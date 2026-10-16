Zacznie się rano w piątek! Wielka promocja w Biedronce. Klienci mogą ruszyć po zapasy
Biedronka przygotowała kolejną dużą niespodziankę na weekend. Już w piątek, 16 października, w sklepach sieci ruszy promocja, dzięki której klienci będą mogli otrzymać aż dwa produkty gratis. Oferta obejmuje popularne artykuły, które regularnie trafiają do koszyków polskich rodzin. Co ważne, można dowolnie łączyć różne warianty, ale obowiązuje istotne ograniczenie. Na skorzystanie z promocji będą tylko dwa dni.
Piątek może być dobrym momentem na uzupełnienie domowych zapasów. Biedronka uruchamia kolejną akcję wielosztukową, w której przy zakupie czterech produktów klient zapłaci jedynie za dwa droższe.
Tym razem oferta zainteresuje przede wszystkim rodziców oraz osoby, które regularnie sięgają po mleczne przekąski, jogurty i desery.
Biedronka rozdaje produkty gratis. Rusza wielka akcja 2+2
Od piątku 16 października do soboty 17 października 2026 roku w sklepach Biedronka będzie obowiązywać promocja „2+2 gratis” na wszystkie produkty Jogobella i Monte.
To popularne marki, których asortyment obejmuje jogurty, desery mleczne i przekąski.
Zgodnie z informacją zamieszczoną w gazetce promocyjnej klienci mogą dowolnie mieszać produkty objęte akcją.
Nie trzeba więc kupować czterech identycznych jogurtów lub deserów. Można wybrać różne smaki, rodzaje i warianty, pod warunkiem że wszystkie należą do asortymentu promocyjnego.
Najważniejsza zasada jest prosta: przy zakupie czterech produktów dwa najtańsze będą gratis.
Można zaoszczędzić nawet połowę wartości zakupów
Akcja może okazać się szczególnie korzystna dla osób, które regularnie kupują jogurty i desery mleczne.
Jeśli klient wybierze cztery produkty w identycznej cenie, całkowity koszt zakupów spadnie o połowę.
Przykładowo, gdy każde opakowanie kosztuje 4 zł, standardowy rachunek wyniósłby 16 zł.
Dzięki promocji klient zapłaci tylko 8 zł.
Oszczędność wyniesie więc 8 zł, czyli 50 procent.
Przy wyborze produktów w różnych cenach rabat zostanie naliczony od dwóch najtańszych artykułów. Rzeczywista obniżka procentowa może być wówczas niższa.
Biedronka zaznacza również, że rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne. Oznacza to, że na paragonie mogą pojawić się obniżone ceny poszczególnych opakowań zamiast dwóch produktów za 0 zł.
Jest ważny haczyk. Obowiązuje dzienny limit
Choć oferta jest atrakcyjna, nie można korzystać z niej bez ograniczeń.
Biedronka wprowadziła dzienny limit wynoszący cztery produkty na kartę Moja Biedronka.
W ramach tego limitu maksymalnie dwa najtańsze artykuły można otrzymać gratis.
Aby skorzystać z obniżki, konieczne jest użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka podczas zakupów.
Oznacza to, że nie wystarczy po prostu włożyć czterech produktów do koszyka. Bez zeskanowania karty lub aplikacji promocja może nie zostać naliczona.
Klienci planujący większe zakupy powinni więc pamiętać o ograniczeniu, ponieważ dodatkowe opakowania nie będą automatycznie objęte takim samym rabatem.
Jogurty i desery na zapas? Warto pamiętać o jednym szczególe
Promocja może zainteresować rodziny z dziećmi oraz osoby zabierające jogurty do pracy lub szkoły.
Produkty Jogobella i Monte są dostępne w różnych wariantach, dzięki czemu podczas jednych zakupów można wybrać kilka smaków.
Trzeba jednak pamiętać, że większość jogurtów i deserów mlecznych wymaga przechowywania w lodówce.
Przed zakupem większej ilości warto sprawdzić daty przydatności do spożycia i zalecenia producenta.
W przypadku produktów chłodzonych rozsądne planowanie zakupów jest szczególnie istotne, ponieważ nie wszystkie nadają się do długiego przechowywania.
Promocja tylko w piątek i sobotę
Akcja rozpocznie się 16 października i zakończy 17 października 2026 roku.
Oznacza to, że klienci będą mieli tylko dwa dni, aby skorzystać z promocji „2+2 gratis”.
Warto również pamiętać, że dostępność poszczególnych produktów i wariantów smakowych może różnić się pomiędzy sklepami.
Najważniejsze zasady piątkowej promocji Biedronki to dwa najtańsze produkty gratis przy zakupie czterech artykułów Jogobella i Monte, możliwość dowolnego łączenia produktów oraz dzienny limit czterech sztuk na kartę Moja Biedronka. Oferta zakończy się już w sobotę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.