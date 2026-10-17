Od poniedziałku w Lidlu wielka obniżka. Popularny sprzęt aż 70 zł taniej. To nie koniec okazji

17 października 2026 23:14 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Już 19 października w Lidlu rozpocznie się nowa oferta promocyjna. Klienci znajdą w niej sprzęt kuchenny Silvercrest, narzędzia Parkside oraz jesienną odzież. Jeden z produktów przeceniono aż o 70 zł, a inne będą dostępne z rabatami sięgającymi 40 procent. Sprawdziliśmy konkretne ceny.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Lidl rusza z nową ofertą. Czajnik taniej o 70 zł

Od poniedziałku, 19 października, Lidl wprowadzi do sprzedaży kolejne produkty z katalogu promocyjnego.

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Jedną z wyróżniających się ofert jest cyfrowy czajnik bezprzewodowy Silvercrest z regulacją temperatury. Zamiast 199 zł klienci zapłacą za niego 129 zł, czyli o 70 zł mniej.

Regulacja temperatury pozwala dobrać stopień podgrzania wody do rodzaju napoju. Takie rozwiązanie może zainteresować między innymi miłośników herbaty.

Sprzęt do sprzątania za 89 zł

W nowej ofercie pojawi się także ręczna myjka parowa Silvercrest w cenie 89 zł.

To urządzenie przeznaczone do domowych prac porządkowych. Przed zakupem warto sprawdzić zakres zastosowań i zalecenia producenta dotyczące czyszczonych powierzchni.

Parkside przeceniony nawet o 40 procent

Osoby planujące jesienne prace wokół domu również znajdą kilka propozycji.

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Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów Parkside będą kosztować 47,90 zł. Według gazetki oznacza to obniżkę o 40 procent.

Z kolei podkaszarka spalinowa Parkside została wyceniona na 299 zł, czyli o 21 procent mniej.

W katalogu znalazł się również reflektor roboczy Parkside za 49,99 zł.

Jesienne ubrania też taniej

Nowa oferta obejmuje również odzież damską i męską.

Pikowane kurtki Esmara będą dostępne za 79,99 zł, a damskie spodnie z bawełną za 44,99 zł zamiast 59,99 zł.

Klienci zainteresowani odzieżą roboczą mogą zwrócić uwagę na bluzę polarową Parkside. Jej cena została obniżona z 89,99 zł do 59,99 zł.

Promocja rusza 19 października

Nowa gazetka Lidla obowiązuje od poniedziałku, 19 października, do soboty, 24 października 2026 roku.

Warto pamiętać, że dostępność poszczególnych artykułów może zależeć od sklepu i stanu zapasów.

Największa kwotowa obniżka wśród opisanych produktów dotyczy czajnika Silvercrest, który będzie tańszy o 70 zł. Najwyższy procentowy rabat w tym zestawieniu obejmuje nożyce Parkside przecenione o 40 procent.

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