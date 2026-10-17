Od poniedziałku wielka akcja w Biedronce! Robot kuchenny za 139 zł, a to dopiero początek. Klienci mają ograniczony czas

17 października 2026 23:46 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka szykuje nową ofertę, która rozpocznie się już w poniedziałek, 19 października. Na półkach pojawi się sprzęt kuchenny marki Hoffen, w tym robot planetarny za 139 zł i frytownica beztłuszczowa ze szklaną misą za 199 zł. To jednak nie wszystkie propozycje. W nowej gazetce znalazły się również patelnie, garnki i akcesoria do domu.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Od poniedziałku nowe produkty w Biedronce. Robot planetarny za 139 zł

Już 19 października Biedronka rozpocznie sprzedaż kolejnych artykułów z katalogu „Hity i inspiracje”. Wśród zapowiedzianych produktów znalazł się robot planetarny Hoffen w cenie 139 zł.

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Urządzenia tego typu służą między innymi do wyrabiania ciasta oraz mieszania składników. Mogą zainteresować osoby przygotowujące domowe wypieki, szczególnie przed okresem świątecznym.

Przed zakupem warto sprawdzić moc urządzenia, pojemność misy oraz dołączone końcówki.

Air fryer ze szklaną misą. Cena też przyciąga uwagę

Drugim produktem z nowej oferty jest frytownica beztłuszczowa Hoffen ze szklaną misą o pojemności 4,5 litra.

Urządzenie będzie kosztować 199 zł.

Air fryery pozwalają przygotowywać różne potrawy z wykorzystaniem obiegu gorącego powietrza. Szklana misa umożliwia obserwowanie przygotowywanego jedzenia.

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To jednak niejedyna frytownica w październikowym katalogu. Biedronka zapowiedziała także model Hoffen o pojemności 3,8 litra za 139 zł, ale jego oferta rozpoczęła się już w sobotę, 17 października.

Patelnie od 29,99 zł. Kolejne produkty w gazetce

Od poniedziałku w sklepach mają pojawić się również wybrane patelnie i garnki marki Florina.

Ceny zaczynają się od 29,99 zł. Wśród produktów wymienionych w przeglądzie gazetki są również modele za 34,99 zł.

Klienci zainteresowani wyposażeniem kuchni będą mogli sprawdzić także gofrownicę Hoffen za 119 zł.

Co dokładnie trafi do sprzedaży?

Produkt Cena Początek oferty
Robot planetarny Hoffen 139 zł 19 października
Air fryer Hoffen, szklana misa 4,5 l 199 zł 19 października
Gofrownica Hoffen 119 zł 19 października
Patelnie i garnki Florina od 29,99 zł 19 października
Air fryer Hoffen, 3,8 l 139 zł 17 października

Jest jeden ważny szczegół. Nie wszystkie promocje startują tego samego dnia

Katalog „Hity i inspiracje” obejmuje produkty dostępne w różnych terminach.

Robot planetarny, frytownica ze szklaną misą, gofrownica i wybrane naczynia Florina mają być oferowane od 19 do 31 października.

Niektóre inne produkty pojawiły się w sprzedaży już 17 października, a kolejne będą dostępne dopiero od 22 października.

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów, a część asortymentu może być dostępna tylko w wybranych sklepach.

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