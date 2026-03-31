Od lipca 2026 tysiące Polaków straci oszczędności całego życia. Tłumy w urzędach, każdy ratuje swoje oszczędności
Właściciele tysięcy działek w Polsce mogą wkrótce przekonać się, że ich ziemia jest warta ułamek tego, za co ją kupili – i nie będzie im się należało ani złotówki odszkodowania. Reforma planowania przestrzennego wchodzi w decydującą fazę, a gminy są w dramatycznym tyle z uchwalaniem planów ogólnych. Termin minął już raz, teraz zbliża się kolejny – a nowe przepisy jasno mówią, że po jego przekroczeniu nikt nie wyda warunków zabudowy. Na wniosek może być już tylko kilka miesięcy.
Termin już raz przesunięto. Teraz będzie kolejne przesunięcie – do 31 sierpnia
Reformę planowania przestrzennego wprowadziła ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pierwotnie gminy miały uchwalić plany ogólne do 31 grudnia 2025 roku. Kiedy okazało się, że jest to nierealne, rząd przygotował nowelizację – podpisaną przez prezydenta 16 kwietnia 2025 r. – przesuwającą termin na 30 czerwca 2026 roku.
Teraz szykuje się kolejne przesunięcie. Wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski zapowiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że w procedowanej nowelizacji ustawy planistycznej znajdzie się wydłużenie terminu na przyjęcie planów ogólnych do 31 sierpnia 2026 roku. Zgodę na to wydała Komisja Europejska i Rada UE – ta ostatnia zatwierdziła propozycję 12 grudnia 2025 roku. Łączy się to bezpośrednio z KPO: Polska ma uzyskać z tego programu 870 mln zł na dofinansowanie reformy, a warunkiem było terminowe uchwalenie planów przez wystarczającą liczbę gmin. Przy okazji ministerstwo zaproponowało obniżenie wymaganego wskaźnika poniżej dotychczasowych 80 procent.
Co jednak ważne: dopóki nowelizacja nie wejdzie w życie, obowiązujący termin to nadal 30 czerwca 2026. Ci, którzy liczą na kolejne przesunięcie i zwlekają ze złożeniem wniosku o warunki zabudowy, grają va banque.
6 gmin na 2 477. Reszta wciąż bez planu
Liczby mówią same za siebie. Na koniec listopada 2025 roku zaledwie 2 gminy w Polsce miały uchwalone plany ogólne – wynika z danych cytowanych przez komisję sejmową podczas posiedzenia 19 listopada 2025 roku. W grudniu 2025 roku ta liczba wzrosła do 6 – przy łącznej liczbie 2 477 gmin w Polsce. Oznacza to, że ponad 99 procent samorządów wciąż nie ma gotowego dokumentu, który od 1 lipca 2026 roku stanie się warunkiem koniecznym do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
Co robią pozostałe gminy? Według danych resortu prace nad planami ogólnymi rozpoczęło 1 992 gmin – ale większość jest na wczesnym etapie. Wiceminister Lewandowski przyznał w listopadzie 2025 roku, że ok. 90 procent gmin co prawda przystąpiło do procedury, lecz zdecydowana większość jest dopiero na początku drogi. Dr Agnieszka Grabowska-Toś, radczyni prawna i ekspertka Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej, skomentowała to w „Rzeczpospolitej” bez ogródek: *„Przyczyną opóźnień jest, co do zasady, brak odpowiedniego vacatio legis i wcześniejszego przygotowania urzędników oraz zbyt mała liczba urbanistów. Wszystkie te kwestie były wielokrotnie podnoszone już na etapie prac nad projektem reformy w 2023 r., jednak nie zostały wzięte pod uwagę. Dziś konsekwencje ponoszą wszyscy – zarówno gminy, jak i właściciele nieruchomości, którzy funkcjonują w stanie niepewności prawnej co do przyszłych możliwości inwestycyjnych swoich działek.”*
Dziura planistyczna – co się stanie w gminie bez planu po terminie
Przepisy są w tym miejscu precyzyjne. Zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy reformującej, bez przyjętego planu ogólnego po upływie terminu nie będzie możliwości wydania decyzji WZ ani uchwalenia nowego lub zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jedynym wyjątkiem są postępowania wszczęte przed tą datą – liczy się moment złożenia wniosku, nie wydania decyzji. Prof. Bolesław Stelmach, p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, zwrócił uwagę na skalę problemu: *„Pamiętajmy, że znikną WZ, na podstawie których w Polsce wydawano 50 procent pozwoleń na budowę.”*
To tzw. dziura planistyczna – gmina bez planu po prostu staje. Nie może wydać ani jednej nowej decyzji WZ, nie może uchwalić planu miejscowego. Inwestorzy czekają, urzędy mają związane ręce. Łukasz Mikuła, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania, wyjaśniał w „Rzeczpospolitej”, że dla gmin zaawansowanych w pracach te dodatkowe 2 miesiące (do 31 sierpnia) mogą być decydujące – ale tylko dla tych na etapie opiniowania i konsultacji. *„Jeśli ktoś nie ma jeszcze wyłonionego wykonawcy, to jemu te dwa miesiące nic nie dają”* – powiedział wprost.
