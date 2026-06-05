Od października 2026 tysiące Polaków stracą oszczędności całego życia. Tłumy w urzędach, każdy chce ratować oszczędności

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Reforma planowania przestrzennego dobiega granicznego terminu, a gminy są na nią kompletnie nieprzygotowane. Plan ogólny uchwalił ułamek samorządów, więc ustawodawca po raz kolejny przesuwa datę. Dla właściciela działki bez warunków zabudowy oznacza to wąskie okno, które warto wykorzystać niezależnie od tego, jak skończy się legislacyjny wyścig z czasem.
Termin idzie na 31 sierpnia, ale formalnie wciąż liczy się 30 czerwca
Najpierw najświeższy stan prawny, bo on porządkuje wszystko inne. 14 kwietnia 2026 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji, a Sejm w maju uchwalił ustawę przesuwającą termin uchwalenia planów ogólnych z 30 czerwca na 31 sierpnia 2026 r. To już trzecie przesunięcie tej daty, po pierwotnym 31 grudnia 2025 r. i pierwszym przedłużeniu do końca czerwca 2026 r.
Jest jednak warunek, o którym trzeba wiedzieć. Dopóki nowelizacja nie zostanie podpisana i ogłoszona w Dzienniku Ustaw, formalnie obowiązuje stary termin, czyli 30 czerwca 2026 r. Nowy termin 31 sierpnia zadziała tylko wtedy, gdy ustawa wejdzie w życie przed końcem czerwca. Dla właściciela działki wniosek jest praktyczny i niezależny od tego wyścigu z kalendarzem: bezpieczny ruch to działać tak, jakby termin upływał z końcem czerwca, bo wtedy nie ryzykujesz niczym, niezależnie od tego, czy ustawa zdąży.
|Data
|Co oznaczała
|Status
|31 grudnia 2025
|pierwotny termin uchwalenia planów ogólnych
|przesunięty
|30 czerwca 2026
|pierwsze przedłużenie, ustawa z 4 kwietnia 2025 r.
|obowiązuje, dopóki nowela nie wejdzie w życie
|31 sierpnia 2026
|drugie przedłużenie, nowela uchwalona przez Sejm
|zadziała po wejściu ustawy w życie
Plan ogólny uchwaliło zaledwie kilkadziesiąt gmin na 2477
Powód kolejnego przesunięcia jest prosty: gminy nie wyrabiają. Według monitoringu prac na wiosnę 2026 r. plan ogólny uchwaliło zaledwie około 1,3 proc. samorządów, czyli kilkadziesiąt gmin w całym kraju. Projekt planu, czyli dokument w fazie konsultacji, miało około 30 proc. gmin, a reszta była na wcześniejszych etapach albo nie ruszyła wcale. Resort rozwoju wskazywał, że uchwalenie planu od podjęcia uchwały o przystąpieniu do prac trwa średnio 15 do 20 miesięcy, więc spóźnionych samorządów nie da się nadrobić w kilka tygodni.
Dla mieszkańca oznacza to jedno: nie zakładaj, że Twoja gmina zdąży. Aktualny postęp prac sprawdzisz w Geoportalu Krajowym, w warstwie monitoringu planów ogólnych, gdzie każda gmina ma jeden z czterech statusów, od braku prac po plan uchwalony. To szybsze niż wizyta w urzędzie.
Co realnie się zmieni, gdy wygasną studia uwarunkowań
Sednem reformy jest zastąpienie starych studiów uwarunkowań planem ogólnym, czyli aktem prawa miejscowego. Od dnia, w którym studia wygasną, zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy zmieniają się radykalnie i zależą od tego, czy gmina ma plan.
