W środę ostatnia szansa na tę promocję w Biedronce. Wszystkie wędzone łososie objęte akcją
Środowe zakupy w Biedronce mogą być okazją do kupienia wędzonego łososia taniej. Tylko do 30 września obowiązuje promocja na wszystkie łososie wędzone Marinero. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy można dostać z rabatem 40 procent. Sieć pozwala dowolnie mieszać warianty objęte ofertą.
Promocja rozpoczęła się we wtorek, 29 września, i potrwa do środy, 30 września. Dziś jest więc ostatni dzień na skorzystanie z tej oferty. To propozycja dla osób szukających składników do kanapek, sałatek, makaronów czy szybkiej kolacji.
Na grafice Biedronka pokazuje między innymi łososia wędzonego na zimno w plastrach, wariant BIO, porcję fileta ze skórą oraz łososia wędzonego na gorąco. Komunikat sieci wskazuje, że akcja obejmuje wszystkie łososie wędzone marki Marinero.
Oznaczenie „mieszaj dowolnie” pozwala wybrać dwa różne produkty objęte promocją. Nie trzeba kupować dwóch identycznych opakowań. Można dobrać warianty do różnych posiłków, pamiętając, że rabat zostanie naliczony na tańszy produkt.
Obniżka o 40 procent dotyczy drugiego opakowania, a nie całego zakupu. Przy dwóch produktach o jednakowej cenie oznacza to oszczędność 20 procent na parze.
Przykładowo, jeśli każde opakowanie kosztowałoby 20 zł, pierwsze zostałoby policzone w pełnej cenie, a drugie kosztowałoby 12 zł. Łączny rachunek wyniósłby 32 zł zamiast 40 zł. To przykład wyjaśniający mechanizm rabatu — konkretne ceny trzeba sprawdzić przy wybranych produktach.
Przy opakowaniach o różnych cenach procentowa oszczędność na całym zestawie będzie mniejsza. Dlatego podczas wyboru warto porównać również gramaturę i cenę za kilogram.
Przed zakupem należy sprawdzić szczegółowe warunki przy ofercie oraz terminy przydatności na opakowaniach. Promocja kończy się w środę, 30 września — właśnie ten termin jest kluczowy dla osób planujących skorzystać z rabatu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.