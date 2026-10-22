Od piątku klienci ruszą do Lidla. Masło za 2,49 zł i mięso niemal 40 proc. taniej. Jest jeden warunek

22 października 2026 18:30 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl przygotował dwudniową promocję, która może zainteresować tysiące klientów planujących weekendowe zakupy. Od piątku, 23 października, masło ekstra o zawartości 83 proc. tłuszczu będzie można kupić za zaledwie 2,49 zł. Sieć obniża również cenę polskiego fileta z piersi kurczaka do 14,99 zł za kilogram. Rabaty są znaczące, ale nie wszyscy skorzystają z nich automatycznie. Trzeba pamiętać o aplikacji Lidl Plus, aktywacji kuponów i limitach zakupowych.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w pigułce

Lidl rusza z mocnymi promocjami. Tylko w piątek i sobotę

W piątek, 23 października 2026 roku, w sklepach sieci Lidl rozpocznie się kolejna akcja promocyjna na popularne produkty spożywcze.

Zobacz również:

Tym razem największą uwagę przyciągają dwa artykuły, które regularnie trafiają do koszyków polskich rodzin: masło i mięso drobiowe.

Promocje obowiązują tylko przez dwa dni, do soboty 24 października włącznie.

Oba produkty zostały objęte dużymi obniżkami, jednak skorzystanie z najniższych cen wymaga spełnienia warunków określonych przez sieć.

Masło za 2,49 zł. Lidl obniża cenę o połowę

Jedną z najciekawszych ofert jest masło ekstra marki Pilos, o zawartości 83 proc. tłuszczu, sprzedawane w opakowaniach po 200 gramów.

Regularna cena produktu wskazana w promocji wynosi 4,99 zł za kostkę.

Zobacz również:

Od piątku, przy zakupie trzech opakowań i skorzystaniu z odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus, cena jednej kostki spada do 2,49 zł.

Oznacza to rabat wynoszący 50 procent.

Za trzy kostki masła o łącznej wadze 600 gramów klient zapłaci 7,47 zł zamiast 14,97 zł.

To różnica 7,50 zł na jednym zestawie.

Masło jest jednym z najczęściej wykorzystywanych produktów w polskiej kuchni. Przydaje się do kanapek, smażenia, pieczenia ciast i przygotowywania domowych wypieków.

W okresie jesiennym, kiedy wiele osób częściej przygotowuje drożdżówki, cynamonki i ciasta, taka promocja może szczególnie zainteresować klientów.

Jest limit. Nie każdy kupi dowolną liczbę kostek

Promocja na masło ma określone zasady.

Aby zapłacić 2,49 zł za opakowanie, trzeba kupić trzy kostki i aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.

Sieć wprowadziła limit trzech opakowań na jeden kupon.

Oznacza to, że promocyjna cena dotyczy maksymalnie trzech kostek masła na kupon, a nie nieograniczonej liczby produktów.

Przed zakupami warto więc sprawdzić, czy kupon jest dostępny i został prawidłowo aktywowany.

Filet z kurczaka za 14,99 zł. Obniżka aż o 39 procent

Drugą dużą promocją jest polski kurczak — filety z piersi marki Rzeźnik, w opakowaniach XXL.

Od 23 do 24 października kilogram mięsa będzie kosztował 14,99 zł, pod warunkiem skorzystania z kuponu w aplikacji Lidl Plus.

Cena regularna wskazana w ofercie wynosi 24,80 zł za kilogram.

Oznacza to obniżkę o 9,81 zł na każdym kilogramie, czyli o około 39 procent.

Dla czteroosobowej rodziny, która regularnie przygotowuje obiady z mięsa drobiowego, różnica może być odczuwalna.

Przykładowo zakup dwóch kilogramów filetów w promocyjnej cenie oznacza wydatek 29,98 zł, zamiast 49,60 zł według ceny przed rabatem.

To oszczędność 19,62 zł.

Lidl wprowadził ograniczenie. Maksymalnie 5 kilogramów

Również promocja na filety z piersi kurczaka została objęta limitem.

Zgodnie z informacjami podanymi w gazetce maksymalna ilość produktu dostępna w promocyjnej cenie wynosi 5 kilogramów na kupon.

Konieczna jest także aktywacja odpowiedniej oferty w aplikacji Lidl Plus.

Oznacza to, że klienci planujący większe zakupy powinni zwrócić uwagę na zasady naliczania rabatu.

W przypadku mięsa istotne jest również przestrzeganie warunków przechowywania. Świeży drób należy transportować i przechowywać w odpowiednio niskiej temperaturze, a produkty przeznaczone do zamrożenia najlepiej zabezpieczyć w szczelnych opakowaniach.

Dwie promocje, które mogą obniżyć rachunek za zakupy

Połączenie obu ofert może przynieść zauważalne oszczędności.

Przykładowy koszyk obejmujący trzy kostki masła i dwa kilogramy filetów z piersi kurczaka kosztowałby w promocji:

  • Trzy kostki masła Pilos po 200 g — 7,47 zł.
  • Dwa kilogramy filetów z piersi kurczaka — 29,98 zł.
  • Łączna kwota zakupów — 37,45 zł.

Według cen sprzed rabatów podanych w gazetce taki sam koszyk kosztowałby 64,57 zł.

Różnica wynosi więc 27,12 zł.

To jednak wyliczenie przykładowe, zakładające spełnienie wszystkich warunków promocji i dostępność produktów.

Kiedy kończą się promocje w Lidlu?

Obie oferty obowiązują od piątku 23 października do soboty 24 października 2026 roku.

Po tym terminie promocyjne ceny mogą przestać obowiązywać.

Klienci powinni pamiętać o trzech najważniejszych zasadach: aktywacji kuponów w aplikacji Lidl Plus, zakupie odpowiedniej liczby produktów oraz przestrzeganiu limitów.

Masło za 2,49 zł i filet z kurczaka za 14,99 zł za kilogram to jedne z mocniej wyróżnionych ofert w najnowszej gazetce sieci. Dla osób planujących weekendowe zakupy mogą być okazją do uzupełnienia lodówki i zamrażarki przy niższych wydatkach.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna