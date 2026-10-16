Tylko w sobotę wielka akcja w Lidlu! Można zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych
Lidl przygotował ogromną niespodziankę na sobotę, 17 października. Tylko przez jeden dzień klienci będą mogli skorzystać z promocji obejmującej wszystkie kawy dostępne w sklepach sieci. Drugi, tańszy produkt zostanie przeceniony aż o 60 procent. To okazja do uzupełnienia domowych zapasów, szczególnie że akcja obejmuje wiele znanych marek. Jest jednak ważny warunek – aby otrzymać rabat, trzeba aktywować specjalny kupon w aplikacji Lidl Plus.
Sobotnie zakupy mogą zainteresować miłośników kawy, którzy szukają sposobów na ograniczenie codziennych wydatków. Lidl przygotował promocję obejmującą zarówno kawy ziarniste i mielone, jak również rozpuszczalne.
Klienci mogą dowolnie łączyć produkty różnych producentów. Nie muszą więc wybierać dwóch identycznych opakowań, aby skorzystać z obniżki.
Lidl przecenia wszystkie kawy. Wielka akcja tylko w sobotę
W sobotę 17 października 2026 roku w sklepach Lidl rozpocznie się jednodniowa promocja na wszystkie kawy.
Najważniejsza zasada jest prosta: przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy zostanie przeceniony o 60 procent.
Oferta obejmuje szeroki asortyment, a na oficjalnym materiale promocyjnym widoczne są między innymi kawy marek Jacobs, Lavazza, Dallmayr, Tchibo, Segafredo, Kimbo, MK Café i Bellarom.
Można więc wybrać zarówno kawę ziarnistą do ekspresu, jak i kawę mieloną czy rozpuszczalną.
Co ważne, produkty można dowolnie mieszać. To oznacza, że nie trzeba kupować dwóch opakowań tej samej marki lub tego samego rodzaju kawy.
Nawet kilkadziesiąt złotych oszczędności na jednych zakupach
Wysokość rabatu zależy od cen wybranych produktów.
Przykładowo, jeżeli klient kupi dwa opakowania kawy po 50 zł każde, bez promocji zapłaciłby 100 zł.
Dzięki sobotniej akcji drugi produkt będzie kosztował 20 zł, a całkowity rachunek wyniesie 70 zł.
Oszczędność wyniesie więc 30 zł.
Jeszcze większą różnicę można uzyskać przy zakupie droższych kaw.
Przykładowo dwa opakowania kosztujące po 80 zł oznaczają standardowo wydatek 160 zł. Przy 60-procentowym rabacie na drugie opakowanie klient zapłaci 112 zł, oszczędzając 48 zł.
Są to przykładowe wyliczenia. Ostateczna kwota zależy od cen produktów dostępnych w wybranym sklepie.
Można łączyć znane marki. Jest jednak ważny szczegół
Jedną z największych zalet sobotniej promocji jest możliwość dowolnego łączenia różnych kaw.
Klient może na przykład wybrać kawę ziarnistą jednej marki oraz rozpuszczalną innego producenta.
Trzeba jednak pamiętać, że rabat zostanie naliczony na drugi, tańszy produkt.
Jeśli jedno opakowanie kosztuje 60 zł, a drugie 30 zł, obniżka 60 procent będzie dotyczyć tego tańszego.
W takim przypadku zamiast 90 zł klient zapłaci 72 zł.
Dlatego największą procentową oszczędność na całym koszyku można uzyskać przy zakupie dwóch kaw o podobnej cenie.
Uwaga na limit. Nie każdy kupi dowolną liczbę opakowań
Lidl wprowadził ograniczenie dotyczące zakupów promocyjnych.
Zgodnie z gazetką limit wynosi cztery opakowania na jeden kupon.
Oznacza to, że w ramach jednego kuponu można skorzystać z rabatu na maksymalnie dwa tańsze produkty przy zakupie czterech kaw.
Aby otrzymać zniżkę, trzeba aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus przed dokonaniem zakupów.
Samo posiadanie aplikacji nie wystarczy, jeśli kupon nie zostanie uruchomiony.
Przy kasie należy zeskanować kartę Lidl Plus, aby rabat mógł zostać naliczony zgodnie z warunkami oferty.
Kawa na zapas? Warto zwrócić uwagę na datę i opakowanie
Kawa należy do produktów, które można przechowywać stosunkowo długo, dlatego jednodniowa promocja może zainteresować osoby planujące większe zakupy.
Warto jednak sprawdzić datę minimalnej trwałości i sposób przechowywania wskazany przez producenta.
Po otwarciu opakowania kawa stopniowo traci intensywność aromatu. Dotyczy to szczególnie kawy mielonej, która ma większą powierzchnię kontaktu z powietrzem.
Najlepiej przechowywać ją w suchym, chłodnym miejscu, z dala od wilgoci i intensywnych zapachów.
Promocja może być również okazją do kupienia kawy dla osób przygotowujących spotkania rodzinne lub zaopatrujących niewielkie biura.
Lidl daje tylko jeden dzień. Promocja kończy się w sobotę
Akcja obejmująca wszystkie kawy została zaplanowana wyłącznie na sobotę, 17 października 2026 roku.
Klienci zainteresowani zakupem powinni pamiętać o aktywowaniu kuponu oraz limicie czterech opakowań.
Warto również sprawdzić aktualne ceny na półkach, ponieważ od nich będzie zależeć końcowa oszczędność.
Najważniejsze zasady promocji to 60 procent rabatu na drugi, tańszy produkt, możliwość dowolnego łączenia kaw oraz limit czterech opakowań na kupon Lidl Plus. Oferta obowiązuje tylko przez jeden dzień – w sobotę 17 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.