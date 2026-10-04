Od poniedziałku wielka promocja na znicze w Biedronce. Przed 1 listopada mogą ruszyć zakupy na zapas
Do Wszystkich Świętych pozostało jeszcze kilka tygodni, ale Biedronka już uruchamia mocną promocję na znicze. Od poniedziałku, 5 października, przy większych zakupach klienci otrzymają aż trzy produkty gratis. To moment, w którym wiele osób może zacząć kompletować zapasy na 1 listopada, zamiast czekać na ostatnie dni października.
Przed Wszystkimi Świętymi znicze należą do produktów kupowanych w ogromnych ilościach. W tym roku Biedronka zaczyna walkę o klientów już na początku października.
Promocja potrwa od 5 do 10 października.
Biedronka daje 3 znicze gratis
Mechanizm promocji jest prosty. Przy zakupie ośmiu zniczy objętych akcją trzy najtańsze produkty będą gratis. Sieć opisuje ofertę hasłem:
5+3 GRATIS
Co istotne, znicze można dowolnie mieszać, nie trzeba więc wybierać ośmiu identycznych egzemplarzy.
Rabat odpowiadający wartości trzech najtańszych produktów zostanie proporcjonalnie rozłożony na wszystkie artykuły promocyjne znajdujące się na paragonie.
Nie tylko tradycyjne znicze
Promocją objęte mają być wszystkie znicze z oferty, ale Biedronka zastrzega wyjątki.
Akcja nie obejmuje świec oraz latarek i wkładów LED.
To ważna informacja dla osób, które przed 1 listopada planują większe zakupy. Można bowiem dobrać różne modele i wielkości zniczy, a następnie skorzystać z promocji na cały zestaw.
Jest limit zakupów
Do skorzystania z oferty potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja.
Obowiązuje również dzienny limit: 32 sztuki, czyli maksymalnie 12 produktów gratis na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że przy wykorzystaniu pełnego limitu można jednego dnia skompletować naprawdę duży zestaw zniczy na listopadowe wizyty na cmentarzach.
Zakupy na 1 listopada mogą zacząć się już teraz
Wszystkich Świętych przypada dopiero 1 listopada, ale część klientów celowo kupuje znicze wcześniej. Pozwala to rozłożyć wydatki i uniknąć zakupów tuż przed świętem, kiedy zainteresowanie tego typu produktami jest największe.
Oferta 5+3 gratis może dodatkowo zachęcić do wcześniejszego zrobienia zapasów.
Szczególnie osoby odwiedzające kilka grobów potrafią potrzebować kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu zniczy. W takim przypadku możliwość dowolnego łączenia produktów ma duże znaczenie.
Promocja rusza już w poniedziałek
Akcja rozpocznie się 5 października i potrwa do 10 października. Do promocji konieczna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
To jedna z pierwszych tak mocnych październikowych ofert związanych z przygotowaniami do Wszystkich Świętych. Jeżeli klienci zdecydują się wykorzystać promocję do wcześniejszego kompletowania zniczy, zakupy na 1 listopada mogą ruszyć na dobre już w poniedziałek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.