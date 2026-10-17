Od poniedziałku ALDI rusza z wielką akcją. Ceny niższe nawet o 43 procent! Klienci mają tylko sześć dni

18 października 2026 00:28 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Już w poniedziałek, 19 października, w sklepach ALDI rozpocznie się nowa akcja promocyjna. Sieć przygotowała ofertę pod hasłem „Tanio tydzień zwabi każdego”, a w gazetce zapowiedziano obniżki sięgające 43 procent. Na liście znalazły się produkty spożywcze, artykuły do domu i środki czystości. Czas na skorzystanie z oferty będzie ograniczony.

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Aldi szyld AldiSzyld Fot. Warszawa w Pigułce
Aldi szyld AldiSzyld Fot. Warszawa w Pigułce

ALDI szykuje promocje od poniedziałku. Nawet 43 procent taniej

Nowy tydzień przyniesie kolejną odsłonę promocji w sieci ALDI. Gazetka obowiązująca od 19 do 24 października 2026 roku zapowiada obniżki w wielu kategoriach produktów.

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Szczególną uwagę zwraca hasło „Super okazje aż do 43% taniej”, które znalazło się w zapowiedzi nowego katalogu.

To oznacza, że na wybrane artykuły przewidziano rabaty sięgające niemal połowy ceny regularnej. Nie dotyczy to jednak całego asortymentu.

Nie tylko jedzenie. Na półkach pojawi się więcej produktów

Nowa gazetka ALDI obejmuje zarówno produkty codziennego użytku, jak i asortyment sezonowy.

Klienci będą mogli sprawdzić oferty na artykuły spożywcze i napoje, a także środki czystości oraz produkty higieniczne.

W katalogu znalazły się również akcesoria kuchenne, odzież i artykuły motoryzacyjne.

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Sieć przygotowała ponadto asortyment związany ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, w tym znicze i sztuczne kwiaty.

Powrót smaków z lat 90. ALDI zapowiada specjalną ofertę

Jednym z wyróżników nowej gazetki jest akcja pod hasłem „Podróż do smaków z lat 90”.

To propozycja skierowana do klientów, którzy pamiętają produkty i smaki popularne przed laty.

Oferta tematyczna stanowi uzupełnienie standardowych promocji spożywczych. Szczegółowy wybór produktów warto sprawdzić w aktualnej gazetce przed wizytą w sklepie.

Jest ważny termin. Promocje nie potrwają długo

Nowa gazetka ALDI będzie obowiązywać od poniedziałku 19 października do soboty 24 października 2026 roku.

Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie artykuły sezonowe muszą być dostępne przez cały tydzień. Sieć publikuje również osobne oferty przemysłowe, których daty rozpoczęcia mogą się różnić.

Przed zakupami należy sprawdzić cenę konkretnego produktu, warunki promocji i jego dostępność.

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