Wielka wyprzedaż w Rossmannie! Kosmetyki za 49 groszy. Klienci przecierają oczy ze zdumienia
Takich cen trudno nie zauważyć. W Rossmannie pojawiły się kosmetyki przecenione do zaledwie 49 groszy za sztukę. Wśród produktów objętych wyprzedażą znalazły się kolorowe, brokatowe zakreślacze marki L’amour Paris, które mogą zainteresować miłośniczki makijażu i osoby poszukujące kosmetycznych okazji. Zdjęcia wykonane w jednej z drogerii pokazują cenę, która jest niższa niż koszt wielu codziennych drobiazgów. Jest jednak ważny szczegół dotyczący dostępności produktów.
Wielka wyprzedaż w Rossmannie. Kosmetyk kosztuje zaledwie 49 groszy
Klienci odwiedzający drogerie Rossmann mogą natrafić na wyjątkowo niskie ceny produktów oznaczonych jako wyprzedażowe.
Na zdjęciach wykonanych przy sklepowym czytniku cen widoczny jest produkt marki Interdruk L’amour Paris, opisany jako brokatowy zakreślacz dostępny w różnych kolorach.
Przy produkcie pojawia się żółte oznaczenie „WYPRZEDAŻ” oraz cena wynosząca zaledwie 0,49 zł za sztukę.
To mniej niż 50 groszy za produkt.
Na ekranie zaprezentowano dwa warianty kolorystyczne — różowy i fioletowy. Oba zostały oznaczone tą samą ceną.
Tak niska kwota może zwrócić uwagę klientów, którzy regularnie przeglądają wyprzedażowe półki w poszukiwaniu niedrogich produktów.
49 groszy za sztukę. Dziesięć produktów kosztowałoby mniej niż 5 zł
Cena wynosząca 49 groszy sprawia, że nawet zakup kilku sztuk oznacza niewielki wydatek.
Przykładowo:
- Jedna sztuka kosztuje 0,49 zł.
- Trzy sztuki kosztują 1,47 zł.
- Pięć sztuk kosztuje 2,45 zł.
- Dziesięć sztuk kosztuje 4,90 zł.
To oczywiście wyliczenia matematyczne, zakładające dostępność odpowiedniej liczby produktów w tej samej cenie.
Nie oznacza to, że wszystkie kosmetyki w Rossmannie zostały przecenione do podobnego poziomu.
Oferta widoczna na zdjęciach dotyczy konkretnego produktu z wyprzedaży.
Kolorowe opakowania przyciągają wzrok. Co można znaleźć na wyprzedaży?
Produkt marki L’amour Paris wyróżnia się intensywnymi kolorami opakowań.
Na udostępnionych zdjęciach widoczne są warianty w odcieniach różu i fioletu, przypominające niewielkie opakowania kosmetyczne.
Warto jednak zwrócić uwagę na opis produktu w systemie sklepowym. Rossmann określa go jako „zakreślacz brokatowy”, co wskazuje na artykuł papierniczy, a nie kosmetyk do makijażu.
Mimo nazwy marki i wyglądu opakowania nie należy używać go na skórze.
Produkt może zainteresować przede wszystkim osoby kompletujące przybory szkolne, biurowe lub materiały do kreatywnych notatek.
Czy cena 49 groszy obowiązuje w każdym Rossmannie?
To ważna informacja dla osób, które chciałyby skorzystać z okazji.
Produkty wyprzedażowe mogą mieć ograniczoną dostępność. Niektóre warianty mogą być oferowane tylko w wybranych drogeriach, do wyczerpania zapasów.
Na ekranie widoczna jest również opcja „Sprawdź dostępność”, pozwalająca zweryfikować, czy dany artykuł można znaleźć w konkretnym sklepie.
Przed wybraniem się na zakupy warto sprawdzić aktualną cenę i dostępność produktu w aplikacji lub na stronie Rossmanna.
Nie ma bowiem gwarancji, że każdy sklep posiada ten sam asortyment wyprzedażowy.
Wyprzedażowe półki warto sprawdzać uważnie
W drogeriach obok regularnych promocji można znaleźć także produkty oznaczone jako wyprzedaż.
W takich przypadkach znaczenie ma nie tylko cena, lecz również dokładna nazwa artykułu, jego przeznaczenie i dostępność.
Szczególnie przy produktach o nietypowym wyglądzie warto przeczytać opis, zamiast sugerować się samym opakowaniem.
Zakreślacz L’amour Paris za 49 groszy pokazuje, że na sklepowych wyprzedażach można znaleźć drobne artykuły w bardzo niskich cenach.
Jedno jest pewne: cena 0,49 zł widoczna na sklepowym ekranie zwraca uwagę. Osoby zainteresowane zakupem powinny jednak wcześniej sprawdzić, czy produkt jest nadal dostępny w wybranej drogerii.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.