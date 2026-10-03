Od poniedziałku Netto odpala 1+1 gratis. Popularny produkt wychodzi po 2,99 zł

3 października 2026 05:57 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Netto szykuje mocne otwarcie nowego tygodnia. Od poniedziałku 5 października rusza nowa gazetka, a jedną z najbardziej przyciągających uwagę ofert jest akcja 1+1 gratis na popularne parówki. Przy zakupie dwóch opakowań Berlinek Classic efektywna cena jednego spada do zaledwie 2,99 zł. To jednak niejedyna akcja typu „gratis” przygotowana przez sieć.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Berlinki 1+1 gratis w Netto

Promocja dotyczy parówek Berlinki Classic w opakowaniach 270 g.

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Standardowa cena wskazana przez Netto wynosi 5,99 zł za jedno opakowanie. Od poniedziałku działa jednak mechanizm 1+1 gratis.

W praktyce przy zakupie dwóch opakowań klient płaci łącznie 5,99 zł, a efektywna cena każdego z nich wynosi 2,99 zł. Netto podaje także cenę jednostkową w promocji – 11,07 zł za kilogram.

Dwa opakowania to łącznie 540 gramów produktu.

Bez promocji dwa opakowania po 5,99 zł kosztowałyby 11,98 zł. Dzięki akcji 1+1 gratis w portfelu zostaje więc 5,99 zł.

Promocja wystartuje w poniedziałek

Nie trzeba długo czekać. Nowa oferta zaczyna obowiązywać 5 października 2026 roku.

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Oficjalna strona Netto potwierdza, że nowa pula promocji będzie obowiązywać od 5 do 10 października 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.

To ważne szczególnie w przypadku produktów objętych mechanizmem 1+1 gratis. Netto zaznacza, że promocje mogą zakończyć się wcześniej, jeśli dany towar zostanie wyprzedany.

Nie tylko Berlinki. Netto uruchamia więcej akcji 1+1 gratis

Berlinki nie są jedynym produktem, przy którym sieć zastosowała ten mechanizm.

Od poniedziałku w promocji 1+1 gratis znajdą się również jaja ściółkowe Od Kokoszki. Opakowanie zawiera 10 sztuk, a przy zakupie dwóch efektywna cena jednego opakowania wynosi 4,99 zł. Oznacza to 20 jaj za 9,99 zł.

Promocją 1+1 gratis objęto również wybrane płyny do płukania Lenor. W tym przypadku można dowolnie mieszać wskazane w ofercie warianty.

Nowa gazetka Netto ma więcej mocnych cen

Gazetka rozpoczynająca się 5 października obejmuje znacznie więcej produktów codziennego użytku.

Wśród wyróżniających się ofert są m.in. świeże owoce i warzywa, nabiał, produkty śniadaniowe, środki czystości oraz artykuły dla zwierząt.

Jedną z najmocniejszych obniżek są jasne winogrona za 5,99 zł/kg. W zestawieniu nowej gazetki cena została oznaczona jako obniżona o 69 proc. względem wskazanej ceny odniesienia 19,39 zł/kg.

Po niehandlowej niedzieli ruszy nowa fala promocji

Termin rozpoczęcia akcji jest szczególnie ciekawy. Niedziela 4 października jest niedzielą niehandlową, co potwierdza również Netto w swoim kalendarzu handlowym.

Nowa oferta ruszy więc bezpośrednio po dniu, w którym większość dużych sklepów będzie zamknięta.

Od poniedziałku klienci będą mogli kupić dwa opakowania Berlinek Classic 270 g w cenie jednego – łącznie za 5,99 zł.

Efektywnie jedno opakowanie kosztuje 2,99 zł. Promocja rusza 5 października i według Netto potrwa do 10 października lub do wyczerpania zapasów.

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