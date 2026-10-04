Od poniedziałku gigantyczna promocja w Biedronce. 1+1 gratis na popularny produkt. Klienci mogą ruszyć po zapasy
Biedronka szykuje jedną z najmocniejszych promocji na mięso na początek tygodnia. Od poniedziałku, 5 października, wszystkie objęte akcją mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs będzie można kupić w promocji 1+1 gratis. Przy rosnącym zainteresowaniu dużymi obniżkami pierwsze godziny akcji mogą być kluczowe dla osób, które chcą zrobić większe zapasy.
Promocja rozpocznie się w poniedziałek, 5 października, i potrwa do środy, 7 października. Tym razem Biedronka nie przecenia jednego konkretnego opakowania. Akcja obejmuje wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs objęte promocją.
Mechanizm jest prosty: 1+1 gratis.
Bierzesz dwa, za tańszy nie płacisz
Aby skorzystać z promocji, trzeba posiadać kartę Moja Biedronka lub aplikację.
Przy zakupie dwóch produktów tańszy będzie gratis.
Sieć zastrzega przy tym, że rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty objęte promocją. Oznacza to, że na paragonie obniżka może być przedstawiona inaczej niż proste wyzerowanie ceny jednego opakowania, ale łączny rabat odpowiada mechanizmowi 1+1 gratis zgodnie z zasadami akcji.
Można mieszać dowolnie
To szczególnie istotny element promocji. Na grafice Biedronka informuje: „Mieszaj dowolnie”.
Klienci nie muszą więc ograniczać się do jednego rodzaju mięsa. Akcja obejmuje wskazane mięsa mielone:
- wieprzowe,
- wieprzowo-wołowe.
Daje to możliwość dobrania produktów do własnych potrzeb i wykorzystania ich później np. do kotletów mielonych, sosu bolognese, gołąbków, pulpetów czy zapiekanek.
Klienci mogą zrobić większe zapasy
Promocje 1+1 gratis na podstawowe produkty spożywcze należą do tych, które potrafią wzbudzić duże zainteresowanie. W przypadku mięsa dodatkowym argumentem jest możliwość jego zamrożenia.
Dlatego już od poniedziałkowego rana zainteresowanie może być duże, zwłaszcza w sklepach o największym ruchu.
Nie można oczywiście przesądzić, że cały zapas zostanie wykupiony, ale osoby, którym zależy na konkretnych wariantach, nie powinny odkładać zakupów do ostatniego dnia promocji.
Tylko trzy dni wielkiej promocji
Akcja będzie krótka. Obowiązuje od 5 do 7 października, czyli od poniedziałku do środy.
Najważniejsze zasady:
- 1+1 gratis,
- wszystkie objęte akcją mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs,
- można mieszać produkty,
- tańszy produkt gratis,
- potrzebna karta Moja Biedronka lub aplikacja,
- promocja od 5 do 7 października,
- oferta dostępna w sklepach bez lady mięsnej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.