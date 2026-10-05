Od poniedziałku wyłączenia wody na Mazowszu. Mieszkańcy powinni przygotować zapas
Od poniedziałku, 5 października, mieszkańcy części Warszawy i Mazowsza muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie wody. Aktualne komunikaty przedsiębiorstw wodociągowych obejmują m.in. Warszawę, Ożarów Mazowiecki, Ołtarzew, a od wtorku także Pruszków, Piastów, Dawidy i okolice Konstancina-Jeziorny. W niektórych miejscach przerwy potrwają nawet kilka godzin.
Sprawdziliśmy najnowsze komunikaty wodociągów na niedzielę, 4 października. Lista może być aktualizowana wraz z publikacją kolejnych planowanych prac.
Warszawa. Wyłączenia zaczną się w poniedziałek
W poniedziałek, 5 października, planowane przerwy obejmą m.in. Wilanów.
Przy ul. Kwarty woda ma zostać wyłączona od godz. 8:00 do 15:00. Wyłączenie obejmuje posesje:
Gwarna 3, 7 i 7A oraz Kwarty 12, 13, 14, 15, 17, 21 i 23.
Kolejne wyłączenie zaplanowano przy ul. Zakamarek. Tutaj przerwa ma potrwać od godz. 10:00 do 11:00 i obejmie liczne posesje przy tej ulicy, m.in. numery 36–38D, 41, 43, 43B, 44, 46–46E oraz kolejne budynki do numeru 54A.
Jeszcze tego samego dnia woda zostanie wyłączona przy ul. Bruzdowej. Przerwa została zaplanowana od godz. 16:00 do 20:00 i obejmie m.in. posesje 128–130F oraz 149, 151, 153, 153A, 155, 155A, 155B i 157.
Ożarów Mazowiecki. Sześć godzin bez wody
Duże wyłączenie zaplanowano również w Ożarowie Mazowieckim.
W poniedziałek, 5 października, od godz. 9:00 do 15:00 wody nie będzie w budynkach przy ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Duchnickiej.
Powodem są prace prowadzone na sieci wodociągowej.
Ołtarzew. Cała ulica bez wody
Tego samego dnia problemy czekają również mieszkańców Ołtarzewa w gminie Ożarów Mazowiecki.
Od godz. 9:00 do 15:00 przerwa obejmie:
- ul. Nizinną od numeru 22 do 39B,
- całą ul. Deyny.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji potwierdza, że wyłączenie jest związane z pracami na sieci.
We wtorek kolejne wyłączenia. Pruszków i Piastów
Na poniedziałku utrudnienia się nie skończą.
We wtorek, 6 października, MPWiK planuje wyłączenie w Pruszkowie. Od godz. 8:00 do 16:00 przerwa obejmie wskazane posesje przy ul. Narodowej oraz budynek przy ul. 3 Maja 20.
To oznacza nawet osiem godzin bez bieżącej wody.
Tego samego dnia w Piastowie, od godz. 8:00 do 15:00, wyłączenie obejmie posesje przy ul. Jana Sadowskiego oraz część budynków przy ul. Dworcowej.
Warszawa. We wtorek Praga-Południe i Wawer
We wtorek prace będą prowadzone również w Warszawie.
Na Pradze-Południe przy ul. Załęże dostawa wody ma zostać wstrzymana od godz. 8:00 do 11:00. Na liście MPWiK znajdują się posesje przy Załęże, a także budynki przy ulicach Boremlowskiej, Józefa Chłopickiego i Makowskiej.
W Wawrze wyłączenie przy ul. Storczykowej zaplanowano od godz. 8:00 do 12:00. Obejmie ono wskazane budynki przy ulicach Azaliowej, Czarnoleskiej, Karpackiej, Kościuszkowców i Storczykowej.
Dawidy. Wody nie będzie przez siedem godzin
Kolejne wyłączenie potwierdziło Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn.
We wtorek, 6 października, od godz. 8:00 do 15:00 dostawa wody zostanie wstrzymana w miejscowości Dawidy.
Przerwa obejmie:
- ul. Warszawską na odcinku od ul. Długiej do ul. Echa Leśne,
- ul. Długą na odcinku od ul. Warszawskiej do posesji Długa 3.
Przedsiębiorstwo wskazuje, że mieszkańcy mogą skorzystać z punktu poboru wody oligoceńskiej przy ul. Unii Europejskiej 3 w Raszynie. Po ponownym uruchomieniu sieci może również wystąpić chwilowe pogorszenie zabarwienia wody. W takim przypadku wodociągi zalecają wstrzymanie się z używaniem m.in. pralek i zmywarek do czasu ustąpienia zjawiska.
Wyłączenie także w gminie Konstancin-Jeziorna
We wtorek przerwa wystąpi również w Parceli w gminie Konstancin-Jeziorna.
Zakład Gospodarki Komunalnej poinformował, że od godz. 9:00 do 14:00 wody nie będzie przy ul. Podlaskiej pod numerami:
172, 174, 190, 192, 194, 204, 206 i 208 oraz na działce nr 41/6.
Wodociągi zastrzegają, że rzeczywisty czas przerwy może zostać skrócony albo wydłużony w zależności od przebiegu prac.
Warto wcześniej przygotować wodę
Mieszkańcy adresów objętych wyłączeniami powinni wcześniej przygotować ilość wody wystarczającą przynajmniej na czas prowadzonych prac.
Warto pamiętać nie tylko o wodzie do picia, ale również o gotowaniu, podstawowej higienie czy potrzebach zwierząt domowych. Przy kilkugodzinnej przerwie przydatne może być również wcześniejsze napełnienie większego naczynia wodą do celów sanitarnych.
Podane terminy dotyczą planowanych prac. Niezależnie od nich mogą wystąpić awarie, których nie da się przewidzieć. Wodociągi Warszawskie aktualizują informacje o planowanych i awaryjnych wyłączeniach na bieżąco.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.