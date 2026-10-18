Od poniedziałku wielka akcja w ALDI! Obniżki nawet o 43 proc. i dziesiątki produktów w nowej ofercie
ALDI przygotowało nową ofertę promocyjną, która wystartuje w poniedziałek, 19 października. Sieć zapowiada obniżki sięgające nawet 43 proc., a w gazetce znalazły się zarówno artykuły spożywcze, jak i produkty do domu. To propozycja dla klientów, którzy chcą uzupełnić zapasy przed końcem miesiąca i przygotować się do listopadowych wydatków.
ALDI rusza z nowymi promocjami. Start już 19 października
Nowa gazetka ALDI będzie obowiązywać od poniedziałku 19 października do soboty 24 października 2026 roku.
Sieć przygotowała ofertę pod hasłem „Tanio tydzień”, a także akcję „Podróż do smaków z lat 90.”. W gazetce pojawiają się produkty codziennego użytku, żywność, napoje i środki czystości.
Na szczególną uwagę zasługuje zapowiedź promocji sięgających nawet 43 proc. To jeden z najmocniejszych komunikatów nowej gazetki.
Nie tylko jedzenie. W ofercie także produkty do domu
Październikowa oferta ALDI obejmuje również artykuły higieniczne, akcesoria kuchenne, odzież oraz produkty motoryzacyjne.
Wśród prezentowanych produktów znalazły się między innymi masło Łaciate, jaja ściółkowe, szynka konserwowa Krakus i ręczniki papierowe.
Przed zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych sieć uwzględniła również znicze, wkłady i sztuczne kwiaty.
To oznacza, że podczas jednych zakupów klienci mogą zaopatrzyć się zarówno w podstawowe artykuły spożywcze, jak i produkty potrzebne przed wizytą na cmentarzu.
Promocje tylko przez kilka dni
Nowa oferta obowiązuje do 24 października. Część produktów może być dostępna do wyczerpania zapasów.
Przed zakupami warto sprawdzić szczegółowe warunki promocji, gramaturę produktów oraz ewentualne ograniczenia liczby sztuk.
Pełna oferta znajduje się w gazetkach udostępnianych przez ALDI.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.