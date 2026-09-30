Od dziś wielkie promocje w Action. Lustro za 29,95 zł, zabawka tańsza o 27 proc.

30 września 2026 09:27 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Action rozpoczyna środę 30 września nowymi promocjami tygodnia. W ofercie znalazły się dodatki do domu, słodycze i zabawki. Okrągłe lustro wiszące kosztuje 29,95 zł, a zdalnie sterowany helikopter przeceniono na 42,95 zł. Obniżki obejmują również duże opakowanie Haribo oraz przekąski w czekoladzie.

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Fot. Warszawa w Pigułce.

Nowe propozycje mogą zainteresować osoby szukające niedrogiego dodatku do mieszkania albo prezentu dla dziecka. Przy produktach Action podaje najniższe ceny z 30 dni przed obniżką, co pozwala sprawdzić, ile wynosi oszczędność.

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Lustro o średnicy 50 cm za mniej niż 30 zł

Jedną z propozycji jest okrągłe lustro wiszące o średnicy 50 cm, dostępne w różnych kolorach. Cena promocyjna wynosi 29,95 zł.

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wskazana przy produkcie to 34,95 zł. Różnica wynosi więc 5 zł, a reklamowana obniżka — 14 proc.

Lustro może posłużyć jako element wyposażenia przedpokoju, sypialni czy salonu. Przed zakupem warto sprawdzić dostępne kolory i sposób mocowania.

Helikopter tańszy o 16,03 zł

Wśród zabawek wyróżnia się zdalnie sterowany helikopter za 42,95 zł, oferowany w różnych wariantach.

Wskazana najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosi 58,98 zł. Oznacza to 16,03 zł oszczędności, czyli reklamowane 27 proc. obniżki.

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Przy wyborze zabawki warto sprawdzić na opakowaniu zalecany wiek użytkownika oraz wymagania dotyczące zasilania.

Haribo i przekąski w niższych cenach

Promocje obejmują także kilka produktów spożywczych:

Produkt Wielkość opakowania Cena promocyjna Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Mieszanka orzechów Snacks of the World 200 g 8,49 zł 9,49 zł
Haribo Halloween — opakowanie do dzielenia 550 g 16,95 zł 18,99 zł
Orzeszki ziemne w czekoladzie Choco Moment 260 g 8,95 zł 11,29 zł
Rodzynki w polewie Choco Moment 260 g 8,95 zł 11,29 zł

Największa kwotowa obniżka w tej grupie dotyczy orzeszków i rodzynek Choco Moment: każde opakowanie kosztuje o 2,34 zł mniej od podanej ceny odniesienia.

Duża paczka Haribo Halloween kosztuje natomiast 16,95 zł za 550 g, czyli 30,82 zł za kilogram.

Przed zakupem sprawdź wariant i cenę

Przy lustrze i helikopterze zaznaczono dostępność różnych kolorów lub wariantów. Warto więc sprawdzić konkretny produkt na półce i porównać go z oznaczeniem promocji.

Nowa oferta rusza dziś, w środę 30 września. Wśród pokazanych produktów największą procentową obniżkę ma helikopter, a lustro pozostaje propozycją dla osób szukających dodatku do domu za mniej niż 30 zł.

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