W sobotę wielka akcja w Lidlu! Ceny spadną nawet o 57 procent. Klienci mogą ruszyć po zapasy
Lidl przygotował wyjątkową ofertę na sobotę, 17 października. Tylko przez jeden dzień klienci będą mogli skorzystać z dużych obniżek cen produktów, które regularnie trafiają na polskie stoły. Jeden z popularnych owoców potanieje aż o 57 procent, a mięso zostanie przecenione o 41 procent. To okazja do zrobienia większych zakupów przed niedzielnym obiadem. Trzeba jednak pamiętać o ważnym warunku — najniższe ceny wymagają aktywowania kuponów w aplikacji Lidl Plus.
W sobotę w sklepach Lidl ruszy kolejna odsłona akcji „Tania Sobota”. Sieć przygotowała promocje obejmujące podstawowe produkty spożywcze, które mogą zainteresować zarówno rodziny planujące weekendowe posiłki, jak i osoby szukające sposobów na ograniczenie codziennych wydatków.
Największe obniżki dotyczą świeżego mięsa oraz owoców. Obie promocje będą obowiązywać wyłącznie 17 października 2026 roku.
Lidl mocno obniża ceny mięsa. Kilogram za 19,99 zł
Jedną z głównych propozycji sobotniej gazetki jest indyk — filet z piersi XXL, dostępny na stoisku mięsnym.
Cena promocyjna wyniesie 19,99 zł za kilogram. Przed obniżką mięso kosztowało 33,99 zł za kilogram.
Oznacza to rabat wynoszący 41 procent.
Na każdym kilogramie klienci mogą zaoszczędzić 14 zł względem ceny przed promocją.
Przy zakupie 3 kilogramów indyka rachunek wyniesie 59,97 zł zamiast 101,97 zł. Różnica to aż 42 zł.
To propozycja dla osób przygotowujących większe rodzinne obiady lub planujących porcjowanie mięsa na kolejne dni.
Filet z indyka można wykorzystać do kotletów, pieczeni, dań duszonych, makaronów i potraw jednogarnkowych.
Jest ważny limit. Nie każdy kupi dowolną ilość mięsa
Najniższa cena filetu z indyka obowiązuje po aktywowaniu odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Sieć wprowadziła limit wynoszący 3 kilogramy na kupon.
Oznacza to, że przy większych zakupach nie cała ilość mięsa musi zostać objęta promocyjną stawką.
Warto również sprawdzić wagę opakowania, ponieważ produkt oferowany jest w większym formacie XXL.
Przed podejściem do kasy należy upewnić się, że kupon został aktywowany, a po zakupie sprawdzić prawidłowość naliczonego rabatu.
Banany przecenione o 57 procent. Cena spadnie poniżej 3 zł
Druga duża promocja dotyczy bananów sprzedawanych luzem.
W sobotę kilogram owoców będzie kosztował zaledwie 2,99 zł.
To znaczna obniżka w porównaniu z ceną 6,99 zł, wskazaną w gazetce przed promocją.
Różnica wynosi 4 zł na każdym kilogramie, czyli około 57 procent.
Przy zakupie 2 kilogramów bananów klient zapłaci 5,98 zł zamiast 13,98 zł.
Oszczędność wyniesie więc 8 zł.
Banany są popularnym dodatkiem do śniadań, owsianek, koktajli i domowych wypieków, dlatego promocja może zainteresować osoby przygotowujące posiłki dla całej rodziny.
Uwaga na kupon. Obowiązuje ograniczenie zakupów
Podobnie jak w przypadku mięsa, promocyjna cena bananów dostępna jest po aktywowaniu kuponu Lidl Plus.
Limit wynosi 2 kilogramy na kupon.
Klienci, którzy planują kupić większą ilość owoców, powinni pamiętać, że po przekroczeniu limitu kolejne kilogramy mogą zostać naliczone w innej cenie.
Warto również rozważyć rzeczywiste potrzeby gospodarstwa domowego. Banany dojrzewają stosunkowo szybko, dlatego kupowanie zbyt dużej ilości może prowadzić do marnowania żywności.
Dojrzałe owoce można wykorzystać do przygotowania ciasta bananowego, placuszków lub zamrozić po obraniu, aby później dodawać je do koktajli.
Wielkie obniżki tylko przez jeden dzień
Akcja „Tania Sobota” została zaplanowana na 17 października 2026 roku.
Oznacza to, że klienci będą mieli tylko jeden dzień na skorzystanie z przedstawionych obniżek.
Najważniejsze zasady sobotnich promocji to:
- Filet z piersi indyka XXL — 19,99 zł/kg, rabat 41 procent, limit 3 kg na kupon.
- Banany luzem — 2,99 zł/kg, rabat 57 procent, limit 2 kg na kupon.
- Obie oferty wymagają aktywowania kuponów w aplikacji Lidl Plus.
Warto pamiętać, że dostępność produktów może zależeć od zapasów konkretnego sklepu.
Sobotnia oferta Lidla pozwala zaoszczędzić na zakupach produktów codziennego użytku. Największy rabat sięga 57 procent, ale obowiązuje tylko 17 października. Osoby planujące większe zakupy powinny wcześniej aktywować kupony i sprawdzić limity.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.