Tymczasem zaledwie ok. 30 procent powierzchni Polski jest dziś objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Reszta to właśnie obszar WZ – i to na tej reszcie reforma uderzy najmocniej.
Obszar uzupełnienia zabudowy – zasada 5 budynków, która wyklucza tysiące działek
Nowe przepisy wprowadzają pojęcie obszaru uzupełnienia zabudowy (OUZ). Po wejściu planu ogólnego w życie, warunki zabudowy będzie można wydawać wyłącznie na terenach oznaczonych jako OUZ. Kryteria wyznaczenia takich obszarów są restrykcyjne: minimum 5 budynków, każdy w odległości nie większej niż 100 metrów od innego. Jeśli którykolwiek z budynków stoi dalej – teren odpada.
Dla wielu działek, które dziś mają pełne prawo do zabudowy, oznacza to kłopot. Właściciel gruntu na skraju wsi, 200 metrów od najbliższego sąsiada, dziś spokojnie dostanie WZ. Po wejściu planu ogólnego może nie dostać nic, bo gmina fizycznie nie będzie mogła wyznaczyć tam OUZ – nie spełnia warunków. Działka technicznie nie zmieni przeznaczenia, ale jej ekonomiczna wartość może spaść dramatycznie.
I tu kryje się kolejna ważna zmiana wprowadzona reformą: brak prawa do odszkodowania. Przepisy wprost stanowią, że skutków uchwalenia planu ogólnego nie uwzględnia się przy ustalaniu odszkodowań za spadek wartości nieruchomości. Plan ogólny formalnie nie daje ani nie odbiera prawa do zabudowy – jest dokumentem nadrzędnym, nie planem miejscowym. Ustawodawca uznał, że nie może być podstawą roszczeń. Właściciel, którego działka straci przez nowe regulacje 60-70 procent wartości, nie dostanie od gminy ani złotówki.
Od 1 stycznia 2026 nowe WZ już nie są bezterminowe
Reforma zmieniła też zasady samych decyzji WZ. Od 1 stycznia 2026 roku wszystkie nowo wydawane WZ są ważne tylko przez 5 lat od dnia uprawomocnienia – nie bezterminowo jak wcześniej. To istotna zmiana dla osób, które planują budowę w dłuższej perspektywie.
Zasada jest prosta: decyzje WZ, które uprawomocniły się przed 1 lipca 2026 roku – zachowują ważność bezterminowo (tracą ją tylko w razie uchwalenia MPZP dla danego terenu). Te wydane po tej dacie – obowiązują 5 lat. Co więcej, nawet jeśli nowy plan ogólny będzie z nimi niezgodny, prawomocne decyzje WZ stanowią podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę – to zabezpieczenie inwestorów, którzy zdążyli.
Wnioski złożone przed 1 lipca 2026 roku będą rozpatrywane według starych zasad, nawet jeśli gmina nie zdąży uchwalić planu ogólnego. Kluczowe słowo to „wszczęte” – liczy się data złożenia wniosku, nie data wydania decyzji.
Masz kilka miesięcy, żeby zabezpieczyć prawo do budowy
Jeśli posiadasz działkę poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i kiedykolwiek myślisz o budowie – termin na działanie liczy się w miesiącach, nie latach. Skuteczny wniosek złożony przed 1 lipca 2026 roku (lub przed datą uchwalenia planu ogólnego w Twojej gminie, jeśli nastąpi wcześniej) uruchomi postępowanie według starych przepisów. Decyzja może przyjść po terminie – ważne, że wniosek był złożony w czasie.
Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy gmina rozpoczęła prace nad planem ogólnym i na jakim etapie się znajduje – harmonogram powinien być dostępny w BIP urzędu gminy. Jeśli gmina jest zaawansowana, warto szybko ocenić, czy działka ma szansę trafić do OUZ. Jeśli nie – to właśnie powód, dla którego złożenie wniosku jest szczególnie pilne.
Sam wniosek wymaga mapy geodezyjnej z zaznaczonymi granicami działki i lokalizacją planowanego budynku (geodeta potrzebuje co najmniej tygodnia, a terminy się wydłużają), wypisu z księgi wieczystej i wypisu z rejestru gruntów (przez ekw.ms.gov.pl, czas oczekiwania 2-3 tygodnie), a w wielu gminach – zgody właścicieli sąsiednich działek. Pomoc urbanisty lub prawnika przy przygotowaniu wniosku to koszt ok. 600-1 000 zł – i może zaoszczędzić tygodni czekania na uzupełnienie braków, gdy każdy dzień ma znaczenie.
Jeden błąd formalny powoduje zwrot dokumentów do uzupełnienia. W obecnej sytuacji, gdy urzędy są przeciążone, takie opóźnienie może być krytyczne. Wniosek warto złożyć osobiście i upewnić się, że gmina faktycznie go przyjęła.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.