Od soboty kolejne wyłączenia wody na Mazowszu. W części miejsc krany będą suche przez kilka godzin

10 października 2026 08:45 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od soboty 10 października mieszkańców części Mazowsza czekają kolejne przerwy w dostawie wody. Najbliższe potwierdzone wyłączenie dotyczy Józefowa, a od poniedziałku planowane są kolejne prace w Warszawie, m.in. na Bielanach, Pradze-Południe, w Wawrze i we Włochach. W niektórych miejscach przerwa potrwa nawet osiem godzin.

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Sobota 10 października: Józefów

Hydrosfera Józefów zapowiedziała przerwę w dostawie wody przy ul. Świderskiej na odcinku od ul. Polnej do ul. Ogrodowej.

Wyłączenie potrwa:

od godz. 9:00 do 14:00

Powodem są prowadzone prace inwestycyjne.

Od poniedziałku kolejne przerwy w Warszawie

MPWiK opublikowało również harmonogram planowanych wyłączeń na kolejne dni. W poniedziałek 12 października przerwy obejmą kilka dzielnic.

Na Bielanach, przy ul. Marymonckiej, wody ma nie być od 8:00 do 12:00. Wyłączenie obejmie posesje pod numerami 125, 127, 129 i 131.

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Na Pradze-Południe przerwa przy ul. gen. Romana Abrahama 12 została zaplanowana od 8:00 do 11:00.

W Wawrze bez wody mają pozostać posesje przy Wale Miedzeszyńskim 70, 70A i 70B. Tutaj wyłączenie potrwa aż od 8:00 do 16:00.

We Włochach prace obejmą rejon ul. Światowej oraz m.in. ulic Jantar, Pryzmaty i Zagadki. Dostawy mają zostać wstrzymane od 11:00 do 15:00.

W następnych dniach kolejne utrudnienia

Na wtorek 13 października MPWiK planuje przerwy m.in. na Bemowie i Mokotowie, a na środę 14 października na Targówku, Ursynowie, w Wesołej i Wilanowie.

Operator przypomina, że terminy mogą się zmieniać w zależności od przebiegu prac.

Warto wcześniej zrobić zapas

Przy kilkugodzinnej przerwie dobrze wcześniej przygotować wodę do picia, gotowania i podstawowych potrzeb domowych.

Szczególnie warto pamiętać o tym tam, gdzie prace mają potrwać od rana do późnego popołudnia.

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