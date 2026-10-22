Od piątku klienci ruszą do Lidla. Masło za 2,49 zł i mięso niemal 40 proc. taniej. Jest jeden warunek
Lidl przygotował dwudniową promocję, która może zainteresować tysiące klientów planujących weekendowe zakupy. Od piątku, 23 października, masło ekstra o zawartości 83 proc. tłuszczu będzie można kupić za zaledwie 2,49 zł. Sieć obniża również cenę polskiego fileta z piersi kurczaka do 14,99 zł za kilogram. Rabaty są znaczące, ale nie wszyscy skorzystają z nich automatycznie. Trzeba pamiętać o aplikacji Lidl Plus, aktywacji kuponów i limitach zakupowych.
Lidl rusza z mocnymi promocjami. Tylko w piątek i sobotę
W piątek, 23 października 2026 roku, w sklepach sieci Lidl rozpocznie się kolejna akcja promocyjna na popularne produkty spożywcze.
Tym razem największą uwagę przyciągają dwa artykuły, które regularnie trafiają do koszyków polskich rodzin: masło i mięso drobiowe.
Promocje obowiązują tylko przez dwa dni, do soboty 24 października włącznie.
Oba produkty zostały objęte dużymi obniżkami, jednak skorzystanie z najniższych cen wymaga spełnienia warunków określonych przez sieć.
Masło za 2,49 zł. Lidl obniża cenę o połowę
Jedną z najciekawszych ofert jest masło ekstra marki Pilos, o zawartości 83 proc. tłuszczu, sprzedawane w opakowaniach po 200 gramów.
Regularna cena produktu wskazana w promocji wynosi 4,99 zł za kostkę.
Od piątku, przy zakupie trzech opakowań i skorzystaniu z odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus, cena jednej kostki spada do 2,49 zł.
Oznacza to rabat wynoszący 50 procent.
Za trzy kostki masła o łącznej wadze 600 gramów klient zapłaci 7,47 zł zamiast 14,97 zł.
To różnica 7,50 zł na jednym zestawie.
Masło jest jednym z najczęściej wykorzystywanych produktów w polskiej kuchni. Przydaje się do kanapek, smażenia, pieczenia ciast i przygotowywania domowych wypieków.
W okresie jesiennym, kiedy wiele osób częściej przygotowuje drożdżówki, cynamonki i ciasta, taka promocja może szczególnie zainteresować klientów.
Jest limit. Nie każdy kupi dowolną liczbę kostek
Promocja na masło ma określone zasady.
Aby zapłacić 2,49 zł za opakowanie, trzeba kupić trzy kostki i aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
Sieć wprowadziła limit trzech opakowań na jeden kupon.
Oznacza to, że promocyjna cena dotyczy maksymalnie trzech kostek masła na kupon, a nie nieograniczonej liczby produktów.
Przed zakupami warto więc sprawdzić, czy kupon jest dostępny i został prawidłowo aktywowany.
Filet z kurczaka za 14,99 zł. Obniżka aż o 39 procent
Drugą dużą promocją jest polski kurczak — filety z piersi marki Rzeźnik, w opakowaniach XXL.
Od 23 do 24 października kilogram mięsa będzie kosztował 14,99 zł, pod warunkiem skorzystania z kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Cena regularna wskazana w ofercie wynosi 24,80 zł za kilogram.
Oznacza to obniżkę o 9,81 zł na każdym kilogramie, czyli o około 39 procent.
Dla czteroosobowej rodziny, która regularnie przygotowuje obiady z mięsa drobiowego, różnica może być odczuwalna.
Przykładowo zakup dwóch kilogramów filetów w promocyjnej cenie oznacza wydatek 29,98 zł, zamiast 49,60 zł według ceny przed rabatem.
To oszczędność 19,62 zł.
Lidl wprowadził ograniczenie. Maksymalnie 5 kilogramów
Również promocja na filety z piersi kurczaka została objęta limitem.
Zgodnie z informacjami podanymi w gazetce maksymalna ilość produktu dostępna w promocyjnej cenie wynosi 5 kilogramów na kupon.
Konieczna jest także aktywacja odpowiedniej oferty w aplikacji Lidl Plus.
Oznacza to, że klienci planujący większe zakupy powinni zwrócić uwagę na zasady naliczania rabatu.
W przypadku mięsa istotne jest również przestrzeganie warunków przechowywania. Świeży drób należy transportować i przechowywać w odpowiednio niskiej temperaturze, a produkty przeznaczone do zamrożenia najlepiej zabezpieczyć w szczelnych opakowaniach.
Dwie promocje, które mogą obniżyć rachunek za zakupy
Połączenie obu ofert może przynieść zauważalne oszczędności.
Przykładowy koszyk obejmujący trzy kostki masła i dwa kilogramy filetów z piersi kurczaka kosztowałby w promocji:
- Trzy kostki masła Pilos po 200 g — 7,47 zł.
- Dwa kilogramy filetów z piersi kurczaka — 29,98 zł.
- Łączna kwota zakupów — 37,45 zł.
Według cen sprzed rabatów podanych w gazetce taki sam koszyk kosztowałby 64,57 zł.
Różnica wynosi więc 27,12 zł.
To jednak wyliczenie przykładowe, zakładające spełnienie wszystkich warunków promocji i dostępność produktów.
Kiedy kończą się promocje w Lidlu?
Obie oferty obowiązują od piątku 23 października do soboty 24 października 2026 roku.
Po tym terminie promocyjne ceny mogą przestać obowiązywać.
Klienci powinni pamiętać o trzech najważniejszych zasadach: aktywacji kuponów w aplikacji Lidl Plus, zakupie odpowiedniej liczby produktów oraz przestrzeganiu limitów.
Masło za 2,49 zł i filet z kurczaka za 14,99 zł za kilogram to jedne z mocniej wyróżnionych ofert w najnowszej gazetce sieci. Dla osób planujących weekendowe zakupy mogą być okazją do uzupełnienia lodówki i zamrażarki przy niższych wydatkach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.