Od piątku wyłączenia prądu na Mazowszu. W wielu miejscach energii nie będzie przez kilka godzin
Mieszkańcy wielu miejscowości na Mazowszu powinni przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Już w piątek 2 października prąd zostanie czasowo wyłączony m.in. w Płocku, Ciechanowie, Pruszkowie, Kobyłce, Markach, Zielonce, Izabelinie, Truskawiu i Ożarowie Mazowieckim. W części lokalizacji przerwy zaplanowano nawet na siedem–osiem godzin. Kolejne wyłączenia pojawiają się w harmonogramach na następne dni.
Wyłączenia zaczynają się już w piątek
Planowane przerwy są związane z pracami przy sieci energetycznej. Nie oznaczają problemów z dostępnością energii w całym województwie ani zapowiedzi masowego blackoutu.
Lista na piątek 2 października jest jednak obszerna.
W samym Płocku przerwa obejmie m.in. odbiorców przy ulicach Benedykta Dybowskiego, Dobrzyńskiej, dr. Judyma, Jędrzeja Śniadeckiego, Medycznej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Traktowej i Tytusa Chałubińskiego. Wyłączenie zaplanowano w godzinach 8:00–16:00.
To oznacza nawet osiem godzin bez zasilania.
Ciechanów i okolice. Przerwy od rana
W Ciechanowie wyłączenie zaplanowano od 9:00 do 12:30. Dotyczy ono odbiorców m.in. przy ulicach Niechodzkiej i Nużewskiej.
W tym samym czasie prądu może zabraknąć również w części Niechodzina. Z kolei w Kondrajcu Pańskim przerwa została zaplanowana od 8:30 aż do 16:30.
Na liście na 2 października znajduje się także Pękowo w powiecie pułtuskim, gdzie przerwa ma potrwać od 8:30 do 14:00.
Duże wyłączenie w rejonie Izabelina
Sporo pozycji pojawia się również w powiecie warszawskim zachodnim.
W piątek od 10:00 do 13:00 planowane są przerwy m.in. w:
Hornówku, Izabelinie, Izabelinie B, Izabelinie C, Mościskach, Sierakowie i Truskawiu.
W Izabelinie C lista obejmuje m.in. ulice Józefa Chłopickiego, Końcową, Zakątną, Orła Białego, Rynkową, Józefata Kuncewicza, 3 Maja, Mariana Langiewicza i Leśną Polanę.
W Truskawiu wskazano m.in. ulice Łabędzią, Sarenki, Parkową, Bocianią, Działkową, Lipkowską, ks. Jerzego Popiełuszki, Kruczą, Lawendową, 3 Maja, Południową i Północną.
Co ciekawe, dla ulic Lawendowej i Północnej w Truskawiu widnieje również kolejne planowane wyłączenie od 20:00 do 23:00.
Ożarów Mazowiecki również na liście
W Ożarowie Mazowieckim przerwa została zaplanowana od 11:00 do 15:00.
Dotyczy m.in. ulic Józefa Sowińskiego, Władysława Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Józefa Hallera i 1 Maja. W tych samych godzinach wyłączenie zaplanowano również w Umiastowie przy ul. Umiastowskiej.
W Dziekanowie Polskim przerwa przy ul. Rolniczej ma potrwać od 11:00 do 16:00.
Pruszków i Michałowice
Planowane prace obejmą także powiat pruszkowski.
2 października od 11:00 do 15:00 przerwy zaplanowano w Pruszkowie i Michałowicach. W Pruszkowie wykaz obejmuje m.in. ulice Duchnicką, Przy Potoku, Węglową, Willową, Ciepłą oraz Żbikowską, a w Michałowicach ul. Rynkową.
Kobyłka, Marki i Zielonka
Po prawej stronie aglomeracji również trzeba przygotować się na przerwy.
W Kobyłce wyłączenie od 11:00 do 15:00 obejmie m.in. ulice Malinową, Podleśną, Szeroką, Marecką, Truskawkową, Jagodową, Spacerową, Niecałą, Jeżynową, Ceramiczną, Serwitucką i Czereśniową.
W Markach na liście znajduje się ul. Środkowa, natomiast w Zielonce ulice Czereśniowa i Wolności. W każdym z tych przypadków podany przedział to 11:00–15:00.
Powiat miński. W niektórych miejscach nawet sześć godzin
Długa lista dotyczy również powiatu mińskiego.
W piątek planowane wyłączenia obejmują Poręby Nowe, Sokóle, Dobre, Kąty-Borucza, Poręby Stare oraz Wólkę Kokosią.
W Dobrem, Kątach-Boruczy, Porębach Nowych, Porębach Starych i Wólce Kokosiej wskazano przedział 11:00–17:00.
W Sokólu przy ul. Leśnej występują w harmonogramie przedziały 10:00–13:00 oraz 13:00–16:00, a dla Poręb Nowych także krótsze okna 10:00–11:00 i 17:00–18:00.
Grodziskie i Żyrardowskie też bez prądu
W powiecie grodziskim w piątek wyłączenia obejmą m.in. Kaski, Chlebnię, Grądy i Henryszew.
W Grądach i Henryszewie przerwa może potrwać od 10:00 do 17:00, czyli siedem godzin. W Kaskach podano godziny 10:00–15:00, a w Chlebni 10:00–13:00.
W powiecie żyrardowskim na 2 października wskazano m.in. Tomaszew, gdzie przerwa ma potrwać od 10:00 do 16:00.
Na aktualnej liście znajdują się ponadto Adamów-Parcel, Adamów-Wieś, Krze Duże i Radziejowice z planowanymi przerwami od 10:00 do 17:00.
Gąbin i Nowy Duninów
W piątek prądu może zabraknąć także w części Gąbina. Przy ulicach Kutnowskiej, Sławoja Składkowskiego i Topolowej zaplanowano przerwę od 8:30 do 14:30.
W Nowym Duninowie część odbiorców ma pozostać bez energii od 9:00 do 12:00.
Wyłączenia nie skończą się w piątek
Harmonogram obejmuje także kolejne dni. Już 5 października planowane prace pojawiają się m.in. w Pruszkowie, Ząbkach, Markach, Zielonce oraz kolejnych miejscowościach powiatów mińskiego, grodziskiego i żyrardowskiego. Następne wyłączenia zaplanowano również na 6, 7, 8 i 9 października.
To nie jest blackout. Przerwy są planowane
To bardzo ważne: mówimy o lokalnych, wcześniej zaplanowanych przerwach technicznych, a nie o nagłym niedoborze energii czy wyłączeniu całego Mazowsza.
Aktualne dane agregujące komunikaty operatorów pokazują obecnie setki planowanych prac w sieci PGE. Serwis podaje również numer 991 jako numer pogotowia energetycznego.
Harmonogram może się zmieniać, dlatego mieszkańcy powinni przed planowaną przerwą ponownie sprawdzić swoją dokładną miejscowość i ulicę w aktualnych komunikatach operatora.
Warto również wcześniej naładować telefon i powerbank, a osoby pracujące z domu powinny zwrócić szczególną uwagę na godziny wyłączeń. W części miejsc na Mazowszu w piątek przerwa może potrwać nawet siedem lub osiem godzin.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.