Od poniedziałku wyłączenia wody na Mazowszu. Mieszkańcy muszą przygotować zapas

4 października 2026 17:21 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od poniedziałku, 5 października, rozpoczynają się kolejne planowane wyłączenia wody w Warszawie i na Mazowszu. Z aktualnych komunikatów przedsiębiorstw wodociągowych wynika, że przerwy obejmą m.in. Warszawę, Pruszków, Piastów i gminę Raszyn. W niektórych miejscach krany mogą być suche nawet przez osiem godzin. Warto wcześniej przygotować zapas wody.

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Fot. Pixabay

Warszawa. Pierwsze wyłączenie już w poniedziałek

MPWiK opublikowało aktualną listę planowanych wyłączeń.

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W poniedziałek 5 października przerwa została zaplanowana na Mokotowie.

Przy ul. Akermańskiej dostawa wody ma zostać wstrzymana od godz. 8:30 do 15:00. Wyłączenie obejmie posesje:

Akermańska 1 i Akermańska 3.

To ponad sześć godzin bez bieżącej wody.

We wtorek nawet osiem godzin bez wody w Pruszkowie

Znacznie większe wyłączenie zaplanowano na wtorek, 6 października, w Pruszkowie.

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Według aktualnego komunikatu MPWiK przerwa ma potrwać od godz. 8:00 do 16:00.

Bez wody znajdą się posesje przy ul. Narodowej:

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 i 18, a także 3 Maja 20.

Mieszkańcy powinni więc przygotować się na przerwę trwającą nawet osiem godzin.

Piastów. Przerwa od rana do godz. 15

Tego samego dnia – 6 października – planowane wyłączenie obejmie również Piastów.

Woda ma zostać odcięta od godz. 8:00 do 15:00.

Na liście MPWiK znajdują się posesje przy ul. Jana Sadowskiego: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38 i 40.

Wyłączenie obejmie także adresy przy ul. Dworcowej: 48B, 48C, 50 i 52A.

Dawidy. Siedem godzin bez dostawy wody

Kolejne potwierdzone wyłączenie dotyczy gminy Raszyn.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn poinformowało, że 6 października od godz. 8:00 do 15:00 nastąpi wstrzymanie dostaw wody w Dawidach. Powodem są prace prowadzone na sieci wodociągowej.

Wyłączenie obejmie:

ul. Warszawską – od ul. Długiej do ul. Echa Leśne,
ul. Długą – od ul. Warszawskiej do posesji Długa 3.

Przedsiębiorstwo wskazuje, że mieszkańcy mogą korzystać z punktu poboru wody oligoceńskiej przy ul. Unii Europejskiej 3 w Raszynie.

Po ponownym uruchomieniu sieci może wystąpić chwilowe pogorszenie zabarwienia wody. Eko-Raszyn zaleca wtedy, aby do czasu ustąpienia zjawiska nie korzystać z urządzeń pobierających wodę, takich jak pralki i zmywarki.

Białołęka. Wyłączenie w środę

Planowane prace dotrą również na warszawską Białołękę.

W środę 7 października od godz. 16:00 do 20:00 wyłączenie ma objąć część ul. Jesiennych Liści.

Na aktualnej liście MPWiK znajdują się posesje:

Jesiennych Liści 3B, 3C, 3D, 5A, 5B, 5C, 5D, 9A, 9B, 9C, 9D, 11A, 11B, 11C, 11D, 17A, 17B, 17C, 17D, 31, 33 i 35.

Przerwa ma potrwać około czterech godzin.

Warto przygotować wodę wcześniej

Przy kilkugodzinnym planowanym wyłączeniu warto wcześniej zabezpieczyć wodę przede wszystkim do picia, przygotowania posiłków i podstawowych czynności higienicznych.

Dobrze również uruchomić pralkę lub zmywarkę przed rozpoczęciem prac albo pozostawić ich używanie na czas po przywróceniu dostaw.

Podane terminy dotyczą planowanych prac i mogą być aktualizowane przez operatorów. Niezależnie od nich mogą pojawiać się wyłączenia awaryjne. Warszawa 19115 odsyła mieszkańców w sprawie aktualnych planowanych i awaryjnych przerw bezpośrednio do komunikatów MPWiK.

Na aktualnej liście znalazły się więc już wyłączenia obejmujące okres od poniedziałku 5 października w Warszawie, a w kolejnych dniach również Pruszków, Piastów i gminę Raszyn. W najdłuższych z potwierdzonych przypadków mieszkańcy muszą przygotować się nawet na osiem godzin bez bieżącej wody.

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