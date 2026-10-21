Od czwartku w Lidlu gigantyczna obniżka! Mięso tańsze nawet o 53 proc. Cena spada do 6,49 zł
Lidl przygotował dużą promocję na świeże mięso, która rozpocznie się w czwartek, 22 października. Klienci będą mogli kupić polskiego kurczaka nawet o 53 proc. taniej. Cena wybranych produktów spadnie do zaledwie 6,49 zł za kilogram. Oferta potrwa tylko trzy dni, a do uzyskania rabatu konieczne będzie spełnienie jednego warunku.
Lidl mocno obniża ceny mięsa. Promocja od 22 października
W sklepach Lidl szykuje się kolejna okazja dla osób planujących domowe obiady i większe zakupy spożywcze. Sieć przygotowała promocję na dwa popularne rodzaje mięsa drobiowego, które regularnie trafiają na polskie stoły.
Od czwartku, 22 października, do soboty, 24 października 2026 roku, klienci będą mogli kupić polskie podudzia oraz uda z kurczaka w opakowaniach XXL za 6,49 zł za kilogram.
Obniżki są znaczące. W przypadku jednego z produktów cena została zmniejszona o ponad połowę.
Podudzia z kurczaka 50 proc. taniej. Cena spada o 6,50 zł
Pierwsza promocja dotyczy polskich podudzi z kurczaka w opakowaniach XXL.
Przed obniżką kilogram mięsa kosztował 12,99 zł. W ramach nowej oferty cena wyniesie 6,49 zł, co oznacza rabat w wysokości 50 proc.
Przy zakupie trzech kilogramów podudzi klient zapłaci 19,47 zł zamiast 38,97 zł. Oszczędność wyniesie więc 19,50 zł.
Podudzia można wykorzystać do przygotowania wielu popularnych dań, między innymi pieczonego kurczaka z warzywami, mięsa duszonego w sosie czy obiadu z ziemniakami i surówką.
Uda z kurczaka przecenione aż o 53 proc.
Jeszcze większą procentową obniżką objęto polskie uda z kurczaka w opakowaniach XXL.
Cena przed promocją wynosiła 13,89 zł za kilogram. Od czwartku klienci zapłacą 6,49 zł za kilogram, czyli o 7,40 zł mniej.
Oznacza to obniżkę o 53 proc.
Przy zakupie trzech kilogramów ud z kurczaka oszczędność wyniesie aż 22,20 zł w porównaniu z ceną przed promocją.
Tak duża różnica może zainteresować szczególnie osoby robiące zakupy dla kilkuosobowej rodziny.
Jest ważny warunek. Bez aplikacji nie będzie takiej ceny
Lidl zastrzega, że promocyjne ceny są dostępne po aktywowaniu odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Przed zakupami należy więc uruchomić aplikację i aktywować kupon przypisany do wybranego produktu.
Obowiązują również limity zakupowe:
- Podudzia z kurczaka XXL: maksymalnie 11 kg na kupon.
- Uda z kurczaka XXL: maksymalnie 3 kg na kupon.
Ograniczenia oznaczają, że nie można kupić dowolnej ilości mięsa po obniżonej cenie w ramach jednego kuponu.
Tylko trzy dni na zakupy. Promocja kończy się w sobotę
Obie oferty obowiązują od 22 do 24 października 2026 roku.
|Produkt
|Cena przed promocją
|Cena promocyjna
|Rabat
|Podudzia z kurczaka XXL, 1 kg
|12,99 zł
|6,49 zł
|50%
|Uda z kurczaka XXL, 1 kg
|13,89 zł
|6,49 zł
|53%
Sieć informuje, że szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus. Dostępność produktów może zależeć od konkretnego sklepu.
Dla osób planujących większe zakupy spożywcze obniżka może oznaczać kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt złotych oszczędności.
Najważniejsze jest jednak wcześniejsze aktywowanie kuponu. Bez niego klient może nie otrzymać ceny 6,49 zł za kilogram.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.