Od czwartku megapromocja w Lidlu. Sieć obniża ceny o dodatkowe 10 zł
Lidl rozpoczyna październik ofertą do sypialni. Od czwartku, 1 października, w sprzedaży pojawi się dwustronna pościel Livarno z mikrowłókna satynowego. Przy trzech rozmiarach zestawów sieć pokazuje obniżkę o 10 zł. Najtańszy komplet będzie kosztować 19,99 zł. W gazetce znalazły się również poduszki i kołdry całoroczne.
Najniższa cena dotyczy zestawu składającego się z poszewki na poduszkę o wymiarach 70 × 80 cm oraz poszwy na kołdrę 140 × 200 cm. Komplet kosztuje 19,99 zł, a wskazana najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosi 29,99 zł.
Większy zestaw, z dwiema poszewkami 70 × 80 cm i poszwą na kołdrę 160 × 200 cm, wyceniono na 26,99 zł. Cena odniesienia pokazana w gazetce to 36,99 zł.
Trzecia propozycja obejmuje dwie poszewki 70 × 80 cm oraz poszwę na kołdrę 220 × 200 cm. Za taki komplet trzeba będzie zapłacić 36,99 zł, wobec wskazanej wcześniejszej ceny 46,99 zł.
W każdym z trzech wariantów obniżka wynosi 10 zł. Przy najmniejszym zestawie oznacza to oszczędność około jednej trzeciej względem ceny odniesienia. Podane kwoty są już cenami po obniżce.
Pościel jest dwustronna, zapinana na zamek błyskawiczny. Lidl opisuje materiał jako miękki i szybkoschnący. W ofercie zapowiedziano cztery wzory, w tym pokazane w gazetce motywy kwiatowe.
Od czwartku dostępna będzie także poduszka Livarno o wymiarach 70 × 80 cm za 24,99 zł. Według opisu jej wysokość można dopasować przez zmianę ilości wypełnienia.
Osoby szukające kołdry znajdą model całoroczny w trzech rozmiarach:
- 140 × 200 cm — 79,99 zł;
- 160 × 200 cm — 89,99 zł;
- 220 × 200 cm — 99 zł.
Kołdra składa się z dwóch części: lekkiej kołdry letniej oraz kołdry wiosenno-jesiennej. Połączone zatrzaskami tworzą cieplejszy zestaw na zimę.
Oferta rusza w czwartek, 1 października. Przy produktach widnieje również oznaczenie dostępności na lidl.pl. Przed zakupem warto sprawdzić przede wszystkim rozmiar poszwy i liczbę poszewek — to od nich zależy, który komplet będzie pasować do domowej pościeli.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.