Od piątku gigantyczna promocja w Biedronce! Drugi produkt gratis, ale jest ważny limit. Klienci mogą robić zapasy
Biedronka przygotowała kolejną dużą promocję na weekend. Już od piątku, 16 października, klienci będą mogli skorzystać z akcji „1+1 gratis” na popularny produkt, który codziennie trafia do wielu polskich domów. Przy zakupie dwóch opakowań drugie będzie darmowe. Oszczędności mogą być znaczące, ponieważ regularna cena jednego opakowania wynosi aż 45,99 zł. Trzeba jednak pamiętać o ważnym ograniczeniu i konieczności użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Piątkowa oferta Biedronki może szczególnie zainteresować osoby, które regularnie robią większe zakupy i szukają sposobów na ograniczenie wydatków. Sieć zdecydowała się objąć promocją produkt znanej marki, którego zapas można przechowywać przez dłuższy czas.
Co istotne, akcja potrwa tylko dwa dni. Rozpocznie się 16 października i zakończy w sobotę, 17 października 2026 roku.
Wielka promocja w Biedronce. Druga kawa całkowicie gratis
Tym razem sieć przygotowała specjalną ofertę na kawę mieloną Dallmayr Classic Intense w opakowaniu 500 g.
Zasady są proste: przy zakupie dwóch opakowań kawy objętej promocją klient zapłaci tylko za jedno. Drugie, tańsze opakowanie będzie gratis.
Cena regularna jednego opakowania, wskazana na materiale promocyjnym, wynosi 45,99 zł.
Oznacza to, że za dwa opakowania bez rabatu należałoby zapłacić 91,98 zł. W ramach akcji „1+1 gratis” rachunek wyniesie 45,99 zł.
W praktyce klient otrzyma kilogram kawy mielonej za cenę jednego półkilogramowego opakowania.
Nawet 137,97 zł oszczędności na jednych zakupach
Biedronka umożliwia skorzystanie z promocji na większą liczbę opakowań, choć wprowadziła dzienny limit.
Maksymalnie można kupić sześć produktów objętych akcją na jedną kartę Moja Biedronka, z czego trzy opakowania będą gratis.
Przy zakupie sześciu opakowań kawy w regularnej cenie 45,99 zł każde rachunek wyniósłby 275,94 zł.
Dzięki promocji klient zapłaci 137,97 zł.
To oznacza oszczędność aż 137,97 zł względem ceny wskazanej przed rabatem.
Łącznie można w ten sposób kupić trzy kilogramy kawy mielonej, płacąc równowartość połowy jej regularnej ceny.
Jest ważny warunek. Nie każdy otrzyma darmową kawę
Promocja nie zostanie automatycznie naliczona wszystkim klientom.
Aby skorzystać z oferty, należy użyć karty Moja Biedronka albo aplikacji sieci podczas zakupów.
Dzienny limit wynosi sześć opakowań, w tym maksymalnie trzy gratis.
Warto również zwrócić uwagę na informację dotyczącą sposobu naliczania rabatu. Sieć zaznacza, że obniżka zostanie proporcjonalnie rozłożona na wszystkie produkty promocyjne.
Oznacza to, że na paragonie oba opakowania mogą mieć obniżoną cenę, zamiast wykazywania jednego z nich za 0 zł. Łączna wartość rabatu powinna jednak odpowiadać zasadom akcji.
Można zrobić zapasy na kilka miesięcy
Kawa mielona należy do produktów, które w zamkniętym opakowaniu można przechowywać stosunkowo długo, zgodnie z datą minimalnej trwałości podaną przez producenta.
Dlatego piątkowa promocja może zainteresować nie tylko osoby kupujące kawę do domu, ale również klientów uzupełniających zapasy do biura czy miejsca pracy.
Warto jednak pamiętać, że po otwarciu opakowania kawa stopniowo traci aromat.
Najlepiej przechowywać ją w szczelnie zamkniętym pojemniku, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła oraz wilgoci.
Przed zakupem większej ilości warto sprawdzić daty na opakowaniach i zastanowić się, ile kawy rzeczywiście zużywamy.
Biedronka daje tylko dwa dni. Promocja skończy się w sobotę
Oferta „1+1 gratis” na kawę Dallmayr Classic Intense 500 g obowiązuje od piątku 16 października do soboty 17 października.
Po zakończeniu akcji promocyjne warunki przestaną obowiązywać.
Klienci zainteresowani zakupem powinni również pamiętać, że dostępność produktów może różnić się pomiędzy poszczególnymi sklepami.
Najważniejsza informacja: przy zakupie dwóch opakowań kawy Dallmayr Classic Intense drugie jest gratis. Za kilogram kawy klient zapłaci 45,99 zł zamiast 91,98 zł, pod warunkiem skorzystania z karty lub aplikacji Moja Biedronka. Promocja potrwa tylko do soboty, a dzienny limit wynosi sześć opakowań na kartę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.