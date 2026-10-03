Od poniedziałku superoferta w Biedronce. Te produkty mogą przyciągnąć klientów do sklepów
Biedronka już szykuje nową ofertę na kolejny tydzień. Od poniedziałku 5 października w sklepach pojawi się duża kolekcja halloweenowa. Ceny zaczynają się od 4,99 zł, a w sprzedaży znajdą się świecące czapki, kapelusze, dekoracje, pajęczyny i wiaderka na słodycze. Oferta ma obowiązywać do soboty 17 października, ale przy sezonowych produktach zainteresowanie może być duże już od pierwszego dnia.
Biedronka rusza z ofertą od poniedziałku
Nowa akcja rozpocznie się w poniedziałek 5 października i potrwa do soboty 17 października.
Tym razem Biedronka postawiła na produkty związane z Halloween. W gazetce pojawiły się zarówno przebrania i dodatki dla dzieci, jak i dekoracje, którymi można ozdobić mieszkanie, dom czy ogród.
Najtańsze produkty kosztują 4,99 zł.
Świecące czapki za 19,99 zł
Jednym z najmocniej wyeksponowanych produktów są czapki z ruszającymi się uszami.
Do wyboru mają być m.in. dynia, diabeł, nietoperz oraz czaszka. Biedronka pokazuje je w cenie od 19,99 zł za sztukę.
Na zdjęciach w gazetce widać również modele ze świecącymi elementami. To może być szczególnie atrakcyjna propozycja dla dzieci szykujących się na halloweenowe zabawy.
Kapelusze na Halloween już od 4,99 zł
Znacznie mniej trzeba zapłacić za klasyczny element przebrania.
Kapelusze na Halloween kosztują od 4,99 zł za sztukę. Biedronka zapowiada różne wzory i kolory, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
W gazetce pokazano m.in. klasyczne czarne kapelusze oraz modele z pajęczynami, dyniami i innymi halloweenowymi motywami.
Dekoracje domu od 14,99 zł
Oferta obejmuje również ozdoby.
Kołatka lub latarenka LED kosztuje 14,99 zł za sztukę. Na zdjęciach widzimy m.in. dekoracyjne latarnie z motywami pajęczyn oraz kołatkę w kształcie czaszki.
Większa pajęczyna 70 LED z efektami dźwiękowymi kosztuje 24,99 zł.
Według informacji z gazetki ma ona około 1 × 1 × 3,5 metra i działa na baterie.
Wiaderko na słodycze za 4,99 zł
Biedronka pomyślała również o dzieciach zbierających halloweenowe słodycze.
Wiaderko na słodycze kosztuje 4,99 zł za sztukę. W gazetce pokazano pomarańczowy model z motywem dyni, a sieć zaznacza, że dostępny będzie również inny wzór i kolor.
Pojemność wiaderka to około 2,5 litra.
Biżuteria i ozdoby do włosów za 9,99 zł
Za 9,99 zł za opakowanie będzie można kupić również halloweenową biżuterię lub ozdoby do włosów.
Biedronka zapowiada różne rodzaje, wzory i kolory. Wśród pokazanych produktów są m.in. kolczyki, klamry, warkoczyki z gumkami, pasemka ze spinkami, gumki oraz ozdoby ze świecącymi elementami.
Halloween coraz bliżej. Sezonowe produkty mogą szybko zainteresować klientów
Choć do Halloween pozostanie jeszcze kilka tygodni, sieci handlowe już zaczynają wprowadzać sezonowe kolekcje. Biedronka startuje ze swoją dużą ofertą 5 października.
To właśnie pierwsze dni takich akcji bywają istotne dla osób szukających konkretnego wzoru czy rozmiaru. W przypadku części produktów Biedronka zaznacza dodatkowo, że mogą być dostępne tylko w wybranych sklepach.
Dlatego od poniedziałku klienci mogą ruszyć po najciekawsze elementy kolekcji.
Ceny zaczynają się od 4,99 zł, świecące czapki kosztują od 19,99 zł, dekoracje LED od 14,99 zł, a duża pajęczyna z efektami dźwiękowymi 24,99 zł. Nowa oferta Biedronki obowiązuje od poniedziałku 5 października do soboty 17 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.