Od czwartku wielka promocja w Biedronce. Bierzesz 2 opakowania, za 1 nie płacisz

30 września 2026 20:50 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała mocną promocję na początek października. Od czwartku, 1 października, mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs będzie dostępne w akcji 1+1 gratis. Przy zakupie dwóch opakowań cena każdego z nich po uwzględnieniu rabatu wyniesie zaledwie 5,49 zł. Oferta potrwa tylko trzy dni.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

szyld i logo sklepu Biedronka
Fot. Warszawa w Pigułce

To jedna z promocji, która może zainteresować osoby robiące większe zakupy spożywcze na kilka dni. Mięso mielone można wykorzystać m.in. do kotletów, sosu do makaronu, gołąbków czy zapiekanek, a drugie opakowanie można zamrozić.

Zobacz również:

Mięso mielone 1+1 gratis

Promocją objęte jest mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs w opakowaniach po 500 g.

Standardowa cena wskazana przez Biedronkę to 10,99 zł za opakowanie. Od 1 października przy zakupie dwóch sztuk z kartą lub aplikacją Moja Biedronka obowiązuje akcja:

1+1 GRATIS

W praktyce za dwa opakowania o łącznej wadze 1 kg klient zapłaci 10,98 zł. Po rozłożeniu rabatu cena każdego z nich wynosi 5,49 zł, czyli 10,98 zł za kilogram.

Bez karty Moja Biedronka jedno opakowanie kosztuje 10,99 zł, co odpowiada cenie 21,98 zł/kg.

Potrzebna karta lub aplikacja

Jest jeden istotny warunek. Promocja 1+1 gratis jest dostępna z kartą Moja Biedronka lub aplikacją sieci.

Zobacz również:

Dlatego przy kasie trzeba pamiętać o zeskanowaniu karty lub aplikacji, aby system prawidłowo naliczył rabat.

Promocja rusza już w czwartek

Akcja rozpocznie się 1 października i potrwa do 3 października. To oznacza, że klienci mają tylko trzy dni na skorzystanie z oferty.

Biedronka zaznacza również, że promocja jest dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej.

Początek października pod znakiem dużych przecen

Sieci handlowe mocno rozpoczynają nowy miesiąc, a Biedronka przygotowała na pierwsze dni października kilka dużych akcji. Promocja na mięso może być jedną z najbardziej zauważalnych, ponieważ dotyczy produktu regularnie kupowanego przez wiele gospodarstw domowych.

Najważniejsze: od czwartku, 1 października, mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 g będzie w Biedronce w promocji 1+1 gratis. Przy zakupie dwóch opakowań każde wychodzi po 5,49 zł. Oferta obowiązuje do 3 października z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna