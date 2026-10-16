Zacznie się rano w piątek! Wielka promocja w Biedronce. Klienci mogą ruszyć po zapasy
Już w piątek, 16 października, w Biedronce rozpocznie się wielka akcja promocyjna, która może przyciągnąć klientów planujących większe zakupy na weekend. Sieć przygotowała znaczącą obniżkę ceny jednego z najpopularniejszych rodzajów mięsa. Rabat wyniesie aż 37 procent, a kilogram będzie kosztował mniej niż 10 złotych. Trzeba jednak pamiętać o ważnym warunku. Najniższa cena dostępna będzie tylko z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Piątkowe zakupy w Biedronce mogą okazać się wyjątkowo korzystne dla osób przygotowujących rodzinne obiady. Sieć zdecydowała się na dwudniową promocję obejmującą mięso, które w wielu polskich domach regularnie pojawia się na stołach.
Oferta rozpocznie się 16 października i potrwa jedynie do soboty 17 października 2026 roku.
Od piątku wielka obniżka w Biedronce. Kilogram za 9,99 zł
Najważniejszym produktem objętym promocją jest schab wieprzowy bez kości marki Kraina Mięs, pakowany próżniowo.
Jego cena spadnie z 15,95 zł do 9,99 zł za kilogram. To obniżka wynosząca 37 procent.
Oznacza to, że na każdym kilogramie można zaoszczędzić 5,96 zł względem ceny podanej przed obniżką.
Przy zakupie 3 kilogramów mięsa klient zapłaci 29,97 zł zamiast 47,85 zł. Różnica wyniesie 17,88 zł.
Dla większej rodziny, która regularnie przygotowuje obiady w domu, taka promocja może być okazją do ograniczenia wydatków.
Biedronka zachęca do większych zakupów. Można zapełnić zamrażarkę
Schab wieprzowy należy do popularnych produktów wykorzystywanych w polskiej kuchni.
Można z niego przygotować tradycyjne kotlety schabowe, pieczeń, roladki, dania duszone oraz mięso do sosów.
Osoby planujące obiady na kilka dni mogą podzielić większy kawałek schabu na porcje i część zamrozić.
Ważne jednak, aby mięso przeznaczone do późniejszego wykorzystania odpowiednio zabezpieczyć i przechowywać w wymaganej temperaturze.
Przed zakupem większej ilości warto także sprawdzić datę przydatności do spożycia oraz warunki przechowywania podane na opakowaniu.
Uwaga na ważny limit. Nie każdy zapłaci 9,99 zł
Choć cena promocyjna wygląda bardzo atrakcyjnie, Biedronka wprowadziła kilka warunków.
Aby kupić schab za 9,99 zł za kilogram, należy skorzystać z karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci.
Bez karty lub po przekroczeniu limitu cena wyniesie 12,99 zł za kilogram.
Oznacza to, że klienci, którzy nie skorzystają z programu lojalnościowego, nadal zapłacą mniej niż przed promocją, ale nie otrzymają najwyższego rabatu.
Sieć ustaliła również dzienny limit wynoszący 5 kilogramów na kartę Moja Biedronka.
Przy zakupach warto więc zwrócić uwagę na wagę opakowań, zwłaszcza że mięso jest sprzedawane w większych kawałkach pakowanych próżniowo.
Promocja tylko w wybranych sklepach
Jest jeszcze jeden ważny szczegół.
Zgodnie z informacją zamieszczoną w ofercie akcja będzie dostępna w sklepach Biedronka bez lady tradycyjnej.
Oznacza to, że klienci powinni sprawdzić dostępność produktu w swojej placówce, szczególnie jeśli planują zakupy większej ilości mięsa.
Biedronka nie gwarantuje jednak, że każdy sklep będzie dysponował identycznym zapasem promocyjnego asortymentu.
Tylko piątek i sobota. Potem koniec promocji
Akcja rozpocznie się w piątek, 16 października, i potrwa do soboty, 17 października.
Klienci mają więc zaledwie dwa dni na skorzystanie z najniższej ceny.
Promocja może być szczególnie interesująca przed weekendem, kiedy wiele rodzin planuje większe zakupy i przygotowanie niedzielnych obiadów.
Najważniejsze informacje to cena 9,99 zł za kilogram schabu bez kości, rabat 37 procent oraz dzienny limit 5 kilogramów na kartę Moja Biedronka. Bez karty lub po przekroczeniu limitu kilogram będzie kosztował 12,99 zł. Oferta obowiązuje wyłącznie 16 i 17 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.