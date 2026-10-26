Od poniedziałku Biedronka sprzedaje drugi produkt za 1 zł. Promocja obejmuje znane marki, ale jest limit
Biedronka przygotowała kolejną promocję, która może zainteresować osoby planujące codzienne zakupy. Od poniedziałku, 26 października, wszystkie pasty i szczoteczki do zębów objęte ofertą będzie można kupić na specjalnych warunkach. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy będzie kosztował zaledwie 1 zł. Można dowolnie mieszać marki i rodzaje artykułów, ale obowiązuje dzienny limit zakupów. Promocja potrwa do soboty, 31 października.
Biedronka rusza z promocją od poniedziałku. Drugi produkt za złotówkę
Od 26 października 2026 roku w sklepach Biedronka rozpoczyna się nowa promocja na produkty do higieny jamy ustnej.
Sieć przygotowała ofertę, w której przy zakupie dwóch past lub szczoteczek do zębów drugi, tańszy produkt kosztuje tylko 1 zł.
Promocja obejmuje pasty i szczoteczki do zębów, z wyłączeniem szczoteczek elektrycznych.
To oznacza, że klienci mogą kupić zarówno dwa opakowania pasty, jak i połączyć pastę ze zwykłą szczoteczką do zębów.
Co ważne, sieć pozwala dowolnie mieszać produkty objęte promocją.
Nie trzeba wybierać dwóch identycznych artykułów ani ograniczać się do jednej marki.
Colgate, Lacalut i Jordan. Znane produkty w promocji
Na grafice reklamowej Biedronka prezentuje produkty popularnych marek, między innymi Colgate, Lacalut i Jordan.
Wśród przykładów znalazły się pasta Colgate Advanced White, Lacalut Sensitive oraz szczoteczki do zębów Jordan, Ultralite i Dentix.
To produkty przeznaczone do codziennej pielęgnacji zębów i dziąseł.
Promocja może być okazją do uzupełnienia domowych zapasów, szczególnie w rodzinach, w których pasty i szczoteczki zużywają się regularnie.
Warto jednak zwrócić uwagę na sposób naliczania rabatu. Nie każdy produkt będzie kosztował złotówkę.
Jak działa promocja? Najtańszy produkt za 1 zł
Mechanizm oferty jest prosty.
Klient wybiera dwa produkty objęte promocją. Za droższy płaci cenę regularną, natomiast drugi, tańszy kosztuje 1 zł.
Przykładowo, jeśli dwie pasty do zębów kosztują po 12 zł, bez promocji klient zapłaciłby 24 zł.
W ramach oferty zapłaci 13 zł, czyli zaoszczędzi 11 zł.
Jeżeli natomiast wybierze pastę za 15 zł i szczoteczkę za 6 zł, rachunek wyniesie 16 zł zamiast 21 zł.
Oszczędność będzie więc zależeć od cen wybranych produktów.
Największą korzyść można uzyskać przy zakupie dwóch artykułów o podobnej wartości.
Jest ważny warunek. Potrzebna karta Moja Biedronka
Promocja nie jest dostępna bezwarunkowo dla wszystkich klientów.
Aby skorzystać z oferty, należy użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci.
Dopiero po identyfikacji w programie lojalnościowym rabat może zostać naliczony zgodnie z zasadami promocji.
Warto więc przed podejściem do kasy przygotować kartę albo aplikację w telefonie.
Biedronka wprowadziła również dzienny limit zakupów.
Maksymalnie cztery produkty dziennie. Biedronka ogranicza promocję
Zgodnie z informacją przedstawioną w gazetce promocyjnej limit wynosi cztery sztuki dziennie na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to możliwość zakupu maksymalnie dwóch par produktów w ramach promocji.
W praktyce klient może otrzymać dwa tańsze produkty w cenie 1 zł każdy.
Przykładowo, kupując cztery pasty do zębów w jednakowej cenie, zapłaci pełną cenę za dwie, a pozostałe dwie otrzyma po złotówce.
Limit odnawia się zgodnie z dziennymi zasadami oferty.
Nie wszystkie szczoteczki są objęte promocją
W gazetce znalazło się jedno istotne wyłączenie.
Promocja nie obejmuje szczoteczek elektrycznych.
Oznacza to, że oferta dotyczy past do zębów oraz zwykłych szczoteczek objętych akcją.
Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia produktów w sklepie, szczególnie jeśli klient planuje łączyć różne marki lub rodzaje artykułów.
Do kiedy obowiązuje promocja w Biedronce?
Oferta rozpoczyna się w poniedziałek, 26 października, i potrwa do soboty, 31 października 2026 roku.
Najważniejsze zasady promocji:
- Termin: 26–31 października 2026 roku.
- Produkty: pasty i szczoteczki do zębów.
- Oferta: drugi, tańszy produkt za 1 zł.
- Możliwość dowolnego mieszania produktów.
- Warunek: karta lub aplikacja Moja Biedronka.
- Limit: cztery sztuki dziennie, maksymalnie dwa produkty za 1 zł.
- Wyłączenie: szczoteczki elektryczne.
To promocja, która może być szczególnie korzystna przy zakupie produktów o podobnych cenach. Warto jednak pamiętać, że złotówkę zapłacimy za drugi, tańszy produkt, a nie za każdy artykuł z kategorii.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.