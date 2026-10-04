Od poniedziałku wyłączenia wody na Mazowszu. Mieszkańcy muszą przygotować zapas
Od poniedziałku, 5 października, rozpoczynają się kolejne planowane wyłączenia wody w Warszawie i na Mazowszu. Z aktualnych komunikatów przedsiębiorstw wodociągowych wynika, że przerwy obejmą m.in. Warszawę, Pruszków, Piastów i gminę Raszyn. W niektórych miejscach krany mogą być suche nawet przez osiem godzin. Warto wcześniej przygotować zapas wody.
Warszawa. Pierwsze wyłączenie już w poniedziałek
MPWiK opublikowało aktualną listę planowanych wyłączeń.
W poniedziałek 5 października przerwa została zaplanowana na Mokotowie.
Przy ul. Akermańskiej dostawa wody ma zostać wstrzymana od godz. 8:30 do 15:00. Wyłączenie obejmie posesje:
Akermańska 1 i Akermańska 3.
To ponad sześć godzin bez bieżącej wody.
We wtorek nawet osiem godzin bez wody w Pruszkowie
Znacznie większe wyłączenie zaplanowano na wtorek, 6 października, w Pruszkowie.
Według aktualnego komunikatu MPWiK przerwa ma potrwać od godz. 8:00 do 16:00.
Bez wody znajdą się posesje przy ul. Narodowej:
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 i 18, a także 3 Maja 20.
Mieszkańcy powinni więc przygotować się na przerwę trwającą nawet osiem godzin.
Piastów. Przerwa od rana do godz. 15
Tego samego dnia – 6 października – planowane wyłączenie obejmie również Piastów.
Woda ma zostać odcięta od godz. 8:00 do 15:00.
Na liście MPWiK znajdują się posesje przy ul. Jana Sadowskiego: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38 i 40.
Wyłączenie obejmie także adresy przy ul. Dworcowej: 48B, 48C, 50 i 52A.
Dawidy. Siedem godzin bez dostawy wody
Kolejne potwierdzone wyłączenie dotyczy gminy Raszyn.
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn poinformowało, że 6 października od godz. 8:00 do 15:00 nastąpi wstrzymanie dostaw wody w Dawidach. Powodem są prace prowadzone na sieci wodociągowej.
Wyłączenie obejmie:
ul. Warszawską – od ul. Długiej do ul. Echa Leśne,
ul. Długą – od ul. Warszawskiej do posesji Długa 3.
Przedsiębiorstwo wskazuje, że mieszkańcy mogą korzystać z punktu poboru wody oligoceńskiej przy ul. Unii Europejskiej 3 w Raszynie.
Po ponownym uruchomieniu sieci może wystąpić chwilowe pogorszenie zabarwienia wody. Eko-Raszyn zaleca wtedy, aby do czasu ustąpienia zjawiska nie korzystać z urządzeń pobierających wodę, takich jak pralki i zmywarki.
Białołęka. Wyłączenie w środę
Planowane prace dotrą również na warszawską Białołękę.
W środę 7 października od godz. 16:00 do 20:00 wyłączenie ma objąć część ul. Jesiennych Liści.
Na aktualnej liście MPWiK znajdują się posesje:
Jesiennych Liści 3B, 3C, 3D, 5A, 5B, 5C, 5D, 9A, 9B, 9C, 9D, 11A, 11B, 11C, 11D, 17A, 17B, 17C, 17D, 31, 33 i 35.
Przerwa ma potrwać około czterech godzin.
Warto przygotować wodę wcześniej
Przy kilkugodzinnym planowanym wyłączeniu warto wcześniej zabezpieczyć wodę przede wszystkim do picia, przygotowania posiłków i podstawowych czynności higienicznych.
Dobrze również uruchomić pralkę lub zmywarkę przed rozpoczęciem prac albo pozostawić ich używanie na czas po przywróceniu dostaw.
Podane terminy dotyczą planowanych prac i mogą być aktualizowane przez operatorów. Niezależnie od nich mogą pojawiać się wyłączenia awaryjne. Warszawa 19115 odsyła mieszkańców w sprawie aktualnych planowanych i awaryjnych przerw bezpośrednio do komunikatów MPWiK.
Na aktualnej liście znalazły się więc już wyłączenia obejmujące okres od poniedziałku 5 października w Warszawie, a w kolejnych dniach również Pruszków, Piastów i gminę Raszyn. W najdłuższych z potwierdzonych przypadków mieszkańcy muszą przygotować się nawet na osiem godzin bez bieżącej wody.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.