Od środy wyłączenia prądu na Mazowszu. Pod tymi adresami zasilania zabraknie na kilka godzin
Mieszkańcy części Warszawy i innych miejscowości na Mazowszu powinni sprawdzić harmonogram przerw w dostawie energii. Na środę 30 września zapowiedziano wyłączenia m.in. w Żyrardowie, Piastowie oraz w rejonie Izabelina, Truskawia i Hornówka. W stolicy jedna z przerw ma potrwać siedem godzin. Kolejne prace zaplanowano na czwartek 1 października.
Wyłączenia dotyczą wskazanych lokalizacji i odbiorców objętych komunikatami operatorów. Poniżej przedstawiamy wybrane zapowiedzi na 30 września i 1 października 2026 roku, a nie kompletną listę dla całego województwa.
Warszawa: w środę przerwa nawet od 7 do 14
W wykazie Stoen Operator znajdują się dwa potwierdzone adresy na środę:
|Data
|Adres
|Godziny
|Przyczyna podana przez operatora
|30 września, środa
|Tamka 4A
|7:00–14:00
|Usunięcie awarii kabla energetycznego
|30 września, środa
|ul. Marii Bohuszewiczówny 15 i 17
|9:00–15:00
|Wymiana złącza kablowego
Przy Tamce zapowiedziane okno prac wynosi siedem godzin, a przy ul. Marii Bohuszewiczówny — sześć godzin.
Wyłączenia poza Warszawą w środę 30 września
PGE Dystrybucja wymienia również następujące lokalizacje:
|Miejscowość
|Zakres wskazany w komunikacie — wybrane ulice lub obszary
|Godziny
|Żyrardów
|ul. Ludwika Waryńskiego
|8:00–9:00
|Piastów
|m.in. ul. Cieszyńska
|8:30–10:30
|Izabelin C
|m.in. ul. Mariana Langiewicza, Końcowa, Zakątna, Józefata Kuncewicza, Józefa Chłopickiego, Orła Białego, 3 Maja, Leśna Polana i Rynkowa
|8:00–10:00
|Truskaw
|m.in. ul. Działkowa, Lipkowska, Bociania, Przecinka, Krucza, Łabędzia, Lawendowa, Parkowa i Sarenki
|8:00–10:00
|Hornówek
|m.in. ul. Księdza Aleksandra Fedorowicza, Jeżynowa, Aneks i Sosnowa
|8:00–10:00
|Izabelin B
|ul. 3 Maja
|8:00–10:00
|Sieraków
|m.in. ul. Generała Romana Abrahama
|8:00–10:00
|Sętki, Klębów, Stok i Dminin
|Wybrane numery budynków i działki wymienione przez PGE
|8:00–10:00
W przypadku ulic, przy których operator nie podał numerów budynków, warto sprawdzić swój punkt zasilania bezpośrednio w wykazie PGE. Sama nazwa miejscowości nie oznacza, że przerwa obejmie wszystkich jej mieszkańców.
W czwartek kolejne prace w Warszawie
Na 1 października Stoen Operator zapowiada następne przerwy:
|Data
|Adres
|Godziny
|1 października, czwartek
|ul. Maryli 19
|9:00–15:00
|1 października, czwartek
|ul. Bażancia 2–2B
|9:00–15:00
|1 października, czwartek
|ul. Styrska 15
|8:00–14:00
Przyczynami wskazanymi w komunikatach są rozbudowa i modernizacja sieci. Stoen zaznacza, że planowane wyłączenie może zostać odwołane bez uprzedzenia.
Sprawdź adres przed rozpoczęciem pracy
Osoby pracujące z domu powinny wcześniej naładować laptop, telefon i powerbank oraz zaplanować zadania wymagające dostępu do internetu. Bez zasilania przestanie działać domowy router, jeżeli nie ma zasilania awaryjnego.
Harmonogram warto sprawdzić ponownie tuż przed zapowiedzianą przerwą. PGE informuje, że zakres komunikatów może się zmieniać, a obszary prezentowane na mapie mają charakter orientacyjny.
Aktualne informacje dla swojego adresu można znaleźć w wykazie PGE Dystrybucja, portalu Stoen Operator oraz — dla odbiorców tej sieci — w wykazie Energa-Operator.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.