już wyłącznie kwestia decyzji konkretnej szkoły zapisanej w jej statucie. W przypadku szkół podstawowych zakaz wynika z przepisów obowiązujących w całym kraju.
Telefon w plecaku. Od września nowe zasady
Od 1 września dzieci w przedszkolach oraz uczniowie szkół podstawowych zostaną objęci ustawowym ograniczeniem korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
W przypadku podstawówek zakaz będzie obowiązywał nie tylko podczas lekcji.
Uczeń nie będzie mógł swobodnie korzystać ze smartfona również podczas przerw oraz innych zajęć organizowanych na terenie placówki. Regulacje obejmą także zajęcia edukacyjne prowadzone poza budynkiem szkoły, np. lekcje WF odbywające się na zewnętrznym obiekcie sportowym.
To oznacza dużą zmianę w szkołach, w których dotychczas uczniowie mogli np. podczas przerwy wyciągnąć telefon, sprawdzić media społecznościowe, obejrzeć film czy zagrać.
Są ważne wyjątki
Nowe przepisy nie oznaczają jednak całkowitego wyrzucenia smartfonów ze szkół.
Telefon będzie mógł zostać wykorzystany podczas zajęć, jeżeli nauczyciel uzna, że jest potrzebny do realizacji lekcji lub sprawdzenia wiedzy.
Wyjątek przewidziano również w przypadku konieczności pilnego kontaktu ucznia z rodzicami.
Szczególnie ważne rozwiązanie dotyczy dzieci wykorzystujących urządzenia lub aplikacje ze względów zdrowotnych. Za zgodą dyrektora będzie możliwe korzystanie z telefonu np. do monitorowania stanu zdrowia.
Oczywistym wyjątkiem będą również sytuacje bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.
Rodzic nadal będzie mógł skontaktować się z dzieckiem
Nowe regulacje mogą wzbudzić obawy części rodziców, którzy kupili dzieciom telefony właśnie po to, aby pozostawać z nimi w kontakcie.
Przepisy nie oznaczają jednak, że dziecko nie może mieć telefonu przy sobie. Ograniczenie dotyczy przede wszystkim korzystania z urządzenia.
Co więcej, ustawodawca wprost przewidział możliwość użycia telefonu, jeżeli konieczny jest pilny kontakt ucznia z rodzicem.
Szkoły będą mogły przechowywać telefony uczniów
Placówki otrzymają również możliwość zorganizowania specjalnych miejsc, w których urządzenia będą przechowywane podczas pobytu dzieci w szkole.
Nie będzie to jednak rozwiązanie automatyczne w każdej placówce. Decyzję będzie mógł podjąć dyrektor za zgodą rady pedagogicznej i rady rodziców, po wysłuchaniu opinii samorządu uczniowskiego.
Przy organizowaniu takiego systemu szkoła będzie musiała uwzględnić bezpieczeństwo urządzeń oraz ochronę prywatności uczniów.
Co się stanie, jeśli uczeń złamie zakaz?
Nie przewidziano mandatów ani finansowych kar dla rodziców.
Szkoła będzie natomiast mogła zastosować działania wychowawcze lub sankcje wynikające ze swojego statutu. Nieprzestrzeganie nowych zasad będzie mogło mieć również wpływ na ocenę zachowania ucznia.
Dlatego przed rozpoczęciem roku szkolnego rodzice powinni zapoznać się także ze szczegółowymi zasadami obowiązującymi w placówce ich dziecka.
Szkoły mają czas do 31 października 2026 roku na dostosowanie swoich statutów do nowych regulacji.
W liceach i technikach będzie inaczej
Ogólnokrajowy zakaz nie zostanie zastosowany w identycznej formie wobec uczniów szkół ponadpodstawowych.
Licea, technika i inne szkoły ponadpodstawowe będą określały zasady korzystania ze smartfonów w swoich statutach. Placówka będzie więc mogła wprowadzić zakaz albo ustalić własne reguły.
W praktyce sytuacja ucznia szkoły podstawowej i licealisty może więc wyglądać zupełnie inaczej.
1 września zmieni się znacznie więcej
Zakaz telefonów jest tylko jednym z elementów zmian rozpoczynających się wraz z rokiem szkolnym 2026/2027.
Od września rusza również kolejny etap reformy edukacji. Nowa podstawa programowa obejmie wszystkie przedszkola oraz klasy I i IV szkół podstawowych. Wprowadzane są także nowe ramowe plany nauczania, a w klasach IV–VIII pojawi się możliwość organizowania tygodnia projektowego.
Zmiany obejmą również szkolne stołówki i sklepiki. Od 1 września zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące żywienia dzieci i młodzieży. Wśród zmian znalazł się m.in. wymóg, aby co najmniej raz w tygodniu obiad był w pełni roślinny i oparty na nasionach roślin strączkowych. Nowe regulacje mają też ograniczać cukier dodawany do napojów i zwiększać znaczenie produktów pełnoziarnistych.
Dla milionów rodzin 1 września 2026 roku nie będzie więc wyłącznie początkiem kolejnego roku szkolnego. Dzieci wrócą do placówek działających według szeregu nowych zasad, a jedną z najbardziej odczuwalnych na co dzień będzie ogólnopolska regulacja dotycząca smartfonów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.