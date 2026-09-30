Od czwartku wielka promocja w Biedronce. Bierzesz 2 opakowania, za 1 nie płacisz
Biedronka przygotowała mocną promocję na początek października. Od czwartku, 1 października, mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs będzie dostępne w akcji 1+1 gratis. Przy zakupie dwóch opakowań cena każdego z nich po uwzględnieniu rabatu wyniesie zaledwie 5,49 zł. Oferta potrwa tylko trzy dni.
To jedna z promocji, która może zainteresować osoby robiące większe zakupy spożywcze na kilka dni. Mięso mielone można wykorzystać m.in. do kotletów, sosu do makaronu, gołąbków czy zapiekanek, a drugie opakowanie można zamrozić.
Mięso mielone 1+1 gratis
Promocją objęte jest mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs w opakowaniach po 500 g.
Standardowa cena wskazana przez Biedronkę to 10,99 zł za opakowanie. Od 1 października przy zakupie dwóch sztuk z kartą lub aplikacją Moja Biedronka obowiązuje akcja:
1+1 GRATIS
W praktyce za dwa opakowania o łącznej wadze 1 kg klient zapłaci 10,98 zł. Po rozłożeniu rabatu cena każdego z nich wynosi 5,49 zł, czyli 10,98 zł za kilogram.
Bez karty Moja Biedronka jedno opakowanie kosztuje 10,99 zł, co odpowiada cenie 21,98 zł/kg.
Potrzebna karta lub aplikacja
Jest jeden istotny warunek. Promocja 1+1 gratis jest dostępna z kartą Moja Biedronka lub aplikacją sieci.
Dlatego przy kasie trzeba pamiętać o zeskanowaniu karty lub aplikacji, aby system prawidłowo naliczył rabat.
Promocja rusza już w czwartek
Akcja rozpocznie się 1 października i potrwa do 3 października. To oznacza, że klienci mają tylko trzy dni na skorzystanie z oferty.
Biedronka zaznacza również, że promocja jest dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej.
Początek października pod znakiem dużych przecen
Sieci handlowe mocno rozpoczynają nowy miesiąc, a Biedronka przygotowała na pierwsze dni października kilka dużych akcji. Promocja na mięso może być jedną z najbardziej zauważalnych, ponieważ dotyczy produktu regularnie kupowanego przez wiele gospodarstw domowych.
Najważniejsze: od czwartku, 1 października, mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 g będzie w Biedronce w promocji 1+1 gratis. Przy zakupie dwóch opakowań każde wychodzi po 5,49 zł. Oferta obowiązuje do 3 października z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.