W gminach bez planu ogólnego wydawanie nowych decyzji WZ zostanie wstrzymane, niezależnie od tego, gdzie leży działka i co ją otacza. Gmina nie wyda nowej wuzetki do czasu uchwalenia planu. W gminach z planem decyzje WZ będą wydawane tylko dla działek w wyznaczonych obszarach uzupełnienia zabudowy. Wyznaczenie takiego obszaru jest dla gminy dobrowolne, a jeśli już powstaje, obowiązują rygorystyczne kryteria, w tym co najmniej 5 budynków, każdy w odległości nie większej niż 100 metrów od kolejnego. Działka na skraju wsi, 200 metrów od zabudowań, może się w takim obszarze nie zmieścić. Do tego wszystkie nowe decyzje WZ będą wydawane na 5 lat, podczas gdy wcześniej były bezterminowe. Wyjątek dotyczy wniosków złożonych przed 16 października 2025 r., które zachowują bezterminowy charakter.
Nie, miliony ludzi nie stracą nagle dachu nad głową
Wokół reformy narosło sporo paniki, więc warto ją ostudzić. Wicepremier potwierdził, że około 4 mln już wydanych decyzji o warunkach zabudowy zachowuje ważność. Jeśli masz wuzetkę albo Twoja działka leży w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, reforma nie odbiera Ci niczego. Nie ma mowy o tym, by ktokolwiek z dnia na dzień tracił prawo do już rozpoczętej czy zaplanowanej budowy.
Realne ryzyko dotyczy węższej, choć licznej grupy: właścicieli działek, które nie mają ani decyzji WZ, ani miejscowego planu, położonych w gminach, które planu ogólnego jeszcze nie uchwaliły. To oni mają najwięcej do stracenia, jeśli przegapią okno na złożenie wniosku, a ich działka po wejściu planu znajdzie się poza obszarem uzupełnienia zabudowy. Wtedy możliwość budowy może zniknąć na lata, a w skrajnym przypadku na stałe.
Dlaczego stawką bywa nawet 70 proc. wartości działki
Tu reforma dotyka portfela najmocniej. Według szacunków rynkowych działka pod Warszawą z decyzją o warunkach zabudowy bywa warta 150 do 200 tys. zł za 1000 metrów kwadratowych, podczas gdy ta sama działka bez możliwości zabudowy, traktowana jak rolna lub nieuzbrojona, to często 30 do 50 tys. zł. Różnica sięga 60 do 80 proc. wartości i nie jest teorią, lecz realnym przeliczeniem z rynku wtórnego.
To właśnie dlatego decyzja WZ, nawet jeśli nie planujesz budowy od zaraz, działa jak zabezpieczenie wartości gruntu. Tysiące osób kupiło działki, które dziś kwalifikują się do zabudowy na zasadzie dobrego sąsiedztwa, a po wejściu planu ogólnego mogą się znaleźć poza obszarem przeznaczonym pod budowę. Wuzetka uzyskana wcześniej zamraża korzystniejszy stan na 5 lat.
Po Nowym Roku wniosek złoży tylko właściciel, więc działkę sprawdź przed zakupem
Nowelizacja wprowadza też zmianę, która umknęła wielu kupującym. Dziś wniosek o warunki zabudowy może złożyć praktycznie każdy, także osoba bez związku z działką, na przykład sprawdzająca jej potencjał przed zakupem. Po wejściu nowych przepisów, według wskazywanej daty od 1 stycznia 2027 r., prawo do złożenia wniosku będą miały wyłącznie osoby z tytułem prawnym do nieruchomości. W praktyce oznacza to, że jeśli rozważasz kupno działki i chcesz sprawdzić, co da się na niej postawić, lepiej zrobić to przed tą zmianą, póki nie trzeba jeszcze być jej właścicielem.
Nowela przynosi też ulgę dla samych gmin. Zawiesza do końca 2026 r. bieg kar za przekroczenie ustawowych 90 dni na wydanie decyzji WZ, które wynoszą 500 zł za każdy dzień zwłoki. W jednej z gmin pod Wrocławiem takie kary przekroczyły już kilkadziesiąt tysięcy złotych w miesiąc, bo urzędy toną w wnioskach. Zawieszenie ma pozwolić im skupić się na sporządzaniu planów, ale uwaga: nie daje gminie prawa do odmowy przyjęcia Twojego wniosku.
