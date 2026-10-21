Od czwartku w Lidlu wielkie cięcie cen! Rabaty nawet 60 proc., a do tego 8 produktów w cenie 4
Lidl przygotował nową falę promocji, która wystartuje w czwartek, 22 października. Klienci będą mogli skorzystać z dużych obniżek na mięso, owoce, kawę i produkty do prania. Wśród ofert znalazły się rabaty sięgające 60 proc., promocja 2+1 za grosz oraz akcja, w której za osiem produktów zapłacimy jak za cztery. Większość okazji będzie dostępna tylko do soboty, 24 października.
Lidl rusza z wielkimi promocjami. Od czwartku ceny mocno w dół
Końcówka tygodnia przyniesie kolejną serię obniżek w sklepach Lidl. Sieć przygotowała promocje obejmujące zarówno produkty spożywcze, jak i artykuły codziennego użytku.
Szczególną uwagę przyciągają oferty na kawę Lavazza, znicze, mięso oraz środki do prania. W niektórych przypadkach rabaty będą naliczane po aktywowaniu odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Promocje rozpoczną się w czwartek, 22 października, i potrwają do soboty, 24 października 2026 roku. Część produktów objęto dodatkowymi limitami zakupowymi.
Osiem zniczy w cenie czterech. Lidl przygotował specjalną ofertę
Jedną z najbardziej charakterystycznych promocji jest akcja na wszystkie znicze dostępne w sklepach Lidl.
W ramach oferty klienci mogą otrzymać osiem zniczy w cenie czterech. To propozycja przygotowana przed uroczystością Wszystkich Świętych, kiedy zainteresowanie zniczami tradycyjnie rośnie.
Promocja obowiązuje od 22 do 24 października. Może zainteresować szczególnie osoby planujące zakupy na groby bliskich jeszcze przed końcem miesiąca.
Kawa Lavazza nawet 60 proc. taniej. Jest jeden warunek
Dużą obniżkę przygotowano również na kawy marki Lavazza.
Wszystkie kawy tej marki objęto promocją, w której drugi, tańszy produkt można kupić z rabatem 60 proc.
Aby skorzystać z oferty, konieczne jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus. Rabat dotyczy tańszego produktu, dlatego przy zakupie dwóch różnych opakowań oszczędność będzie zależeć od ich cen.
Promocja obowiązuje od czwartku do soboty.
Mięso mocno przecenione. Kurczak od 6,49 zł
Lidl przygotował także promocje na świeże mięso.
Polski kurczak w postaci ud lub podudzi, w opakowaniu XXL, będzie kosztować 6,49 zł za kilogram. Oferta obowiązuje od 22 do 24 października.
Jeszcze większą procentową obniżką objęto polskie filety z piersi kurczaka XXL. Ich cena spadnie do 14,99 zł za kilogram, co oznacza rabat w wysokości 39 proc.
W przypadku filetów konieczne będzie aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Owoce nawet 44 proc. taniej. Ceny od 3,99 zł
Na promocje mogą liczyć również osoby kupujące świeże owoce.
Maliny w opakowaniach 125 g będą dostępne w cenie 4,99 zł przy zakupie dwóch opakowań. To obniżka o 44 proc. wymagająca aktywnego kuponu Lidl Plus.
Z kolei pomarańcze deserowe luzem będzie można kupić za 3,99 zł za kilogram. W tym przypadku rabat wynosi 33 proc. i również wymaga kuponu w aplikacji.
Obie oferty obowiązują od 22 do 24 października.
Chemia gospodarcza za pół ceny. Promocje na Persil i Finish
W nowej gazetce znalazła się również promocja na produkty chemii gospodarczej.
Wszystkie produkty do prania, sprzątania i zmywania marek Persil oraz Finish zostały objęte akcją, w której drugi, tańszy produkt można kupić 50 proc. taniej.
Promocja będzie dostępna od piątku, 23 października, do soboty, 24 października.
To okazja do uzupełnienia zapasów detergentów, szczególnie przy zakupie dwóch produktów o podobnej cenie.
Lidl przygotował też promocje na nabiał i karmę dla zwierząt
Wśród pozostałych ofert znalazło się masło ekstra Pilos o zawartości 83 proc. tłuszczu, w opakowaniu 200 g. Przy zakupie trzech sztuk i aktywowaniu kuponu Lidl Plus cena jednej kostki wyniesie 2,49 zł. Promocja potrwa od 23 do 24 października.
Z kolei karmy dla psów marki Max’s World będą dostępne w ofercie 2+1 za grosz. Akcja obejmie wszystkie karmy tej marki i potrwa od 19 do 24 października.
Najważniejsze promocje Lidla od 22 października
|Produkt
|Oferta
|Wszystkie znicze
|8 w cenie 4
|Kawa Lavazza
|Drugi, tańszy produkt −60%
|Maliny 125 g
|4,99 zł/szt. przy zakupie 2
|Pomarańcze deserowe
|3,99 zł/kg
|Kurczak – uda lub podudzia XXL
|6,49 zł/kg
|Filety z piersi kurczaka XXL
|14,99 zł/kg
|Masło Pilos 200 g
|2,49 zł/szt. przy zakupie 3
|Persil i Finish
|Drugi, tańszy produkt −50%
|Karmy Max’s World
|2+1 za grosz
Warto pamiętać, że poszczególne promocje mają różne terminy obowiązywania. Niektóre wymagają aktywowania kuponów w Lidl Plus, a sieć przewiduje także limity zakupowe.
Największe obniżki sięgają 60 proc., jednak najkorzystniejsze warunki często dotyczą zakupu kilku produktów. Przed wizytą w sklepie warto sprawdzić szczegóły oferty i aktywować potrzebne kupony.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.