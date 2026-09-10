Od czwartku wyłączą wodę w Warszawie i okolicach. W niektórych miejscach nawet na 8 godzin. Jest lista adresów
Mieszkańcy Warszawy i części podwarszawskich miejscowości powinni przygotować zapas wody. Od czwartku 10 września zaplanowano kolejne prace na sieci wodociągowej, a wraz z nimi przerwy w dostawach. W stolicy na liście są m.in. Praga-Południe, Ursynów, Wesoła i Wilanów. Poza Warszawą utrudnienia zapowiedziano m.in. w Henrykowie-Uroczu i gminie Tarczyn. Niektóre przerwy mają potrwać nawet osiem godzin.
To nie są awarie, lecz zaplanowane wcześniej prace na sieci. Dla mieszkańców skutek będzie jednak taki sam – przez kilka godzin z kranów może nie popłynąć woda.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opublikowało aktualny harmonogram planowanych wyłączeń w Warszawie. Pierwsze duże utrudnienia rozpoczną się w czwartek 10 września.
Praga-Południe. Pięć godzin bez wody
Duże wyłączenie zaplanowano na Pradze-Południe.
W czwartek 10 września od godz. 15:00 do 20:00 woda zostanie wyłączona w części rejonu Niekłańskiej.
Według MPWiK przerwa obejmie posesje przy:
- al. Jerzego Waszyngtona 26,
- Angorskiej 6, 8A, 13 i 13A,
- Niekłańskiej 33, 35, 35A, 37A, 38, 40, 42 i 46,
- Peszteńskiej 7, 8, 8A, 10, 10B, 10C i 12,
- Walecznych 58, 62, 64, 66 i 68.
Tego samego dnia i w tych samych godzinach, czyli od 15:00 do 20:00, planowane jest również wyłączenie obejmujące posesje przy Grochowskiej 131 i 133.
Ursynów. Przerwy rozpoczną się rano
Na utrudnienia muszą przygotować się również mieszkańcy Ursynowa.
MPWiK zaplanowało na 10 września od godz. 8:00 do 15:00 wyłączenie w rejonie Wąskiego Jaru.
Kolejne rozpocznie się trzy godziny później.
Od 11:00 do 15:00 wyłączenie obejmie rejon ulicy Tukana. Na liście znajduje się duża liczba posesji przy tej ulicy – m.in. numery od 2 do 13 z wieloma dodatkowymi oznaczeniami – oraz Puławska 565.
Oznacza to, że w części Ursynowa utrudnienia mogą występować przez znaczną część dnia.
Wesoła także na liście
Kolejne planowane wyłączenie dotyczy warszawskiej Wesołej.
W czwartek 10 września od 15:30 do 18:30 MPWiK zapowiada przerwę w rejonie ulicy Irydowej.
Wyłączenie ma objąć posesje:
Irydowa 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 i 18.
Wilanów. Wody nie będzie przez sześć godzin
Na mapie planowanych prac znajduje się również Wilanów.
Przerwa została zaplanowana 10 września od godz. 12:00 do 18:00.
Dotyczy posesji przy ulicy Rosy:
41, 41A oraz 43.
Według aktualnego harmonogramu mieszkańcy tych adresów powinni więc przygotować się na sześciogodzinną przerwę.
W piątek kolejne wyłączenie na Pradze-Południe
Prace nie zakończą się w czwartek.
MPWiK zapowiada kolejne wyłączenie w piątek 11 września od 15:00 do 20:00 na Pradze-Południe.
Tym razem chodzi o rejon Suchodolskiej.
Na liście znajdują się posesje przy:
- al. Stanów Zjednoczonych 55 i 59,
- Cyraneczki 1,
- Międzyborskiej 58, 62, 64/70, 67, 73, 75 i 78,
- Spalinowej 3, 5, 7, 9, 11, 13 i 14.
Mieszkańcy tych budynków powinni przygotować się na pięciogodzinną przerwę.
Wyłączenia również pod Warszawą
Problemy nie ograniczą się do stolicy.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie poinformowało o pracach związanych z rozbudową sieci wodociągowej w Henrykowie-Uroczu.
W czwartek 10 września od 9:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody przy ulicach:
Polnej, Sokoła, Bielika i Wodnika, a także pod wskazanymi adresami przy Społecznej, Słonecznym Zaciszu, Trzech Brzózkach oraz Leśnych Skrzatach.
Komunikat został opublikowany 8 września.
Gmina Tarczyn. Nawet osiem godzin
Jeszcze dłuższą przerwę zapowiedziano na terenie gminy Tarczyn.
Zgodnie z komunikatem z 8 września, 10 września od godz. 8:00 do 16:00 w związku z planowaną modernizacją węzła wodociągowego przy ulicy Komornickiej nastąpi przerwa w dostawie wody.
Dotyczy ona:
- Ziółkowskiego 8/10,
- Ziółkowskiego 12, 12A, 12B i 12C,
- Ziółkowskiego 14, 14A i 14B,
- Komornickiej na całej długości.
W tym przypadku planowana przerwa wynosi osiem godzin.
Prace spowodują również utrudnienia drogowe. Jak poinformowano w komunikacie, wyjazd z ulicy Osiedle Ustronie w Komornicką będzie utrudniony, a momentami może być niemożliwy.
Kolejne miejscowości bez wody
Planowane wyłączenia pojawiają się również w innych częściach Mazowsza.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie poinformował, że 10 września od 8:00 do 15:00 w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Stare Groszki i Nowe Groszki.
To siedem godzin bez dostępu do bieżącej wody.
Warto zrobić zapas wcześniej
Przy kilkugodzinnej planowanej przerwie warto wcześniej przygotować wodę nie tylko do picia, ale również do podstawowych czynności domowych.
Szczególnie istotne jest to w gospodarstwach domowych z małymi dziećmi, osobami starszymi lub chorymi.
Warto również pamiętać, że godzina zakończenia prac jest terminem planowanym. W zależności od przebiegu robót dostawy mogą zostać przywrócone wcześniej albo później.
To planowane prace, a nie awaria
Zapowiedziane przerwy nie oznaczają problemów z zaopatrzeniem Warszawy czy Mazowsza w wodę.
Są to lokalne i planowane wyłączenia związane z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej.
Skala utrudnień jest jednak spora, bo jednego dnia wyłączenia obejmą kilka dzielnic Warszawy oraz miejscowości pod stolicą.
Najwięcej adresów w Warszawie pojawia się na Pradze-Południe i Ursynowie, natomiast jedna z najdłuższych znalezionych przez nas przerw poza stolicą została zaplanowana w gminie Tarczyn – od 8:00 do 16:00.
Mieszkańcy wskazanych ulic powinni przed czwartkiem ponownie sprawdzić aktualny harmonogram swojego przedsiębiorstwa wodociągowego, ponieważ zakres i godziny prac mogą ulec zmianie.
Źródła: MPWiK w m.st. Warszawie, PWiK Piaseczno, oficjalne komunikaty samorządowe i przedsiębiorstw wodociągowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.