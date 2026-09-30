Od środy wyłączenia prądu na Mazowszu. Pod tymi adresami zasilania zabraknie na kilka godzin

30 września 2026 07:32 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy części Warszawy i innych miejscowości na Mazowszu powinni sprawdzić harmonogram przerw w dostawie energii. Na środę 30 września zapowiedziano wyłączenia m.in. w Żyrardowie, Piastowie oraz w rejonie Izabelina, Truskawia i Hornówka. W stolicy jedna z przerw ma potrwać siedem godzin. Kolejne prace zaplanowano na czwartek 1 października.

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Linie energetyczne i napis Uwaga. Artykuł ostrzega mieszkańców przed wyłączeniami prądu. Fot. Warszawa w Pigułce
Linie energetyczne i napis Uwaga. Artykuł ostrzega mieszkańców przed wyłączeniami prądu. Fot. Warszawa w Pigułce

Wyłączenia dotyczą wskazanych lokalizacji i odbiorców objętych komunikatami operatorów. Poniżej przedstawiamy wybrane zapowiedzi na 30 września i 1 października 2026 roku, a nie kompletną listę dla całego województwa.

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W wykazie Stoen Operator znajdują się dwa potwierdzone adresy na środę:

Data Adres Godziny Przyczyna podana przez operatora
30 września, środa Tamka 4A 7:00–14:00 Usunięcie awarii kabla energetycznego
30 września, środa ul. Marii Bohuszewiczówny 15 i 17 9:00–15:00 Wymiana złącza kablowego

Przy Tamce zapowiedziane okno prac wynosi siedem godzin, a przy ul. Marii Bohuszewiczówny — sześć godzin.

Wyłączenia poza Warszawą w środę 30 września

PGE Dystrybucja wymienia również następujące lokalizacje:

Miejscowość Zakres wskazany w komunikacie — wybrane ulice lub obszary Godziny
Żyrardów ul. Ludwika Waryńskiego 8:00–9:00
Piastów m.in. ul. Cieszyńska 8:30–10:30
Izabelin C m.in. ul. Mariana Langiewicza, Końcowa, Zakątna, Józefata Kuncewicza, Józefa Chłopickiego, Orła Białego, 3 Maja, Leśna Polana i Rynkowa 8:00–10:00
Truskaw m.in. ul. Działkowa, Lipkowska, Bociania, Przecinka, Krucza, Łabędzia, Lawendowa, Parkowa i Sarenki 8:00–10:00
Hornówek m.in. ul. Księdza Aleksandra Fedorowicza, Jeżynowa, Aneks i Sosnowa 8:00–10:00
Izabelin B ul. 3 Maja 8:00–10:00
Sieraków m.in. ul. Generała Romana Abrahama 8:00–10:00
Sętki, Klębów, Stok i Dminin Wybrane numery budynków i działki wymienione przez PGE 8:00–10:00

W przypadku ulic, przy których operator nie podał numerów budynków, warto sprawdzić swój punkt zasilania bezpośrednio w wykazie PGE. Sama nazwa miejscowości nie oznacza, że przerwa obejmie wszystkich jej mieszkańców.

W czwartek kolejne prace w Warszawie

Na 1 października Stoen Operator zapowiada następne przerwy:

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Data Adres Godziny
1 października, czwartek ul. Maryli 19 9:00–15:00
1 października, czwartek ul. Bażancia 2–2B 9:00–15:00
1 października, czwartek ul. Styrska 15 8:00–14:00

Przyczynami wskazanymi w komunikatach są rozbudowa i modernizacja sieci. Stoen zaznacza, że planowane wyłączenie może zostać odwołane bez uprzedzenia.

Sprawdź adres przed rozpoczęciem pracy

Osoby pracujące z domu powinny wcześniej naładować laptop, telefon i powerbank oraz zaplanować zadania wymagające dostępu do internetu. Bez zasilania przestanie działać domowy router, jeżeli nie ma zasilania awaryjnego.

Harmonogram warto sprawdzić ponownie tuż przed zapowiedzianą przerwą. PGE informuje, że zakres komunikatów może się zmieniać, a obszary prezentowane na mapie mają charakter orientacyjny.

Aktualne informacje dla swojego adresu można znaleźć w wykazie PGE Dystrybucja, portalu Stoen Operator oraz — dla odbiorców tej sieci — w wykazie Energa-Operator.

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