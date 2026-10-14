Od czwartku wielka wyprzedaż w Lidlu! Swetry, jeansy i ciepłe ubrania znacznie taniej. Ceny już od 18,99 zł
Lidl przygotował nową ofertę odzieżową na jesień. Od czwartku, 15 października, klienci będą mogli szukać w sklepach ubrań na chłodniejsze dni, w tym swetrów, koszul, bluz i polarów. Ceny wybranych produktów zaczynają się już od 18,99 zł, a część odzieży została przeceniona nawet o kilkadziesiąt procent. To okazja dla osób, które chcą uzupełnić garderobę przed nadejściem zimy bez wydawania dużych pieniędzy.
Lidl rusza z jesienną ofertą. Nowe ceny od czwartku
Październik to czas, kiedy lekkie ubrania coraz częściej ustępują miejsca cieplejszym swetrom, bluzom i kurtkom. Spadające temperatury sprawiają, że wiele osób zaczyna szukać odzieży odpowiedniej na jesienne spacery, codzienne dojazdy do pracy czy chłodne poranki.
Lidl odpowiada na sezonowe potrzeby klientów nową ofertą odzieżową, która rozpocznie się w czwartek, 15 października.
Wśród zapowiedzianych produktów znalazły się zarówno ubrania damskie, jak i męskie. Sieć przygotowała propozycje dla osób poszukujących codziennej odzieży w przystępnych cenach.
Szczególną uwagę zwracają przeceny wybranych modeli oraz produkty kosztujące mniej niż 30 zł.
Swetry i ubrania damskie w niższych cenach
Jednym z najciekawszych elementów nowej oferty są ubrania damskie przeznaczone na chłodniejsze dni.
Wśród propozycji znalazły się swetry marki Esmara. Wybrane modele można kupić w cenach zaczynających się od około 34,99 zł.
Na uwagę zasługuje również przeceniony model, którego cena została obniżona z 59,99 zł do 38,99 zł.
Oznacza to oszczędność 21 zł na jednej sztuce, czyli około 35 procent w porównaniu z wcześniejszą ceną.
To właśnie takie obniżki mogą zainteresować klientów, którzy planują wymianę części jesiennej garderoby.
Męskie koszule, polary i bluzy. Nie trzeba wydawać fortuny
Nowa oferta obejmuje również odzież męską.
Wśród zapowiedzianych produktów znajdują się:
- Koszule Esmara Men – 29,99 zł za wybrane modele.
- Koszulki typu henley – 26,99 zł.
- Polary męskie – 39,99 zł.
W przypadku wybranej koszuli cena została obniżona z 39,99 zł do 29,99 zł. Klient oszczędza więc 10 zł, czyli 25 procent wcześniejszej ceny.
Polary mogą przydać się szczególnie osobom spędzającym dużo czasu na świeżym powietrzu, natomiast koszule i koszulki z długim rękawem sprawdzą się jako element codziennej garderoby.
Ubrania już od 18,99 zł. Klienci mogą znaleźć tańsze propozycje
Najniższe ceny wybranych produktów w jesiennej ofercie zaczynają się od 18,99 zł.
To poziom cenowy, który może zachęcić do zakupów osoby poszukujące podstawowych elementów garderoby bez konieczności odwiedzania drogich sklepów odzieżowych.
Warto jednak pamiętać, że cena od 18,99 zł dotyczy wybranych artykułów, a nie wszystkich swetrów, jeansów czy polarów.
Przed zakupem należy sprawdzić cenę konkretnego modelu, dostępne rozmiary i warunki promocji.
Czy warto wybrać się do Lidla w czwartek?
Nowa oferta może być szczególnie interesująca dla rodzin, które chcą przygotować garderobę na chłodniejsze miesiące.
Kupując kilka podstawowych ubrań, można ograniczyć wydatki, zwłaszcza jeśli uda się znaleźć produkty objęte większymi obniżkami.
Trzeba jednak uwzględnić, że dostępność poszczególnych modeli, kolorów i rozmiarów może różnić się między sklepami.
Nowa oferta odzieżowa Lidla startuje w czwartek, 15 października 2026 roku. Klienci zainteresowani konkretnymi produktami powinni wcześniej zapoznać się z aktualną gazetką i sprawdzić dostępność towaru.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.