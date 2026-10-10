Od soboty wielka promocja w Lidlu. Parkside przeceniony, sprzęt do ogrodu za 99 zł
Lidl przygotował od soboty 10 października promocję na sprzęt Parkside do prac w ogrodzie. Odkurzacz 3 w 1 z funkcją dmuchawy i rozdrabniania będzie kosztował 99 zł. To o 30 zł mniej od najniższej ceny z 30 dni przed obniżką.
Promocja rusza w sobotę 10 października.
Odkurzacz 3 w 1 za 99 zł
W ofercie znalazł się odkurzacz Parkside 3 w 1 z funkcją dmuchawy, 2600 W.
Cena promocyjna wynosi:
99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 129 zł, więc rabat to 30 zł.
Dmuchawa, odkurzacz i rozdrabniacz
Urządzenie łączy trzy funkcje:
- odkurzanie liści,
- dmuchawę,
- rozdrabnianie.
Producent podaje, że rozdrabniacz może zmniejszać objętość liści nawet w proporcji 10:1.
Sprzęt ma też dwustopniową regulację obrotów oraz dźwignię pozwalającą łatwo zmieniać tryb pracy.
Parametry urządzenia
Według materiału promocyjnego maksymalna prędkość powietrza wynosi:
270 km/h
Maksymalny przepływ to natomiast:
12 m³/min
W zestawie znajduje się także worek na zbierane liście.
Promocja od soboty
Oferta startuje 10 października. Przy sprzęcie Parkside warto brać pod uwagę, że liczba sztuk dostępnych w poszczególnych sklepach może być ograniczona.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.