Od poniedziałku wielka akcja w Biedronce! Robot kuchenny za 139 zł, a to dopiero początek. Klienci mają ograniczony czas
Biedronka szykuje nową ofertę, która rozpocznie się już w poniedziałek, 19 października. Na półkach pojawi się sprzęt kuchenny marki Hoffen, w tym robot planetarny za 139 zł i frytownica beztłuszczowa ze szklaną misą za 199 zł. To jednak nie wszystkie propozycje. W nowej gazetce znalazły się również patelnie, garnki i akcesoria do domu.
Od poniedziałku nowe produkty w Biedronce. Robot planetarny za 139 zł
Już 19 października Biedronka rozpocznie sprzedaż kolejnych artykułów z katalogu „Hity i inspiracje”. Wśród zapowiedzianych produktów znalazł się robot planetarny Hoffen w cenie 139 zł.
Urządzenia tego typu służą między innymi do wyrabiania ciasta oraz mieszania składników. Mogą zainteresować osoby przygotowujące domowe wypieki, szczególnie przed okresem świątecznym.
Przed zakupem warto sprawdzić moc urządzenia, pojemność misy oraz dołączone końcówki.
Air fryer ze szklaną misą. Cena też przyciąga uwagę
Drugim produktem z nowej oferty jest frytownica beztłuszczowa Hoffen ze szklaną misą o pojemności 4,5 litra.
Urządzenie będzie kosztować 199 zł.
Air fryery pozwalają przygotowywać różne potrawy z wykorzystaniem obiegu gorącego powietrza. Szklana misa umożliwia obserwowanie przygotowywanego jedzenia.
To jednak niejedyna frytownica w październikowym katalogu. Biedronka zapowiedziała także model Hoffen o pojemności 3,8 litra za 139 zł, ale jego oferta rozpoczęła się już w sobotę, 17 października.
Patelnie od 29,99 zł. Kolejne produkty w gazetce
Od poniedziałku w sklepach mają pojawić się również wybrane patelnie i garnki marki Florina.
Ceny zaczynają się od 29,99 zł. Wśród produktów wymienionych w przeglądzie gazetki są również modele za 34,99 zł.
Klienci zainteresowani wyposażeniem kuchni będą mogli sprawdzić także gofrownicę Hoffen za 119 zł.
Co dokładnie trafi do sprzedaży?
|Produkt
|Cena
|Początek oferty
|Robot planetarny Hoffen
|139 zł
|19 października
|Air fryer Hoffen, szklana misa 4,5 l
|199 zł
|19 października
|Gofrownica Hoffen
|119 zł
|19 października
|Patelnie i garnki Florina
|od 29,99 zł
|19 października
|Air fryer Hoffen, 3,8 l
|139 zł
|17 października
Jest jeden ważny szczegół. Nie wszystkie promocje startują tego samego dnia
Katalog „Hity i inspiracje” obejmuje produkty dostępne w różnych terminach.
Robot planetarny, frytownica ze szklaną misą, gofrownica i wybrane naczynia Florina mają być oferowane od 19 do 31 października.
Niektóre inne produkty pojawiły się w sprzedaży już 17 października, a kolejne będą dostępne dopiero od 22 października.
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów, a część asortymentu może być dostępna tylko w wybranych sklepach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.