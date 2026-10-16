Od piątku wielka promocja w Biedronce! Klienci dostaną dwa produkty gratis. Zostały tylko dwa dni
Biedronka ruszyła z kolejną dużą akcją promocyjną. Od piątku 16 października klienci mogą korzystać z oferty „2+2 gratis” na produkty dwóch popularnych marek. Wystarczy kupić cztery artykuły, aby za dwa najtańsze nie płacić. Oferta może szczególnie zainteresować rodziny z dziećmi, ale obowiązuje ważny limit. Promocja zakończy się już w sobotę 17 października, a do uzyskania rabatu potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
W Biedronce rozpoczęły się weekendowe promocje, dzięki którym klienci mogą uzupełnić domowe zapasy i ograniczyć wydatki na codzienne zakupy.
Tym razem sieć przygotowała ofertę na jogurty i desery mleczne, które regularnie pojawiają się w koszykach zakupowych Polaków.
Co istotne, nie trzeba wybierać czterech identycznych produktów. Biedronka pozwala dowolnie łączyć artykuły objęte akcją.
Biedronka rozdaje dwa produkty gratis. Promocja już wystartowała
Od piątku 16 października do soboty 17 października klienci mogą skorzystać z promocji „2+2 gratis” na wszystkie produkty Jogobella i Monte.
Oferta obejmuje artykuły obu marek dostępne w sprzedaży i objęte akcją.
Oznacza to, że do koszyka można włożyć różne rodzaje jogurtów i deserów, a następnie skorzystać z rabatu przy zakupie czterech sztuk.
Najważniejsza zasada jest prosta: dwa najtańsze produkty z czterech zakupionych zostaną objęte stuprocentowym rabatem.
Nie ma obowiązku kupowania jednego smaku ani wybierania produktów tylko jednego producenta.
Dzięki możliwości dowolnego mieszania można połączyć artykuły Jogobella i Monte podczas jednych zakupów.
Nawet 50 procent oszczędności. Tak działa rabat
Największą procentową korzyść można uzyskać przy zakupie produktów o identycznych cenach.
Przykładowo, jeżeli cztery wybrane jogurty lub desery kosztują po 3 zł, standardowy rachunek wyniósłby 12 zł.
W ramach promocji klient zapłaci 6 zł.
Oznacza to oszczędność 6 zł, czyli połowę pierwotnej wartości zakupów.
Jeżeli produkty mają różne ceny, rabat zostanie naliczony na dwa najtańsze artykuły.
Przykładowo przy zakupie produktów za 5 zł, 4 zł, 3 zł i 2 zł, klient zapłaci 9 zł zamiast 14 zł.
Rzeczywista procentowa obniżka będzie więc zależała od wybranego zestawu.
Warto pamiętać, że są to przykładowe kalkulacje, a nie ceny konkretnych produktów podane przez Biedronkę.
Uwaga na limit. Nie można kupować bez ograniczeń
Sieć wprowadziła ograniczenie liczby produktów objętych promocją.
Dzienny limit wynosi cztery sztuki na kartę Moja Biedronka.
W ramach tej liczby maksymalnie dwa najtańsze produkty można otrzymać gratis.
Oznacza to, że jedna osoba korzystająca z tej samej karty nie może wielokrotnie powtarzać promocyjnego zestawu bez ograniczeń w ciągu jednego dnia.
Przed dokonaniem zakupów warto sprawdzić także warunek dotyczący użycia karty lojalnościowej.
Akcja jest przeznaczona dla klientów korzystających z karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Bez jej użycia przy kasie rabat nie zostanie naliczony zgodnie z zasadami promocji.
Na paragonie może pojawić się inna cena. Jest wyjaśnienie
Biedronka informuje, że rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne.
To ważna informacja dla osób, które po zakupach sprawdzają paragon.
W praktyce nie muszą się na nim pojawić dwa produkty z ceną 0 zł.
Zamiast tego kwota obniżki może zostać podzielona między wszystkie cztery zakupione artykuły.
Łączna oszczędność powinna jednak odpowiadać zasadzie przyznania dwóch najtańszych produktów gratis.
Dlatego przy sprawdzaniu paragonu należy zwrócić uwagę na całkowitą wartość naliczonego rabatu, a nie wyłącznie cenę pojedynczego opakowania.
Popularne produkty na weekend. Rodziny mogą uzupełnić zapasy
Jogurty i desery mleczne należą do produktów często wybieranych na śniadanie, podwieczorek lub jako przekąska.
Promocja może więc zainteresować rodziców przygotowujących posiłki dla dzieci oraz osoby regularnie kupujące produkty mleczne.
Możliwość mieszania smaków i rodzajów pozwala dopasować zakupy do preferencji domowników.
Warto jednak pamiętać, że produkty chłodzone mają określoną datę przydatności do spożycia i wymagają odpowiednich warunków przechowywania.
Przed zakupem większej liczby opakowań dobrze jest sprawdzić oznaczenia na etykietach.
Promocja zakończy się w sobotę. Warto pamiętać o warunkach
Oferta Biedronki obowiązuje przez dwa dni – 16 i 17 października 2026 roku.
Klienci zainteresowani rabatem powinni zwrócić uwagę na dostępność wybranych produktów w konkretnych sklepach.
Najważniejsze warunki są następujące:
- Promocja obejmuje wszystkie produkty Jogobella i Monte.
- Przy zakupie czterech sztuk dwa najtańsze produkty są gratis.
- Można dowolnie łączyć różne produkty objęte ofertą.
- Limit wynosi cztery sztuki dziennie na kartę, w tym maksymalnie dwie gratis.
- Wymagane jest użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka.
- Oferta kończy się w sobotę 17 października.
Biedronka przygotowała promocję, dzięki której przy zakupie czterech produktów Jogobella i Monte można otrzymać dwa najtańsze gratis. W przypadku wyboru artykułów o tej samej cenie oszczędność wynosi 50 procent. Akcja potrwa tylko do soboty i jest objęta dziennym limitem zakupowym.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.