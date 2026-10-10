Od soboty wielka promocja w Lidlu. Parkside przeceniony, sprzęt do ogrodu za 99 zł

10 października 2026 09:05 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl przygotował od soboty 10 października promocję na sprzęt Parkside do prac w ogrodzie. Odkurzacz 3 w 1 z funkcją dmuchawy i rozdrabniania będzie kosztował 99 zł. To o 30 zł mniej od najniższej ceny z 30 dni przed obniżką.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja rusza w sobotę 10 października.

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Odkurzacz 3 w 1 za 99 zł

W ofercie znalazł się odkurzacz Parkside 3 w 1 z funkcją dmuchawy, 2600 W.

Cena promocyjna wynosi:

99 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 129 zł, więc rabat to 30 zł.

Dmuchawa, odkurzacz i rozdrabniacz

Urządzenie łączy trzy funkcje:

  • odkurzanie liści,
  • dmuchawę,
  • rozdrabnianie.

Producent podaje, że rozdrabniacz może zmniejszać objętość liści nawet w proporcji 10:1.

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Sprzęt ma też dwustopniową regulację obrotów oraz dźwignię pozwalającą łatwo zmieniać tryb pracy.

Parametry urządzenia

Według materiału promocyjnego maksymalna prędkość powietrza wynosi:

270 km/h

Maksymalny przepływ to natomiast:

12 m³/min

W zestawie znajduje się także worek na zbierane liście.

Promocja od soboty

Oferta startuje 10 października. Przy sprzęcie Parkside warto brać pod uwagę, że liczba sztuk dostępnych w poszczególnych sklepach może być ograniczona.

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