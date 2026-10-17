Od poniedziałku mocne cięcie cen w Kauflandzie. Klienci mają tylko trzy dni
Kaufland przygotował nową akcję promocyjną, która rozpocznie się już w poniedziałek, 19 października. Wśród przecenionych produktów znalazły się artykuły codziennego użytku, w tym masło za 2,99 zł i ser w plastrach za 3,49 zł. Na skorzystanie z oferty będą tylko trzy dni. Sprawdzamy, co jeszcze znalazło się w gazetce.
Kaufland rusza z promocjami od poniedziałku. Masło za 2,99 zł
Od 19 października w Kauflandzie rozpocznie się akcja „Mocny Start”. Sieć przygotowała promocje na produkty spożywcze, które często trafiają do codziennych koszyków zakupowych.
Jedną z najbardziej interesujących pozycji jest masło ekstra Mlekpol Mazurski Smak za 2,99 zł.
W czasach, gdy klienci uważnie porównują ceny podstawowych produktów, taka oferta może zwrócić uwagę osób planujących większe zakupy.
Warto jednak sprawdzić na etykiecie gramaturę produktu oraz szczegółowe warunki promocji.
Ser za 3,49 zł, papryka za 6,99 zł. Lista jest dłuższa
Nowa gazetka obejmuje również nabiał, warzywa i napoje.
Wśród zapowiedzianych ofert znalazły się:
|Produkt
|Cena promocyjna
|Masło ekstra Mlekpol Mazurski Smak
|2,99 zł
|Ser żółty Mlekpol w plastrach
|3,49 zł
|Papryka czerwona luzem
|6,99 zł/kg
|Borówki amerykańskie
|14,99 zł
|Woda Żywiec Zdrój, sześciopak
|9,54 zł
Przy borówkach i serze warto zwrócić uwagę na wielkość opakowania. Cena pojedynczego produktu nie zawsze pozwala ocenić, która oferta jest rzeczywiście najkorzystniejsza.
W gazetce znalazły się także inne artykuły spożywcze, w tym mięso, kawa oraz herbaty.
Tylko od poniedziałku do środy
Najważniejszym ograniczeniem jest termin akcji. Gazetka „Mocny Start” obowiązuje od 19 do 21 października 2026 roku, chyba że przy konkretnej ofercie wskazano inny termin.
Oznacza to, że osoby zainteresowane promocjami mają trzy dni na zakupy.
Niektóre produkty mogą być dostępne do wyczerpania zapasów. Szczegółowe warunki, w tym ewentualne limity zakupowe, należy sprawdzić przy konkretnej ofercie.
Warto porównać ceny jednostkowe
Przed zakupem większej ilości produktów dobrze jest sprawdzić ich gramaturę i cenę za kilogram lub litr.
Dotyczy to szczególnie masła, sera, kawy i produktów sprzedawanych w opakowaniach zbiorczych.
Kaufland zapowiada również promocje na wybrane artykuły kuchenne i inne produkty codziennego użytku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.