Od dziś wielkie promocje w Action. Lustro za 29,95 zł, zabawka tańsza o 27 proc.
Action rozpoczyna środę 30 września nowymi promocjami tygodnia. W ofercie znalazły się dodatki do domu, słodycze i zabawki. Okrągłe lustro wiszące kosztuje 29,95 zł, a zdalnie sterowany helikopter przeceniono na 42,95 zł. Obniżki obejmują również duże opakowanie Haribo oraz przekąski w czekoladzie.
Nowe propozycje mogą zainteresować osoby szukające niedrogiego dodatku do mieszkania albo prezentu dla dziecka. Przy produktach Action podaje najniższe ceny z 30 dni przed obniżką, co pozwala sprawdzić, ile wynosi oszczędność.
Lustro o średnicy 50 cm za mniej niż 30 zł
Jedną z propozycji jest okrągłe lustro wiszące o średnicy 50 cm, dostępne w różnych kolorach. Cena promocyjna wynosi 29,95 zł.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wskazana przy produkcie to 34,95 zł. Różnica wynosi więc 5 zł, a reklamowana obniżka — 14 proc.
Lustro może posłużyć jako element wyposażenia przedpokoju, sypialni czy salonu. Przed zakupem warto sprawdzić dostępne kolory i sposób mocowania.
Helikopter tańszy o 16,03 zł
Wśród zabawek wyróżnia się zdalnie sterowany helikopter za 42,95 zł, oferowany w różnych wariantach.
Wskazana najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosi 58,98 zł. Oznacza to 16,03 zł oszczędności, czyli reklamowane 27 proc. obniżki.
Przy wyborze zabawki warto sprawdzić na opakowaniu zalecany wiek użytkownika oraz wymagania dotyczące zasilania.
Haribo i przekąski w niższych cenach
Promocje obejmują także kilka produktów spożywczych:
|Produkt
|Wielkość opakowania
|Cena promocyjna
|Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
|Mieszanka orzechów Snacks of the World
|200 g
|8,49 zł
|9,49 zł
|Haribo Halloween — opakowanie do dzielenia
|550 g
|16,95 zł
|18,99 zł
|Orzeszki ziemne w czekoladzie Choco Moment
|260 g
|8,95 zł
|11,29 zł
|Rodzynki w polewie Choco Moment
|260 g
|8,95 zł
|11,29 zł
Największa kwotowa obniżka w tej grupie dotyczy orzeszków i rodzynek Choco Moment: każde opakowanie kosztuje o 2,34 zł mniej od podanej ceny odniesienia.
Duża paczka Haribo Halloween kosztuje natomiast 16,95 zł za 550 g, czyli 30,82 zł za kilogram.
Przed zakupem sprawdź wariant i cenę
Przy lustrze i helikopterze zaznaczono dostępność różnych kolorów lub wariantów. Warto więc sprawdzić konkretny produkt na półce i porównać go z oznaczeniem promocji.
Nowa oferta rusza dziś, w środę 30 września. Wśród pokazanych produktów największą procentową obniżkę ma helikopter, a lustro pozostaje propozycją dla osób szukających dodatku do domu za mniej niż 30 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.