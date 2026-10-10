Od soboty kolejne wyłączenia wody na Mazowszu. W części miejsc krany będą suche przez kilka godzin
Od soboty 10 października mieszkańców części Mazowsza czekają kolejne przerwy w dostawie wody. Najbliższe potwierdzone wyłączenie dotyczy Józefowa, a od poniedziałku planowane są kolejne prace w Warszawie, m.in. na Bielanach, Pradze-Południe, w Wawrze i we Włochach. W niektórych miejscach przerwa potrwa nawet osiem godzin.
Sobota 10 października: Józefów
Hydrosfera Józefów zapowiedziała przerwę w dostawie wody przy ul. Świderskiej na odcinku od ul. Polnej do ul. Ogrodowej.
Wyłączenie potrwa:
od godz. 9:00 do 14:00
Powodem są prowadzone prace inwestycyjne.
Od poniedziałku kolejne przerwy w Warszawie
MPWiK opublikowało również harmonogram planowanych wyłączeń na kolejne dni. W poniedziałek 12 października przerwy obejmą kilka dzielnic.
Na Bielanach, przy ul. Marymonckiej, wody ma nie być od 8:00 do 12:00. Wyłączenie obejmie posesje pod numerami 125, 127, 129 i 131.
Na Pradze-Południe przerwa przy ul. gen. Romana Abrahama 12 została zaplanowana od 8:00 do 11:00.
W Wawrze bez wody mają pozostać posesje przy Wale Miedzeszyńskim 70, 70A i 70B. Tutaj wyłączenie potrwa aż od 8:00 do 16:00.
We Włochach prace obejmą rejon ul. Światowej oraz m.in. ulic Jantar, Pryzmaty i Zagadki. Dostawy mają zostać wstrzymane od 11:00 do 15:00.
W następnych dniach kolejne utrudnienia
Na wtorek 13 października MPWiK planuje przerwy m.in. na Bemowie i Mokotowie, a na środę 14 października na Targówku, Ursynowie, w Wesołej i Wilanowie.
Operator przypomina, że terminy mogą się zmieniać w zależności od przebiegu prac.
Warto wcześniej zrobić zapas
Przy kilkugodzinnej przerwie dobrze wcześniej przygotować wodę do picia, gotowania i podstawowych potrzeb domowych.
Szczególnie warto pamiętać o tym tam, gdzie prace mają potrwać od rana do późnego popołudnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.