Od piątku wielka promocja w Biedronce. Arbuzy za pół ceny. Akcja potrwa tylko dwa dni
Biedronka szykuje na piątek kolejną bardzo mocną promocję. Tym razem sieć przecenia wszystkie arbuzy sprzedawane na wagę. Zgodnie z zapowiedzią mają być minimum 50 proc. tańsze. Oferta ruszy w piątek 2 października i potrwa tylko do soboty 3 października.
Wszystkie arbuzy na wagę minimum 50 proc. taniej
To może być jedna z ciekawszych weekendowych promocji Biedronki. Sieć zapowiada dużą przecenę całej kategorii produktów.
Wszystkie arbuzy sprzedawane na wagę mają kosztować minimum 50 proc. mniej.
Oznacza to, że cena zostanie obniżona przynajmniej o połowę względem ceny wskazanej przed promocją dla danego produktu. Konkretne ceny poszczególnych arbuzów klienci powinni sprawdzić na etykietach cenowych w sklepach.
Promocja zacznie się w piątek
Na zakupy nie będzie jednak dużo czasu. Akcja została zaplanowana zaledwie na dwa dni:
od piątku 2 października do soboty 3 października.
To właśnie krótki czas obowiązywania promocji może sprawić, że osoby planujące zakup arbuzów będą chciały zrobić zakupy jeszcze przed końcem tygodnia.
Nie jeden produkt, ale wszystkie arbuzy na wagę
Najważniejszym elementem tej akcji jest jej zakres. Z materiału promocyjnego wynika, że obniżką zostały objęte wszystkie arbuzy na wagę, a nie wyłącznie jeden konkretny rodzaj.
Sieć deklaruje przy tym minimum 50 proc. obniżki.
Jeżeli więc dany arbuz przed promocją kosztowałby przykładowo 6 zł za kilogram, przecena o dokładnie 50 proc. oznaczałaby cenę 3 zł/kg. W przypadku większej obniżki cena byłaby jeszcze niższa. To jedynie przykład obliczenia — rzeczywistą cenę trzeba sprawdzić w konkretnym sklepie.
Biedronka zaznacza ważny szczegół
Na materiale reklamowym znajduje się informacja:
„Sprawdź promocję na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie”.
To istotne, ponieważ dokładna cena może zależeć od konkretnego rodzaju arbuza objętego ofertą. Hasło „minimum 50 proc. taniej” oznacza natomiast, że deklarowana obniżka ma wynosić co najmniej połowę ceny.
Jak zwykle w przypadku krótkich promocji dostępność konkretnych produktów może również zależeć od zapasów danego sklepu.
Tylko piątek i sobota
Promocja może zainteresować zwłaszcza osoby, które kupują całe, duże arbuzy. Przy produkcie sprzedawanym na kilogramy obniżenie ceny o połowę robi wyraźną różnicę w cenie całego owocu.
Akcja rozpocznie się 2 października i zakończy już 3 października. Biedronka zapowiada minimum 50 proc. rabatu na wszystkie arbuzy sprzedawane na wagę.
W praktyce można więc mówić o arbuzach co najmniej za pół ceny. Przed włożeniem produktu do koszyka warto jednak spojrzeć na etykietę w konkretnym sklepie — właśnie tam Biedronka wskazuje dokładną cenę obowiązującą dla danego rodzaju arbuza.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.