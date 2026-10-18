Od poniedziałku wielkie promocje w Lidlu! Masło, mięso 1+1 gratis i ogromne obniżki. Klienci mają tylko kilka dni
Lidl szykuje mocne otwarcie nowego tygodnia. Już w poniedziałek, 19 października, w sklepach ruszy kolejna fala promocji, a na klientów czekają rabaty sięgające nawet 50 proc., produkty gratis i specjalne ceny na artykuły spożywcze. Wśród największych okazji znalazły się masło za 2,49 zł, mleko za 1,99 zł, maliny za 4,99 zł oraz promocja 1+1 gratis na mięso mielone. Trzeba jednak uważać na terminy, limity i warunki w aplikacji Lidl Plus.
Lidl rusza z wielkimi promocjami od poniedziałku. Ceny mocno w dół
Nowa oferta Lidla rozpocznie się 19 października 2026 roku. Sieć przygotowała przeceny popularnych produktów, które regularnie trafiają do koszyków polskich rodzin.
Szczególnie atrakcyjnie prezentują się promocje na masło, mleko, owoce oraz mięso.
Część obniżek obowiązuje wyłącznie przez trzy dni, od poniedziałku do środy. Inne produkty będą dostępne w promocyjnych cenach do soboty.
Największe korzyści uzyskają klienci korzystający z aplikacji Lidl Plus, ponieważ niektóre oferty wymagają aktywowania kuponu.
Masło za 2,49 zł! Lidl przecenia popularny produkt o połowę
Jedną z najmocniejszych promocji nowej gazetki jest obniżka ceny masła ekstra Pilos o zawartości 83 proc. tłuszczu, w opakowaniu 200 g.
Regularna cena wskazana w gazetce wynosi 4,99 zł. W ramach nowej akcji klienci mogą zapłacić tylko 2,49 zł za kostkę.
Oznacza to rabat wynoszący 50 proc.
Promocja obowiązuje od 19 do 21 października, ale jest istotny warunek: trzeba kupić trzy opakowania i aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus.
To oznacza, że za trzy kostki masła klient zapłaci łącznie 7,47 zł.
Mleko za 1,99 zł. Jest jeden warunek
Kolejna promocja obejmuje mleko UHT Pilos o zawartości tłuszczu 3,2 proc., w litrowym opakowaniu.
Cena promocyjna wynosi 1,99 zł, podczas gdy cena przed obniżką wskazana w gazetce to 3,99 zł.
Także tutaj Lidl przygotował rabat w wysokości 50 proc.
Aby z niego skorzystać, trzeba kupić sześć opakowań oraz aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
Promocja obowiązuje od poniedziałku 19 października do soboty 24 października.
Mięso mielone 1+1 gratis. Oferta tylko przez trzy dni
Dużym zainteresowaniem może cieszyć się również promocja na mięso mielone z łopatki wieprzowej marki Rzeźnik.
Produkt sprzedawany jest w opakowaniach po 500 g.
Od 19 do 21 października Lidl oferuje akcję 1+1 gratis.
Przy zakupie dwóch opakowań objętych promocją klient zapłaci za jedno, a drugie otrzyma bez dodatkowej opłaty.
Oferta wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
To jedna z najciekawszych propozycji dla osób planujących przygotowanie kotletów mielonych, sosów do makaronu czy innych domowych obiadów.
Maliny za 4,99 zł i jabłka niemal o połowę taniej
Lidl przygotował również obniżki w dziale owoców.
Od poniedziałku 19 października do środy 21 października klienci znajdą w sklepach:
- Maliny, 125 g – 4,99 zł zamiast 8,99 zł. Rabat 44 proc. przy zakupie dwóch opakowań z Lidl Plus.
- Polskie jabłka czerwone luzem – 2,49 zł/kg zamiast 4,49 zł/kg. Obniżka o 44 proc.
Promocja na maliny wymaga zakupu dwóch opakowań i skorzystania z aplikacji.
W przypadku jabłek gazetka wskazuje obniżoną cenę za kilogram.
Jaja za 20,99 zł i ser gouda w niższej cenie
W nowej ofercie znalazły się również produkty, które często kupowane są w większych ilościach.
Opakowanie 30 polskich świeżych jaj ściółkowych Złota Nioska w klasie A i rozmiarze M będzie kosztować 20,99 zł.
Promocja obowiązuje od 19 do 21 października.
Z kolei ser gouda w plastrach Pilos XXL, w opakowaniu 500 g, będzie dostępny za 11,99 zł zamiast 13,99 zł.
To obniżka o 14 proc., obowiązująca w ramach nowej oferty.
Lidl przygotował także promocję dla właścicieli zwierząt
Nowa gazetka obejmuje nie tylko produkty spożywcze dla ludzi.
W ramach akcji na karmy dla psa Max’s World sieć przygotowała promocję 2+1 za grosz.
Oznacza to, że przy zakupie trzech produktów objętych akcją najtańszy kosztuje 1 grosz.
Oferta obowiązuje od 19 do 24 października i dotyczy wszystkich karm dla psa tej marki.
Największe promocje Lidla od 19 października. Co warto zapamiętać?
Najważniejsze okazje nowego tygodnia to:
- Masło Pilos 200 g – 2,49 zł przy zakupie trzech sztuk z kuponem.
- Mleko Pilos UHT 3,2 proc. – 1,99 zł przy zakupie sześciu sztuk z kuponem.
- Mięso mielone z łopatki wieprzowej Rzeźnik 500 g – 1+1 gratis z kuponem.
- Maliny 125 g – 4,99 zł przy zakupie dwóch opakowań z Lidl Plus.
- Polskie jabłka czerwone – 2,49 zł/kg.
- Jaja ściółkowe Złota Nioska, 30 sztuk – 20,99 zł.
- Ser gouda Pilos XXL 500 g – 11,99 zł.
- Karmy dla psa Max’s World – 2+1 za grosz.
Uwaga na terminy. Promocje na masło, mięso mielone, maliny, jabłka i jaja obowiązują od 19 do 21 października. Na mleko oraz karmy dla psów przewidziano dłuższy okres, do 24 października.
Warto też pamiętać, że niektóre rabaty wymagają aktywowania kuponów w aplikacji Lidl Plus. Bez spełnienia warunków promocyjnych cena przy kasie może być wyższa.
Nowa oferta pokazuje, że Lidl rozpoczyna tydzień od obniżek na podstawowe produkty spożywcze. Dla klientów planujących większe zakupy kluczowe będą pierwsze trzy dni akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.