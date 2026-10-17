Od poniedziałku w Lidlu wielka obniżka. Popularny sprzęt aż 70 zł taniej. To nie koniec okazji
Już 19 października w Lidlu rozpocznie się nowa oferta promocyjna. Klienci znajdą w niej sprzęt kuchenny Silvercrest, narzędzia Parkside oraz jesienną odzież. Jeden z produktów przeceniono aż o 70 zł, a inne będą dostępne z rabatami sięgającymi 40 procent. Sprawdziliśmy konkretne ceny.
Lidl rusza z nową ofertą. Czajnik taniej o 70 zł
Od poniedziałku, 19 października, Lidl wprowadzi do sprzedaży kolejne produkty z katalogu promocyjnego.
Jedną z wyróżniających się ofert jest cyfrowy czajnik bezprzewodowy Silvercrest z regulacją temperatury. Zamiast 199 zł klienci zapłacą za niego 129 zł, czyli o 70 zł mniej.
Regulacja temperatury pozwala dobrać stopień podgrzania wody do rodzaju napoju. Takie rozwiązanie może zainteresować między innymi miłośników herbaty.
Sprzęt do sprzątania za 89 zł
W nowej ofercie pojawi się także ręczna myjka parowa Silvercrest w cenie 89 zł.
To urządzenie przeznaczone do domowych prac porządkowych. Przed zakupem warto sprawdzić zakres zastosowań i zalecenia producenta dotyczące czyszczonych powierzchni.
Parkside przeceniony nawet o 40 procent
Osoby planujące jesienne prace wokół domu również znajdą kilka propozycji.
Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów Parkside będą kosztować 47,90 zł. Według gazetki oznacza to obniżkę o 40 procent.
Z kolei podkaszarka spalinowa Parkside została wyceniona na 299 zł, czyli o 21 procent mniej.
W katalogu znalazł się również reflektor roboczy Parkside za 49,99 zł.
Jesienne ubrania też taniej
Nowa oferta obejmuje również odzież damską i męską.
Pikowane kurtki Esmara będą dostępne za 79,99 zł, a damskie spodnie z bawełną za 44,99 zł zamiast 59,99 zł.
Klienci zainteresowani odzieżą roboczą mogą zwrócić uwagę na bluzę polarową Parkside. Jej cena została obniżona z 89,99 zł do 59,99 zł.
Promocja rusza 19 października
Nowa gazetka Lidla obowiązuje od poniedziałku, 19 października, do soboty, 24 października 2026 roku.
Warto pamiętać, że dostępność poszczególnych artykułów może zależeć od sklepu i stanu zapasów.
Największa kwotowa obniżka wśród opisanych produktów dotyczy czajnika Silvercrest, który będzie tańszy o 70 zł. Najwyższy procentowy rabat w tym zestawieniu obejmuje nożyce Parkside przecenione o 40 procent.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.