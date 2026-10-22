Wielka wyprzedaż w Rossmannie! Kosmetyki za 49 groszy. Klienci przecierają oczy ze zdumienia

22 października 2026 19:05 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Takich cen trudno nie zauważyć. W Rossmannie pojawiły się kosmetyki przecenione do zaledwie 49 groszy za sztukę. Wśród produktów objętych wyprzedażą znalazły się kolorowe, brokatowe zakreślacze marki L’amour Paris, które mogą zainteresować miłośniczki makijażu i osoby poszukujące kosmetycznych okazji. Zdjęcia wykonane w jednej z drogerii pokazują cenę, która jest niższa niż koszt wielu codziennych drobiazgów. Jest jednak ważny szczegół dotyczący dostępności produktów.

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Fot. Warszawa w Pigułce.

Wielka wyprzedaż w Rossmannie. Kosmetyk kosztuje zaledwie 49 groszy

Klienci odwiedzający drogerie Rossmann mogą natrafić na wyjątkowo niskie ceny produktów oznaczonych jako wyprzedażowe.

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Na zdjęciach wykonanych przy sklepowym czytniku cen widoczny jest produkt marki Interdruk L’amour Paris, opisany jako brokatowy zakreślacz dostępny w różnych kolorach.

Przy produkcie pojawia się żółte oznaczenie „WYPRZEDAŻ” oraz cena wynosząca zaledwie 0,49 zł za sztukę.

To mniej niż 50 groszy za produkt.

Na ekranie zaprezentowano dwa warianty kolorystyczne — różowy i fioletowy. Oba zostały oznaczone tą samą ceną.

Tak niska kwota może zwrócić uwagę klientów, którzy regularnie przeglądają wyprzedażowe półki w poszukiwaniu niedrogich produktów.

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Fot. Warszawa w Pigułce.

49 groszy za sztukę. Dziesięć produktów kosztowałoby mniej niż 5 zł

Cena wynosząca 49 groszy sprawia, że nawet zakup kilku sztuk oznacza niewielki wydatek.

Przykładowo:

  • Jedna sztuka kosztuje 0,49 zł.
  • Trzy sztuki kosztują 1,47 zł.
  • Pięć sztuk kosztuje 2,45 zł.
  • Dziesięć sztuk kosztuje 4,90 zł.

To oczywiście wyliczenia matematyczne, zakładające dostępność odpowiedniej liczby produktów w tej samej cenie.

Nie oznacza to, że wszystkie kosmetyki w Rossmannie zostały przecenione do podobnego poziomu.

Oferta widoczna na zdjęciach dotyczy konkretnego produktu z wyprzedaży.

Kolorowe opakowania przyciągają wzrok. Co można znaleźć na wyprzedaży?

Produkt marki L’amour Paris wyróżnia się intensywnymi kolorami opakowań.

Na udostępnionych zdjęciach widoczne są warianty w odcieniach różu i fioletu, przypominające niewielkie opakowania kosmetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na opis produktu w systemie sklepowym. Rossmann określa go jako „zakreślacz brokatowy”, co wskazuje na artykuł papierniczy, a nie kosmetyk do makijażu.

Mimo nazwy marki i wyglądu opakowania nie należy używać go na skórze.

Produkt może zainteresować przede wszystkim osoby kompletujące przybory szkolne, biurowe lub materiały do kreatywnych notatek.

Czy cena 49 groszy obowiązuje w każdym Rossmannie?

To ważna informacja dla osób, które chciałyby skorzystać z okazji.

Produkty wyprzedażowe mogą mieć ograniczoną dostępność. Niektóre warianty mogą być oferowane tylko w wybranych drogeriach, do wyczerpania zapasów.

Na ekranie widoczna jest również opcja „Sprawdź dostępność”, pozwalająca zweryfikować, czy dany artykuł można znaleźć w konkretnym sklepie.

Przed wybraniem się na zakupy warto sprawdzić aktualną cenę i dostępność produktu w aplikacji lub na stronie Rossmanna.

Nie ma bowiem gwarancji, że każdy sklep posiada ten sam asortyment wyprzedażowy.

Wyprzedażowe półki warto sprawdzać uważnie

W drogeriach obok regularnych promocji można znaleźć także produkty oznaczone jako wyprzedaż.

W takich przypadkach znaczenie ma nie tylko cena, lecz również dokładna nazwa artykułu, jego przeznaczenie i dostępność.

Szczególnie przy produktach o nietypowym wyglądzie warto przeczytać opis, zamiast sugerować się samym opakowaniem.

Zakreślacz L’amour Paris za 49 groszy pokazuje, że na sklepowych wyprzedażach można znaleźć drobne artykuły w bardzo niskich cenach.

Jedno jest pewne: cena 0,49 zł widoczna na sklepowym ekranie zwraca uwagę. Osoby zainteresowane zakupem powinny jednak wcześniej sprawdzić, czy produkt jest nadal dostępny w wybranej drogerii.

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