Warszawa i okolice: presja na działki pod miastem jest największa
W aglomeracji warszawskiej stawka jest szczególnie wysoka, bo to tu rynek działek budowlanych jest najgorętszy, a różnice wartości między gruntem z wuzetką a bez niej są największe w kraju. Podwarszawskie gminy w powiatach pruszkowskim, piaseczyńskim, legionowskim czy wołomińskim od lat przyjmują napływ osób uciekających z miasta po własny dom, a wiele z tych samorządów nie ma jeszcze planu ogólnego. To właśnie ich mieszkańcy i kupujący działki rekreacyjno-budowlane są najbardziej narażeni na zamknięcie okna.
W samej Warszawie, gdzie większość terenów objęta jest miejscowymi planami, problem jest mniejszy, ale nie znika. Na obrzeżach, w dzielnicach takich jak Wawer, Wesoła, Białołęka czy Wilanów, wciąż są tereny bez planu miejscowego, gdzie zabudowa opiera się na decyzjach WZ. Dla właściciela takiej działki logika jest identyczna jak w gminie podmiejskiej: sprawdź status terenu i nie zwlekaj z wnioskiem, jeśli budowa kiedykolwiek wchodzi w grę.
Co to oznacza dla Ciebie? Złóż wniosek WZ przed końcem czerwca, nawet bez planu budowy od zaraz
Twoja sytuacja zależy od tego, gdzie leży działka i czy gmina ma plan. Najważniejsze ruchy:
- Masz działkę bez planu miejscowego i bez WZ? Złóż wniosek o warunki zabudowy najszybciej, jak się da. Wniosek złożony przed wejściem planu ogólnego w Twojej gminie jest rozpatrywany na starych, korzystniejszych zasadach, zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z 7 lipca 2023 r. Nie potrzebujesz gotowego projektu domu, wystarczy koncepcja z gabarytami.
- Twoja gmina uchwaliła już plan ogólny? Sprawdź w Biuletynie Informacji Publicznej lub w urzędzie, czy działka znalazła się w obszarze uzupełnienia zabudowy. Jeśli tak, nadal jest budowlana. Jeśli nie, budowa jest praktycznie zablokowana do zmiany planu lub uchwalenia planu miejscowego.
- Rozważasz zakup działki? Sprawdź jej potencjał zabudowy teraz. Po wejściu nowych przepisów, według wskazywanej daty 1 stycznia 2027 r., wniosek o WZ złoży tylko osoba z tytułem prawnym do nieruchomości.
- Gmina odmawia przyjęcia wniosku albo zawiesza postępowanie? Do czasu wejścia planu obowiązują stare zasady i gmina ma obowiązek wniosek przyjąć. Bezpodstawną odmowę możesz zaskarżyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego lub sądu administracyjnego.
- Przygotuj dokumenty z wyprzedzeniem. Potrzebna jest mapa do celów projektowych od geodety, który może mieć zapełniony grafik, oraz wypis z rejestru gruntów. Konsultacja z urbanistą lub prawnikiem to koszt rzędu kilkuset złotych, ale oszczędza tygodni czekania na uzupełnienia braków.
Reforma sama w sobie jest sensowna, bo ma ukrócić chaotyczne rozlewanie się zabudowy. Problem w tym, że wyprzedziła możliwości gmin, więc ciężar niepewności spadł na właścicieli działek. Dopóki sytuacja się nie wyklaruje, najrozsądniej jest zabezpieczyć swój grunt wnioskiem złożonym na czas, bo to jedyny ruch, który działa niezależnie od tego, którą datę ostatecznie wybierze ustawodawca.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.