Od poniedziałku Biedronka przecenia wszystkie produkty z tej serii. Drugi aż 50 proc. taniej, ale jest limit
Biedronka rozpoczyna tydzień od promocji, która może zainteresować miłośników ryb. Od poniedziałku, 26 października, wszystkie wędzone łososie marki Marinero będzie można kupić w specjalnej ofercie. Drugi, tańszy produkt otrzymamy z rabatem 50 procent. Co ważne, można dowolnie mieszać dostępne warianty, w tym łososia z pieprzem czy ziołami. Promocja potrwa do soboty, 31 października, ale sieć wprowadziła ograniczenie liczby produktów na jedną kartę lojalnościową.
Biedronka rusza z nową promocją. Wędzony łosoś znacznie taniej
Od poniedziałku, 26 października 2026 roku, w sklepach Biedronka zacznie obowiązywać nowa oferta na wędzone łososie marki Marinero.
Sieć przygotowała mechanizm promocyjny, dzięki któremu przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy zostanie przeceniony o 50 procent.
Promocja obejmuje wszystkie wędzone łososie Marinero, co oznacza, że klienci nie muszą ograniczać się do jednego wariantu smakowego.
To szczególnie interesująca propozycja dla osób, które regularnie kupują ryby do kanapek, sałatek i domowych przekąsek.
Łosoś klasyczny, marynowany i z pieprzem. Można mieszać dowolnie
Na materiałach promocyjnych Biedronka prezentuje kilka produktów marki Marinero.
Wśród nich znalazły się między innymi:
- łosoś plastry wędzony na zimno, opakowanie 150 g,
- łosoś plastry marynowany z koprem i sosem chrzanowo-mietowym, opakowanie 120 g,
- łosoś wędzony na gorąco z pieprzem,
- łosoś wędzony na gorąco w wariancie łagodnym.
Najważniejsze jest to, że produkty można dowolnie łączyć.
Nie trzeba wybierać dwóch identycznych opakowań. Można kupić na przykład łososia wędzonego na zimno oraz wariant z pieprzem.
W takim przypadku rabat zostanie naliczony na tańszy produkt.
Drugi produkt 50 procent taniej. Jak działa promocja?
Zasady promocji są proste, ale warto zwrócić uwagę na szczegóły.
Jeżeli klient wybierze dwa opakowania wędzonego łososia Marinero, zapłaci pełną cenę za droższy produkt, natomiast drugi, tańszy otrzyma z rabatem 50 procent.
Przykładowo, gdy dwa produkty kosztują po 20 zł, zamiast 40 zł klient zapłaci 30 zł.
Oznacza to oszczędność 10 zł, czyli 25 procent wartości zakupów.
Jeżeli ceny produktów będą różne, wysokość rabatu również się zmieni.
Największą korzyść procentową można uzyskać, wybierając dwa opakowania o zbliżonej cenie.
Biedronka wprowadza limit. Maksymalnie trzy produkty z rabatem
Promocja została objęta dziennym limitem zakupów.
Zgodnie z informacją przekazaną przez sieć wynosi on sześć opakowań na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że jednego dnia klient może kupić maksymalnie sześć produktów w ramach promocji, z czego trzy tańsze zostaną objęte rabatem 50 procent.
Oferta wymaga użycia karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci.
Bez skorzystania z programu lojalnościowego promocyjny rabat może nie zostać naliczony.
Do kiedy można kupić łososia taniej?
Oferta rozpoczyna się w poniedziałek, 26 października, i potrwa do soboty, 31 października 2026 roku.
To sześć dni na skorzystanie z promocji, choć dostępność poszczególnych wariantów może zależeć od konkretnego sklepu.
Warto pamiętać, że produkty chłodzone wymagają odpowiednich warunków przechowywania. Kupując większą liczbę opakowań, należy sprawdzić datę przydatności do spożycia i zalecenia producenta.
Łosoś na śniadanie, kolację i do sałatek. Jak wykorzystać promocję?
Wędzony łosoś jest produktem, który można wykorzystać na wiele sposobów.
Świetnie sprawdza się na kanapkach z serkiem śmietankowym, koperkiem i cytryną. Można dodawać go również do sałatek, makaronów i wytrawnych naleśników.
Łosoś wędzony na gorąco pasuje do sałatek ziemniaczanych i dań z ryżem, natomiast wariant wędzony na zimno często podawany jest z pieczywem, jajkami lub awokado.
Promocja może być okazją do wypróbowania różnych smaków bez konieczności kupowania kilku opakowań tego samego produktu.
Najważniejsze zasady promocji w Biedronce
Oferta obowiązuje od 26 do 31 października 2026 roku i dotyczy wszystkich wędzonych łososi marki Marinero.
Drugi, tańszy produkt jest przeceniony o 50 procent. Można dowolnie mieszać warianty.
Warunkiem skorzystania z rabatu jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Dzienny limit wynosi sześć opakowań, w tym maksymalnie trzy produkty z rabatem.
Dla osób regularnie kupujących wędzone ryby może to być atrakcyjna okazja. Trzeba jednak pamiętać, że 50-procentowy rabat dotyczy drugiego, tańszego produktu, a nie całych zakupów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.