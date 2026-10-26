Od poniedziałku Biedronka sprzedaje drugi produkt za 1 zł. Promocja obejmuje znane marki, ale jest limit

26 października 2026 06:07 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała kolejną promocję, która może zainteresować osoby planujące codzienne zakupy. Od poniedziałku, 26 października, wszystkie pasty i szczoteczki do zębów objęte ofertą będzie można kupić na specjalnych warunkach. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy będzie kosztował zaledwie 1 zł. Można dowolnie mieszać marki i rodzaje artykułów, ale obowiązuje dzienny limit zakupów. Promocja potrwa do soboty, 31 października.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Biedronka rusza z promocją od poniedziałku. Drugi produkt za złotówkę

Od 26 października 2026 roku w sklepach Biedronka rozpoczyna się nowa promocja na produkty do higieny jamy ustnej.

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Sieć przygotowała ofertę, w której przy zakupie dwóch past lub szczoteczek do zębów drugi, tańszy produkt kosztuje tylko 1 zł.

Promocja obejmuje pasty i szczoteczki do zębów, z wyłączeniem szczoteczek elektrycznych.

To oznacza, że klienci mogą kupić zarówno dwa opakowania pasty, jak i połączyć pastę ze zwykłą szczoteczką do zębów.

Co ważne, sieć pozwala dowolnie mieszać produkty objęte promocją.

Nie trzeba wybierać dwóch identycznych artykułów ani ograniczać się do jednej marki.

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Colgate, Lacalut i Jordan. Znane produkty w promocji

Na grafice reklamowej Biedronka prezentuje produkty popularnych marek, między innymi Colgate, Lacalut i Jordan.

Wśród przykładów znalazły się pasta Colgate Advanced White, Lacalut Sensitive oraz szczoteczki do zębów Jordan, Ultralite i Dentix.

To produkty przeznaczone do codziennej pielęgnacji zębów i dziąseł.

Promocja może być okazją do uzupełnienia domowych zapasów, szczególnie w rodzinach, w których pasty i szczoteczki zużywają się regularnie.

Warto jednak zwrócić uwagę na sposób naliczania rabatu. Nie każdy produkt będzie kosztował złotówkę.

Jak działa promocja? Najtańszy produkt za 1 zł

Mechanizm oferty jest prosty.

Klient wybiera dwa produkty objęte promocją. Za droższy płaci cenę regularną, natomiast drugi, tańszy kosztuje 1 zł.

Przykładowo, jeśli dwie pasty do zębów kosztują po 12 zł, bez promocji klient zapłaciłby 24 zł.

W ramach oferty zapłaci 13 zł, czyli zaoszczędzi 11 zł.

Jeżeli natomiast wybierze pastę za 15 zł i szczoteczkę za 6 zł, rachunek wyniesie 16 zł zamiast 21 zł.

Oszczędność będzie więc zależeć od cen wybranych produktów.

Największą korzyść można uzyskać przy zakupie dwóch artykułów o podobnej wartości.

Jest ważny warunek. Potrzebna karta Moja Biedronka

Promocja nie jest dostępna bezwarunkowo dla wszystkich klientów.

Aby skorzystać z oferty, należy użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci.

Dopiero po identyfikacji w programie lojalnościowym rabat może zostać naliczony zgodnie z zasadami promocji.

Warto więc przed podejściem do kasy przygotować kartę albo aplikację w telefonie.

Biedronka wprowadziła również dzienny limit zakupów.

Maksymalnie cztery produkty dziennie. Biedronka ogranicza promocję

Zgodnie z informacją przedstawioną w gazetce promocyjnej limit wynosi cztery sztuki dziennie na jedną kartę Moja Biedronka.

Oznacza to możliwość zakupu maksymalnie dwóch par produktów w ramach promocji.

W praktyce klient może otrzymać dwa tańsze produkty w cenie 1 zł każdy.

Przykładowo, kupując cztery pasty do zębów w jednakowej cenie, zapłaci pełną cenę za dwie, a pozostałe dwie otrzyma po złotówce.

Limit odnawia się zgodnie z dziennymi zasadami oferty.

Nie wszystkie szczoteczki są objęte promocją

W gazetce znalazło się jedno istotne wyłączenie.

Promocja nie obejmuje szczoteczek elektrycznych.

Oznacza to, że oferta dotyczy past do zębów oraz zwykłych szczoteczek objętych akcją.

Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia produktów w sklepie, szczególnie jeśli klient planuje łączyć różne marki lub rodzaje artykułów.

Do kiedy obowiązuje promocja w Biedronce?

Oferta rozpoczyna się w poniedziałek, 26 października, i potrwa do soboty, 31 października 2026 roku.

Najważniejsze zasady promocji:

  • Termin: 26–31 października 2026 roku.
  • Produkty: pasty i szczoteczki do zębów.
  • Oferta: drugi, tańszy produkt za 1 zł.
  • Możliwość dowolnego mieszania produktów.
  • Warunek: karta lub aplikacja Moja Biedronka.
  • Limit: cztery sztuki dziennie, maksymalnie dwa produkty za 1 zł.
  • Wyłączenie: szczoteczki elektryczne.

To promocja, która może być szczególnie korzystna przy zakupie produktów o podobnych cenach. Warto jednak pamiętać, że złotówkę zapłacimy za drugi, tańszy produkt, a nie za każdy artykuł z kategorii.

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