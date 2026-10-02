Od piątku wielka promocja w Biedronce. Arbuzy za pół ceny. Akcja potrwa tylko dwa dni

2 października 2026 06:26 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka szykuje na piątek kolejną bardzo mocną promocję. Tym razem sieć przecenia wszystkie arbuzy sprzedawane na wagę. Zgodnie z zapowiedzią mają być minimum 50 proc. tańsze. Oferta ruszy w piątek 2 października i potrwa tylko do soboty 3 października.

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Fot. Warszawa w pigułce

Wszystkie arbuzy na wagę minimum 50 proc. taniej

To może być jedna z ciekawszych weekendowych promocji Biedronki. Sieć zapowiada dużą przecenę całej kategorii produktów.

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Wszystkie arbuzy sprzedawane na wagę mają kosztować minimum 50 proc. mniej.

Oznacza to, że cena zostanie obniżona przynajmniej o połowę względem ceny wskazanej przed promocją dla danego produktu. Konkretne ceny poszczególnych arbuzów klienci powinni sprawdzić na etykietach cenowych w sklepach.

Promocja zacznie się w piątek

Na zakupy nie będzie jednak dużo czasu. Akcja została zaplanowana zaledwie na dwa dni:

od piątku 2 października do soboty 3 października.

To właśnie krótki czas obowiązywania promocji może sprawić, że osoby planujące zakup arbuzów będą chciały zrobić zakupy jeszcze przed końcem tygodnia.

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Nie jeden produkt, ale wszystkie arbuzy na wagę

Najważniejszym elementem tej akcji jest jej zakres. Z materiału promocyjnego wynika, że obniżką zostały objęte wszystkie arbuzy na wagę, a nie wyłącznie jeden konkretny rodzaj.

Sieć deklaruje przy tym minimum 50 proc. obniżki.

Jeżeli więc dany arbuz przed promocją kosztowałby przykładowo 6 zł za kilogram, przecena o dokładnie 50 proc. oznaczałaby cenę 3 zł/kg. W przypadku większej obniżki cena byłaby jeszcze niższa. To jedynie przykład obliczenia — rzeczywistą cenę trzeba sprawdzić w konkretnym sklepie.

Biedronka zaznacza ważny szczegół

Na materiale reklamowym znajduje się informacja:

„Sprawdź promocję na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie”.

To istotne, ponieważ dokładna cena może zależeć od konkretnego rodzaju arbuza objętego ofertą. Hasło „minimum 50 proc. taniej” oznacza natomiast, że deklarowana obniżka ma wynosić co najmniej połowę ceny.

Jak zwykle w przypadku krótkich promocji dostępność konkretnych produktów może również zależeć od zapasów danego sklepu.

Tylko piątek i sobota

Promocja może zainteresować zwłaszcza osoby, które kupują całe, duże arbuzy. Przy produkcie sprzedawanym na kilogramy obniżenie ceny o połowę robi wyraźną różnicę w cenie całego owocu.

Akcja rozpocznie się 2 października i zakończy już 3 października. Biedronka zapowiada minimum 50 proc. rabatu na wszystkie arbuzy sprzedawane na wagę.

W praktyce można więc mówić o arbuzach co najmniej za pół ceny. Przed włożeniem produktu do koszyka warto jednak spojrzeć na etykietę w konkretnym sklepie — właśnie tam Biedronka wskazuje dokładną cenę obowiązującą dla danego rodzaju arbuza.

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